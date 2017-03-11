17:40, 11 Mart 2017 Cumartesi

Edirne'de 21 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± yakalandÄ±



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Edirne'de yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmak isteyen yabancÄ± uyruklu 21 kiÅŸi yakalandÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Edirne jandarma ekipleri merkeze baÄŸlÄ± KÃ¶ÅŸen, ÃœyÃ¼klÃ¼tatar, BosnakÃ¶y kÃ¶ylerinde yaptÄ±klarÄ± kontrollerde, sÄ±nÄ±rÄ± yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan geÃ§meye hazÄ±rlanan Pakistan, Suriye, Afganistan ve BangladeÅŸ uyruklu 21 kiÅŸi tespit etti. Yakalanan yabancÄ± uyruklular, Edirne Geri GÃ¶nderme Merkezine teslim edildi.

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