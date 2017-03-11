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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
20:11, 11 Mart 2017 Cumartesi
Avrupa
18:43, 11 Mart 2017 Cumartesi

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Hollanda'dan ikinci skandal karar
Hollanda'dan ikinci skandal karar

Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ±'nÄ±n kara yoluyla Hollanda'ya gitmesine Hollanda'dan engel geldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Hollanda, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun uÃ§uÅŸ iznini iptal etmesinden sonra Aile BakanÄ± Sayan'Ä±n karayoluyla giriÅŸini de engelledi.



Ä°lgili Konular Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ± TÃ¼rkiye hollanda iki kÄ±z
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