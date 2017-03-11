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Türk ve Filistinli belediye temsilcileri Nablus’ta
Türk ve Filistinli belediye temsilcileri Nablus’ta

Filistin'in Nablus kentinde iki ülke belediye temsilcileri iş birliği olanaklarını değerlendirdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Ortadoğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) toplantıları işgal altındaki Batı Şeria’nın Nablus kentinde başladı.

Nablus’ta yapılan ve iki gün sürecek olan UCLG-MEWA'nın Kalkınma İşbirliği ve Kent Diplomasisi Komitesi ile Kentsel Mobilite Komitesi toplantılarına Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Gürcan Türkoğlu, Filistin Yerel Yönetimler Bakanı Hüseyin A’arac, UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman ile Türkiye ve Filistin’den birçok şehir ve ilçe belediye temsilcileri katıldı.

İki ülke belediyeleri arasındaki iş birliği imkanlarının değerlendirildiği ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan toplantının, ekim ayında İstanbul’da düzenlenecek ayağında çeşitli alanlarda iş birliği anlaşmalarının imzalanması planlanıyor.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Türkiye’nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Türkoğlu, “Filistin’in Nablus kentinde düzenlenen bu toplantı, bu kentin uluslararası anlamdaki önemini gösteriyor.” dedi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Türk Kızılayının Filistin’deki faaliyetlerine değinen Türkoğlu, Türkiye’deki belediyelerin de Filistin halkının ve kentlerinin gelişimine büyük katkılar sunduğunu belirtti.

Türkoğlu, Kalkınma İşbirliği ve Kent Diplomasisi Komitesi toplantısının Filistin’in uluslararası arenadaki yerini bir kez daha ispat ettiğini vurgulayarak, “Bu toplantının bir diğer önemi de Filistinli ve Türkiyeli belediyelerinin karşılıklı tecrübe ve uzmanlık alanlarında iş birliğini geliştirmeleridir.” ifadelerini kullandı.

Toplantıda konuşma yapan Filistin Yerel Yönetimler Bakanı A’arac ise Nablus kentinin tarihsel geçmişine ve Filistin’deki önemine dikkati çekerek, “Nablus Osmanlı İmparatorluğu döneminde de önemli bir yere sahipti. Bugün böylesi bir toplantıya da ev sahipliği yapıyor olması kentin kimliğinin önemini bir kez daha vurgulamıştır.” diye konuştu.

A’arac ayrıca AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Filistin kentleri ile Ortadoğu ve dünyanın farklı kentleri arasında böyle bir toplantının düzenlenmesi Filistin’in gelişimi açısından çok önemlidir. Böylece hem kentsel dönüşüm alanında hem ulaşım hem de kentlerin ekonomik anlamda kalkınmasına vesile oluyor.” dedi.

Türk kentlerinin belediyelerinin Filistin’de bulunmasının önemine dikkati çeken A’arac, “Türk belediyeler kardeş şehir anlaşmaları aracılığıyla Filistin kentlerin gelişimine önemli ölçüde katkı sağlıyor. Bu da Türk belediyelerin varlığına ayrı bir önem katıyor.” şeklinde konuştu.

Nablus’taki toplantıya İstanbul, Ankara, Konya, Kocaeli, Gaziantep ve Şanlıurfa büyükşehir belediyelerinin de aralarında bulunduğu 10’dan fazla belediye temsilcisi katıldı.

Kalkınma İşbirliği ve Kent Diplomasisi Komitesinin geçen yıl İstanbul’da düzenlenen toplantısında 2017 toplantısının Filistin’in Nablus kentinde yapılması kararı alınmıştı.

İki gün devam edecek toplantının sonunda Türkiye’den gelen katılımcı heyet işgal altındaki Doğu Kudüs’e geçerek Mescid-i Aksa’yı ziyaret edecek.



İlgili Konular türkiye filistin
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