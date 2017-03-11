Rotterdam BaÅŸkonsolosluÄŸu rezidansÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nde gÃ¼venlik Ã¶nlemleri

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Hollanda polisi, Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Kaya'nÄ±n, Almanya'dan kara yoluyla Rotterdam'a gideceÄŸinin aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Rotterdam BaÅŸkonsolosluÄŸu RezidansÄ± Ã¶nÃ¼ndeki yolu trafiÄŸe kapattÄ±.
Hollanda BaÅŸbakanÄ± Mark Rutte, TÃ¼rkiye'nin tepkisine iliÅŸkin olarak, "KÄ±zgÄ±n olduklarÄ±nÄ± anlÄ±yorum, ancak iyi bir karar aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±za inanÄ±yorum." dedi.
Rutte, seÃ§im kampanyasÄ± sÄ±rasÄ±nda, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n iniÅŸ iznini iptal etmeleri ve sonrasÄ±nda TÃ¼rkiye'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamalara iliÅŸkin konuÅŸtu. Ä°ptal kararÄ±nÄ±n geri alÄ±nmasÄ±nÄ±n mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Rutte, etkinliÄŸe iliÅŸkin iki Ã¼lke arasÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin oldukÃ§a zorlu geÃ§tiÄŸini ifade etti.
Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun sabah kendilerini yaptÄ±rÄ±mla tehdit ettiÄŸini kaydeden Rutte, "TÃ¼rkiye bir NATO mÃ¼ttefiki. Ancak elbette ki ÅŸantaj veya tehdit altÄ±nda konuÅŸamayÄ±z. KÄ±zgÄ±n olduklarÄ±nÄ± anlÄ±yorum, ancak iyi bir karar aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±za inanÄ±yorum." diye konuÅŸtu.
Rutte, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n iptalin ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± "Bunlar Nazi kalÄ±ntÄ±sÄ±, bunlar faÅŸist" ÅŸeklindeki aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± ise, "tuhaf" bulduÄŸunu sÃ¶yledi.
WÄ°LDERS MEMNUN
Ã–te yandan Rutte'nin Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak seÃ§imlerdeki rakibi aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Ã–zgÃ¼rlÃ¼k Partisi'nin (PVV) lideri Geert Wilders ise iptal kararÄ±nÄ± memnuniyetle karÅŸÄ±ladÄ±. Wilders, sosyal medya hesabÄ±ndaki aÃ§Ä±klamasÄ±nda, "PVV'nin aÅŸÄ±rÄ± baskÄ±sÄ± sayesinde, seÃ§imlerden birkaÃ§ gÃ¼n Ã¶nce hÃ¼kÃ¼metimiz TÃ¼rk bakanÄ±n inmesine izin vermedi. ErdoÄŸan'la aynÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ncedeki tÃ¼m TÃ¼rklere, 'TÃ¼rkiye'ye gidin ve asla geri gelmeyin' diyorum." ifadelerini kullandÄ±.
Rutte, Wilders'in daha fazla oy almamasÄ± iÃ§in aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± liderler aynÄ± sÃ¶ylemleri dile getirmekle suÃ§lanÄ±yor.
Ã–te yandan, iptal edilen etkinliÄŸin yapÄ±lacaÄŸÄ± Rotterdam BaÅŸkonsolosluÄŸu RezidansÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nde, polisler gÃ¼venlik Ã¶nlemi aldÄ±. Hollanda basÄ±nÄ±nÄ±n da rezidans Ã¶nÃ¼nde bekleyiÅŸi sÃ¼rÃ¼yor.
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TÃ¼rkiye'nin Astana BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi UyanÄ±k, "SanatÄ± ve onun bir parÃ§asÄ± olan sinemayÄ±, dizileri Ã¼lkelerimiz arasÄ±ndaki kÃ¼ltÃ¼rel iliÅŸkilerin geliÅŸtirilmesinde gÃ¼Ã§lÃ¼ bir kÃ¶prÃ¼ olarak gÃ¶rÃ¼yoruz" dedi
Kosova CumhurbaÅŸkanÄ± ThaÃ§i, "Kosova Ordusu oylanmazsa istifa ederim" dedi
Rus aktivistler iÅŸgal edilen KÄ±rÄ±mâ€™Ä±n KerÃ§ ÅŸehrinin ismini deÄŸiÅŸtirmeyi Ã¶nerdi.
Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ±'nÄ±n kara yoluyla Hollanda'ya gitmesine Hollanda'dan engel geldi
Ä°ptal edilen etkinliÄŸin yapÄ±lacaÄŸÄ± Rotterdam BaÅŸkonsolosluÄŸu RezidansÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nde, polisler gÃ¼venlik Ã¶nlemi aldÄ±. Hollanda basÄ±nÄ±nÄ±n da rezidans Ã¶nÃ¼nde bekleyiÅŸi sÃ¼rÃ¼yor.
Libya parlamentosunda yer alan 70 milletvekili, silahlÄ± gruplarÄ±n petrol bÃ¶lgelerine dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±lar nedeniyle siyasi diyaloÄŸun sonlandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Kanser HastalarÄ±nÄ±n BakÄ±mÄ± Ä°Ã§in YardÄ±m ve Umut ProgramÄ± yetkilisi HÄ±zÄ±r, "Fuardan elde edilecek kazancÄ±n yÃ¼zde 20'sini kanser hastasÄ± kadÄ±nlarÄ±n ihtiyaÃ§ duyduÄŸu ilaÃ§larÄ±n temini iÃ§in kullanacaÄŸÄ±z" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
Suriye'nin baÅŸkenti Åžam'Ä±n Bab Musalla bÃ¶lgesinde meydana gelen iki patlamada ilk belirlemelere gÃ¶re 41 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 100'den fazla kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Ermenistan-Azerbaycan cephe hattÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmada Azerbaycan ordusundan bir asker ÅŸehit oldu
KÄ±rgÄ±zistan UlaÅŸtÄ±rma ve Yol BakanÄ± JamÅŸitbek Kalilov, Ã‡in'in KÄ±rgÄ±z plakalÄ± tenteli dorse tÄ±rlarÄ±n Ã¼lkesine giriÅŸini yasakladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Madagaskar'Ä± etkisi altÄ±na alan Enavo KasÄ±rgasÄ±'nda hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 38'e yÃ¼kseldiÄŸi bildirildi
Irak'Ä±n Musul ÅŸehrinde DEAÅž'a karÅŸÄ± yÃ¼rÃ¼tÃ¼len operasyonlar nedeniyle son 24 saat iÃ§inde 12 binden fazla kiÅŸi yerinden oldu
Ä°ran BaÅŸsavcÄ±sÄ± Muntazeri, "BatÄ±'nÄ±n sahip olduÄŸu tÃ¼m imkanlarÄ±yla MÃ¼slÃ¼man toplumlara karÅŸÄ± kÃ¼ltÃ¼rel savaÅŸa girdiÄŸini" belriterek, Ã¼lkedeki sosyal medya uygulamalarÄ±nÄ±n kapatÄ±labileceÄŸini sÃ¶yledi
Hollanda kamu yayÄ±n kuruluÅŸu NOS TV'ye gÃ¶re, Hollanda hÃ¼kÃ¼meti, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n iniÅŸ iznini iptal etti
BM Ä°nsani Ä°ÅŸlerden Sorumlu Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Acil Durumlar KoordinatÃ¶rÃ¼ O'Brien, bazÄ± Ã¼lkelerde kÄ±tlÄ±k ve aÃ§lÄ±ÄŸÄ±n penÃ§esindeki 20 milyon kiÅŸi iÃ§in harekete geÃ§ilmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±
UluslararasÄ± SuÃ§lara KarÅŸÄ± Ä°nsanlÄ±ÄŸÄ± Koruma DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Batungwanayo, "Burundi'de 1962'den bu yana yaklaÅŸÄ±k 2 bin 500 toplu mezar bulundu. Ã–ldÃ¼rÃ¼len bazÄ± kiÅŸilerin de nehirlere ve tuÄŸla fÄ±rÄ±nlarÄ±na atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz" dedi