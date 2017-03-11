GÃ¼ncelleme: 22:22, 11 Mart 2017 Cumartesi

Hollanda'dan ikinci skandal karar; Bakan'Ä±n konvoyu durduruldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Hollanda polisi, Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya'nÄ±n, Almanya'dan kara yoluyla Rotterdam'a gideceÄŸinin aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Rotterdam BaÅŸkonsolosluÄŸu RezidansÄ± Ã¶nÃ¼ndeki yolu trafiÄŸe kapattÄ±.

Aile BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan'Ä±n aracÄ± Hollanda giriÅŸinde ikinci defa durduruldu. Anadolu AjansÄ± Aile BakanÄ± Kaya ve BaÅŸkonsolosun geÃ§iÅŸine izin verilmediÄŸi bildirdi.

Hollanda polisi, TÃ¼rkiye'nin Rotterdam BaÅŸkonsolosluÄŸu RezidansÄ± Ã¶nÃ¼nde gÃ¼venlik Ã¶nlemi alÄ±rken, Kaya'nÄ±n, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n iniÅŸ izninin iptal edildiÄŸi Rotterdam'a kara yoluyla geÃ§eceÄŸine iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarÄ±ndan sonra rezidansÄ±n Ã¶nÃ¼ndeki yolu, Ã§ift taraflÄ± olarak trafiÄŸe kapattÄ±. AraÃ§larÄ± alternatif yollara yÃ¶nlendiren polis, yayalarÄ±n geÃ§iÅŸine de mÃ¼saade etmedi.

TÃ¼rkiye'nin Rotterdam BaÅŸkonsolosu Sadin AyyÄ±ldÄ±z,Â Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya'nÄ±n bulunduÄŸu aracÄ±n durdurulduÄŸunu belirterek, kendisinin de Bakan Kaya'nÄ±n yanÄ±na gitmesine mÃ¼saade edilmediÄŸini sÃ¶yledi.

BaÅŸkonsolos AyyÄ±ldÄ±z, Ã¶nÃ¼nde TÃ¼rklerin,Â Hollanda'nÄ±n kararÄ±nÄ± protesto ettiÄŸi BaÅŸkonsolosluk binasÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±ktÄ±. BaÅŸkonsolosluÄŸun etrafÄ±ndaki kaldÄ±rÄ±mÄ±n polis barikatlarÄ±yla Ã§evrildiÄŸini gÃ¶ren AyyÄ±ldÄ±z, gÃ¶stericilerin de yanÄ±na gidemeden binaya geri dÃ¶ndÃ¼.

AyyÄ±ldÄ±z, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Bakan Kaya'nÄ±n aracÄ±nÄ±n durdurulduÄŸunu belirterek, "Tam olarak nerede durdurulduÄŸunu bilmiyorum, yanÄ±na gitmeme de mÃ¼saade etmiyorlar, gÃ¶rÃ¼yorsunuz." diye konuÅŸtu.Â



Hollanda kamu televizyonu NOS TV'nin haberinde Bakan Kaya'nÄ±n aracÄ±nÄ±n konsolosluk yakÄ±nlarÄ±nda durdurulduÄŸu belirtildi.



Konsolosluk Ã§evresinde polisin aldÄ±ÄŸÄ± gÃ¼venlik Ã¶nlemleri devam ediyor. Konsolosluk Ã¶nÃ¼nde bekleyen TÃ¼rkler, tepkilerini Ä°stiklal MarÅŸÄ± okuyarak gÃ¶steriyor.Â



Ã–te yandan, Bakan Kaya ile Almanya'dan Hollanda'ya geÃ§en AA ve TRT ekiplerinin bulunduÄŸu aracÄ±n ilerlemesine mÃ¼saade edilmemiÅŸ, yaklaÅŸÄ±k bir saat sorguya tabi tutulan TÃ¼rk gazeteciler ve bakanlÄ±k konvoyundaki yetkililerden bir an Ã¶nce Hollanda'yÄ± terk ederek Almanya'ya dÃ¶nmeleri istenmiÅŸti.

DIÅžÄ°ÅžLERÄ° BAKANI Ã‡AVUÅžOÄžLU'NA DA AYNI SAYGISIZLIK

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu da, bu akÅŸam Rotterdam BaÅŸkonsolosluÄŸu RezidansÄ±'nda Hollanda'daki TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±yla bir araya gelmeyi planlÄ±yordu.

Hollanda DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamayla, Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n iniÅŸ izninin iptal edildiÄŸi belirtilmiÅŸti. AK Parti Rotterdam SeÃ§im Koordine Merkezi de planlanan etkinliÄŸin tamamen iptal edildiÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.