Ruslar Kırım şehirlerinin isimlerini değiştirmek istiyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Rus aktivistler işgal edilen Kırım’ın Kerç şehrinin ismini eski Pantikapaeumos ismiyle değiştirmeyi önerdi.
Söz konusu öneri “Rus Halk Girişimi” internet sitesinde yayınlandı. Şimdilik öneri için iki Açıklamada, “Eski Bosporos Krallığının başkenti, Kerç, kendi tarihini Pantikapaeumos ismiyle başladı. Bu isim "balık yolu" anlamına geliyor. Tarihçiler, felsefeciler ve 6.yüzyılda yaşayan Stephanos Byzantinos de dahil olmak üzere eski antik düşünürler bu ismiyle hitap ediyor” denildi.
DAHA ÖNCE İKİ KÖY DAHA...
Daha önce Rusya tarafından işgal edilen Kırım’ın Akmescit bölgesindeki Beloglinka (Ataş Kıyat) ve Mirnoye (Saraylı Kıyat) köylerinde ikamet eden Kırım Tatarlarından oluşan bir grup, köy girişinde, Ataş Kıyat ve Saraylı Kıyat olmak üzere köylerin tarihi adlarının yer aldığı tabelanın yerleştirilmesi talebiyle köy şurasına başvurdu.
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Rus aktivistler işgal edilen Kırım’ın Kerç şehrinin ismini değiştirmeyi önerdi.
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