18:33, 11 Mart 2017 Cumartesi

Rotterdam BaÅŸkonsolosluÄŸu rezidansÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nde gÃ¼venlik Ã¶nlemleri

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Hollanda polisi, Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Kaya'nÄ±n, Almanya'dan kara yoluyla Rotterdam'a gideceÄŸinin aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Rotterdam BaÅŸkonsolosluÄŸu RezidansÄ± Ã¶nÃ¼ndeki yolu trafiÄŸe kapattÄ±.

Hollanda BaÅŸbakanÄ± Mark Rutte, TÃ¼rkiye'nin tepkisine iliÅŸkin olarak, "KÄ±zgÄ±n olduklarÄ±nÄ± anlÄ±yorum, ancak iyi bir karar aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±za inanÄ±yorum." dedi.

Rutte, seÃ§im kampanyasÄ± sÄ±rasÄ±nda, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n iniÅŸ iznini iptal etmeleri ve sonrasÄ±nda TÃ¼rkiye'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamalara iliÅŸkin konuÅŸtu. Ä°ptal kararÄ±nÄ±n geri alÄ±nmasÄ±nÄ±n mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Rutte, etkinliÄŸe iliÅŸkin iki Ã¼lke arasÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin oldukÃ§a zorlu geÃ§tiÄŸini ifade etti.

Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun sabah kendilerini yaptÄ±rÄ±mla tehdit ettiÄŸini kaydeden Rutte, "TÃ¼rkiye bir NATO mÃ¼ttefiki. Ancak elbette ki ÅŸantaj veya tehdit altÄ±nda konuÅŸamayÄ±z. KÄ±zgÄ±n olduklarÄ±nÄ± anlÄ±yorum, ancak iyi bir karar aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±za inanÄ±yorum." diye konuÅŸtu.

Rutte, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n iptalin ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± "Bunlar Nazi kalÄ±ntÄ±sÄ±, bunlar faÅŸist" ÅŸeklindeki aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± ise, "tuhaf" bulduÄŸunu sÃ¶yledi.

WÄ°LDERS MEMNUN

Ã–te yandan Rutte'nin Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak seÃ§imlerdeki rakibi aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Ã–zgÃ¼rlÃ¼k Partisi'nin (PVV) lideri Geert Wilders ise iptal kararÄ±nÄ± memnuniyetle karÅŸÄ±ladÄ±. Wilders, sosyal medya hesabÄ±ndaki aÃ§Ä±klamasÄ±nda, "PVV'nin aÅŸÄ±rÄ± baskÄ±sÄ± sayesinde, seÃ§imlerden birkaÃ§ gÃ¼n Ã¶nce hÃ¼kÃ¼metimiz TÃ¼rk bakanÄ±n inmesine izin vermedi. ErdoÄŸan'la aynÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ncedeki tÃ¼m TÃ¼rklere, 'TÃ¼rkiye'ye gidin ve asla geri gelmeyin' diyorum." ifadelerini kullandÄ±.

Rutte, Wilders'in daha fazla oy almamasÄ± iÃ§in aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± liderler aynÄ± sÃ¶ylemleri dile getirmekle suÃ§lanÄ±yor.

Ã–te yandan, iptal edilen etkinliÄŸin yapÄ±lacaÄŸÄ± Rotterdam BaÅŸkonsolosluÄŸu RezidansÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nde, polisler gÃ¼venlik Ã¶nlemi aldÄ±. Hollanda basÄ±nÄ±nÄ±n da rezidans Ã¶nÃ¼nde bekleyiÅŸi sÃ¼rÃ¼yor.

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