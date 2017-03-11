Hollanda'dan ikinci skandal karar

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Hollanda, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun uÃ§uÅŸ iznini iptal etmesinden sonra Aile BakanÄ± Sayan'Ä±n karayoluyla giriÅŸini de engelledi.
TÃ¼rkiye'nin Astana BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi UyanÄ±k, "SanatÄ± ve onun bir parÃ§asÄ± olan sinemayÄ±, dizileri Ã¼lkelerimiz arasÄ±ndaki kÃ¼ltÃ¼rel iliÅŸkilerin geliÅŸtirilmesinde gÃ¼Ã§lÃ¼ bir kÃ¶prÃ¼ olarak gÃ¶rÃ¼yoruz" dedi
Kosova CumhurbaÅŸkanÄ± ThaÃ§i, "Kosova Ordusu oylanmazsa istifa ederim" dedi
Rus aktivistler iÅŸgal edilen KÄ±rÄ±mâ€™Ä±n KerÃ§ ÅŸehrinin ismini deÄŸiÅŸtirmeyi Ã¶nerdi.
Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ±'nÄ±n kara yoluyla Hollanda'ya gitmesine Hollanda'dan engel geldi
Ä°ptal edilen etkinliÄŸin yapÄ±lacaÄŸÄ± Rotterdam BaÅŸkonsolosluÄŸu RezidansÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nde, polisler gÃ¼venlik Ã¶nlemi aldÄ±. Hollanda basÄ±nÄ±nÄ±n da rezidans Ã¶nÃ¼nde bekleyiÅŸi sÃ¼rÃ¼yor.
Libya parlamentosunda yer alan 70 milletvekili, silahlÄ± gruplarÄ±n petrol bÃ¶lgelerine dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±lar nedeniyle siyasi diyaloÄŸun sonlandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Kanser HastalarÄ±nÄ±n BakÄ±mÄ± Ä°Ã§in YardÄ±m ve Umut ProgramÄ± yetkilisi HÄ±zÄ±r, "Fuardan elde edilecek kazancÄ±n yÃ¼zde 20'sini kanser hastasÄ± kadÄ±nlarÄ±n ihtiyaÃ§ duyduÄŸu ilaÃ§larÄ±n temini iÃ§in kullanacaÄŸÄ±z" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
Suriye'nin baÅŸkenti Åžam'Ä±n Bab Musalla bÃ¶lgesinde meydana gelen iki patlamada ilk belirlemelere gÃ¶re 41 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 100'den fazla kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Ermenistan-Azerbaycan cephe hattÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmada Azerbaycan ordusundan bir asker ÅŸehit oldu
KÄ±rgÄ±zistan UlaÅŸtÄ±rma ve Yol BakanÄ± JamÅŸitbek Kalilov, Ã‡in'in KÄ±rgÄ±z plakalÄ± tenteli dorse tÄ±rlarÄ±n Ã¼lkesine giriÅŸini yasakladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Madagaskar'Ä± etkisi altÄ±na alan Enavo KasÄ±rgasÄ±'nda hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 38'e yÃ¼kseldiÄŸi bildirildi
Irak'Ä±n Musul ÅŸehrinde DEAÅž'a karÅŸÄ± yÃ¼rÃ¼tÃ¼len operasyonlar nedeniyle son 24 saat iÃ§inde 12 binden fazla kiÅŸi yerinden oldu
Ä°ran BaÅŸsavcÄ±sÄ± Muntazeri, "BatÄ±'nÄ±n sahip olduÄŸu tÃ¼m imkanlarÄ±yla MÃ¼slÃ¼man toplumlara karÅŸÄ± kÃ¼ltÃ¼rel savaÅŸa girdiÄŸini" belriterek, Ã¼lkedeki sosyal medya uygulamalarÄ±nÄ±n kapatÄ±labileceÄŸini sÃ¶yledi
Hollanda kamu yayÄ±n kuruluÅŸu NOS TV'ye gÃ¶re, Hollanda hÃ¼kÃ¼meti, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n iniÅŸ iznini iptal etti
BM Ä°nsani Ä°ÅŸlerden Sorumlu Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Acil Durumlar KoordinatÃ¶rÃ¼ O'Brien, bazÄ± Ã¼lkelerde kÄ±tlÄ±k ve aÃ§lÄ±ÄŸÄ±n penÃ§esindeki 20 milyon kiÅŸi iÃ§in harekete geÃ§ilmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±
UluslararasÄ± SuÃ§lara KarÅŸÄ± Ä°nsanlÄ±ÄŸÄ± Koruma DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Batungwanayo, "Burundi'de 1962'den bu yana yaklaÅŸÄ±k 2 bin 500 toplu mezar bulundu. Ã–ldÃ¼rÃ¼len bazÄ± kiÅŸilerin de nehirlere ve tuÄŸla fÄ±rÄ±nlarÄ±na atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz" dedi