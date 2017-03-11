17:28, 11 Mart 2017 Cumartesi

Bakan Kaya, kara yolundan Hollanda'ya gidiyor





Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Hollanda'nÄ±n Rotterdam kentine kara yoluyla gidecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸluâ€™nun uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n iniÅŸ iznini iptal etmesine raÄŸmen Hollanda'nÄ±n Rotterdam kentine kara yoluyla gidecek. Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan edinilen bilgiye gÃ¶re, bazÄ± temaslarda bulunmak Ã¼zere Almanyaâ€™ya gelen Bakan Kaya, Ã‡avuÅŸoÄŸluâ€™nun uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n iniÅŸ izninin iptal edildiÄŸi Rotterdamâ€™a kara yoluyla geÃ§ecek. Daha Ã¶nce Bakan Kaya'nÄ±n Hollandaâ€™da katÄ±lacaÄŸÄ± etkinlikler iptal edilmiÅŸti. Ã–te yandan, AK Parti Rotterdam SeÃ§im Koordine Merkezinden, Hollanda hÃ¼kÃ¼metinin, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n iniÅŸine izin vermemesi nedeniyle planlanan etkinliÄŸin tamamen iptal edildiÄŸi bildirilmiÅŸti.

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