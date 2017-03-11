Hollanda'dan ikinci skandal karar; Bakan'Ä±n konvoyu durduruldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Hollanda polisi, Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya'nÄ±n, Almanya'dan kara yoluyla Rotterdam'a gideceÄŸinin aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Rotterdam BaÅŸkonsolosluÄŸu RezidansÄ± Ã¶nÃ¼ndeki yolu trafiÄŸe kapattÄ±.
Aile BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan'Ä±n aracÄ± Hollanda giriÅŸinde ikinci defa durduruldu. Anadolu AjansÄ± Aile BakanÄ± Kaya ve BaÅŸkonsolosun geÃ§iÅŸine izin verilmediÄŸi bildirdi.
Hollanda polisi, TÃ¼rkiye'nin Rotterdam BaÅŸkonsolosluÄŸu RezidansÄ± Ã¶nÃ¼nde gÃ¼venlik Ã¶nlemi alÄ±rken, Kaya'nÄ±n, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n iniÅŸ izninin iptal edildiÄŸi Rotterdam'a kara yoluyla geÃ§eceÄŸine iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarÄ±ndan sonra rezidansÄ±n Ã¶nÃ¼ndeki yolu, Ã§ift taraflÄ± olarak trafiÄŸe kapattÄ±. AraÃ§larÄ± alternatif yollara yÃ¶nlendiren polis, yayalarÄ±n geÃ§iÅŸine de mÃ¼saade etmedi.
TÃ¼rkiye'nin Rotterdam BaÅŸkonsolosu Sadin AyyÄ±ldÄ±z,Â Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya'nÄ±n bulunduÄŸu aracÄ±n durdurulduÄŸunu belirterek, kendisinin de Bakan Kaya'nÄ±n yanÄ±na gitmesine mÃ¼saade edilmediÄŸini sÃ¶yledi.
BaÅŸkonsolos AyyÄ±ldÄ±z, Ã¶nÃ¼nde TÃ¼rklerin,Â Hollanda'nÄ±n kararÄ±nÄ± protesto ettiÄŸi BaÅŸkonsolosluk binasÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±ktÄ±. BaÅŸkonsolosluÄŸun etrafÄ±ndaki kaldÄ±rÄ±mÄ±n polis barikatlarÄ±yla Ã§evrildiÄŸini gÃ¶ren AyyÄ±ldÄ±z, gÃ¶stericilerin de yanÄ±na gidemeden binaya geri dÃ¶ndÃ¼.
AyyÄ±ldÄ±z, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Bakan Kaya'nÄ±n aracÄ±nÄ±n durdurulduÄŸunu belirterek, "Tam olarak nerede durdurulduÄŸunu bilmiyorum, yanÄ±na gitmeme de mÃ¼saade etmiyorlar, gÃ¶rÃ¼yorsunuz." diye konuÅŸtu.Â
Hollanda kamu televizyonu NOS TV'nin haberinde Bakan Kaya'nÄ±n aracÄ±nÄ±n konsolosluk yakÄ±nlarÄ±nda durdurulduÄŸu belirtildi.
Konsolosluk Ã§evresinde polisin aldÄ±ÄŸÄ± gÃ¼venlik Ã¶nlemleri devam ediyor. Konsolosluk Ã¶nÃ¼nde bekleyen TÃ¼rkler, tepkilerini Ä°stiklal MarÅŸÄ± okuyarak gÃ¶steriyor.Â
Ã–te yandan, Bakan Kaya ile Almanya'dan Hollanda'ya geÃ§en AA ve TRT ekiplerinin bulunduÄŸu aracÄ±n ilerlemesine mÃ¼saade edilmemiÅŸ, yaklaÅŸÄ±k bir saat sorguya tabi tutulan TÃ¼rk gazeteciler ve bakanlÄ±k konvoyundaki yetkililerden bir an Ã¶nce Hollanda'yÄ± terk ederek Almanya'ya dÃ¶nmeleri istenmiÅŸti.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu da, bu akÅŸam Rotterdam BaÅŸkonsolosluÄŸu RezidansÄ±'nda Hollanda'daki TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±yla bir araya gelmeyi planlÄ±yordu.
Hollanda DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamayla, Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n iniÅŸ izninin iptal edildiÄŸi belirtilmiÅŸti. AK Parti Rotterdam SeÃ§im Koordine Merkezi de planlanan etkinliÄŸin tamamen iptal edildiÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Kaya'nÄ±n, Almanya'dan kara yoluyla Rotterdam'a gideceÄŸinin aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Rotterdam BaÅŸkonsolosluÄŸu RezidansÄ± Ã¶nÃ¼ndeki yolu trafiÄŸe kapatan Hollanda polisi, birkaÃ§ saat sonra Aile BakanÄ± Kayan'Ä±n aracÄ±nÄ±n bulunduÄŸu konvoyu ikinci defa durdurdu
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n ailesiyle Beyaz Saray'da bulunduÄŸu sÄ±rada sÄ±rt Ã§antalÄ± bir kiÅŸinin iÃ§eri girmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken yakalandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Almanya Essen'de, olasÄ± terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± nedeniyle alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezleri kapatÄ±ldÄ±
Mesut Barzani, "Irak'Ä±n baÅŸÄ±na gelenlerden Irak merkezi hÃ¼kÃ¼meti sorumludur" dedi
Yemen Yerel YÃ¶netimler BakanÄ± Feth, Hudeyde ilindeki 600 diyaliz hastasÄ±na yardÄ±m Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±
TÃ¼rkiye'nin Astana BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi UyanÄ±k, "SanatÄ± ve onun bir parÃ§asÄ± olan sinemayÄ±, dizileri Ã¼lkelerimiz arasÄ±ndaki kÃ¼ltÃ¼rel iliÅŸkilerin geliÅŸtirilmesinde gÃ¼Ã§lÃ¼ bir kÃ¶prÃ¼ olarak gÃ¶rÃ¼yoruz" dedi
Kosova CumhurbaÅŸkanÄ± ThaÃ§i, "Kosova Ordusu oylanmazsa istifa ederim" dedi
Rus aktivistler iÅŸgal edilen KÄ±rÄ±mâ€™Ä±n KerÃ§ ÅŸehrinin ismini deÄŸiÅŸtirmeyi Ã¶nerdi.
Ä°ptal edilen etkinliÄŸin yapÄ±lacaÄŸÄ± Rotterdam BaÅŸkonsolosluÄŸu RezidansÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nde, polisler gÃ¼venlik Ã¶nlemi aldÄ±. Hollanda basÄ±nÄ±nÄ±n da rezidans Ã¶nÃ¼nde bekleyiÅŸi sÃ¼rÃ¼yor.
Libya parlamentosunda yer alan 70 milletvekili, silahlÄ± gruplarÄ±n petrol bÃ¶lgelerine dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±lar nedeniyle siyasi diyaloÄŸun sonlandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Kanser HastalarÄ±nÄ±n BakÄ±mÄ± Ä°Ã§in YardÄ±m ve Umut ProgramÄ± yetkilisi HÄ±zÄ±r, "Fuardan elde edilecek kazancÄ±n yÃ¼zde 20'sini kanser hastasÄ± kadÄ±nlarÄ±n ihtiyaÃ§ duyduÄŸu ilaÃ§larÄ±n temini iÃ§in kullanacaÄŸÄ±z" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
Suriye'nin baÅŸkenti Åžam'Ä±n Bab Musalla bÃ¶lgesinde meydana gelen iki patlamada ilk belirlemelere gÃ¶re 41 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 100'den fazla kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Ermenistan-Azerbaycan cephe hattÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmada Azerbaycan ordusundan bir asker ÅŸehit oldu
KÄ±rgÄ±zistan UlaÅŸtÄ±rma ve Yol BakanÄ± JamÅŸitbek Kalilov, Ã‡in'in KÄ±rgÄ±z plakalÄ± tenteli dorse tÄ±rlarÄ±n Ã¼lkesine giriÅŸini yasakladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Madagaskar'Ä± etkisi altÄ±na alan Enavo KasÄ±rgasÄ±'nda hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 38'e yÃ¼kseldiÄŸi bildirildi
Irak'Ä±n Musul ÅŸehrinde DEAÅž'a karÅŸÄ± yÃ¼rÃ¼tÃ¼len operasyonlar nedeniyle son 24 saat iÃ§inde 12 binden fazla kiÅŸi yerinden oldu