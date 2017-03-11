Libya'dan İngiltere ve İtalya'ya petrol limanlarına saldırı suçlaması

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Libya’nın doğusunda toplanan parlamento üyeleri, Libya’daki tarafların arasında siyasi çözüm öngören Skhirat Barış Anlaşması’nın iptaline yönelik oy kullandı.
Libyalılara karşı savaşıp, petrol kuyularını ve limanları yıkan güçlerle parlamentoda siyasi diyaloğu durdurma kararının alındığını söyleyen Libya parlamentosu Güvenlik Konseyi Başkanı Tarik el Jarushi, Sputnik’e verdiği röportajda Müslüman Kardeşler, El Kaide ve Bingazi Savunma Tugaylarının Libya’nın petrol bölgelerine saldırı için güçlerini birleştirdiğini savundu.
Deniz Haber Ajansı'nda yer alan habere göre El Jarushi, “Libya Başkanlık Konseyi’nden saldırıların durdurulmasını talep ettik, ancak konunun kendileri ile alakalı olmadığı yanıtını aldık. Ancak bu çelişkili bir durum. Önce Ulusal Birlik Hükümeti, petrol tesislerinin savunma muhafızlarının başına Tuğgeneral İdris Buhmada’yı atadı. Ra's Lanuf kentinin işgalinden sonra ise teröristler kentteki limanın yönetimini Buhmada’ya teslim etti. Çok tuhaf bir çelişki” diye konuştu.
"LİBYA, IRAK İLE AYNI KADERİ YAŞAYABİLİR"
Libyalı vekil, “Ra's Lanuf limanının işgalinden sonra Başkanlık Konseyi, uçaklarımızın limanın üzerinden geçişinin ve militanları bombalamamızın yasaklanmasını talep ediyor. Bu talep, İngiltere’nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BM GK) Libya hava sahasının kapatılmasına ilişkin sunduğu karar tasarısının ardından daha yüksek sesle yinelenmeye başlandı. Bu şekilde Libyalıların ve parlamentonun kendilerine itaat etmesini istiyorlar. Böylelikle ekmeğe karşılık petrol satmak zorunda kalacağız ve ülkemiz, Irak ile aynı kaderi yaşayacak” ifadelerini kullandı.
Senaryonun işlemeye başladığını ve konunun anlaşılır hale geldiğini söyleyen El Jarushi, “İtalya’nın dahi Mısrata’da teröristlerin tedavi gördüğü hastanesi var. El Kaide’nin bilinen komutanları orada yatıyor. İtalya ve İngiltere, petrol limanlarının kontrolünü kazanmak amacıyla yakınlarda gerçekleştirilen saldırıların arkasında” dedi.
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