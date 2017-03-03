Ã‡avuÅŸoÄŸlu: Hollanda'ya hak ettiÄŸi karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± vereceÄŸiz

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Hollanda'nÄ±n uÃ§uÅŸ iznini iptal etmesi kararÄ±ndan sonra ilk kez aÃ§Ä±klama yaptÄ±.
Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, alÄ±nan kararÄ±n Hollanda'daki seÃ§imle ilgisi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ã§Ã¼nkÃ¼ seÃ§imden sonra da etkinlik izni vermeye yanaÅŸmadÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Hollanda'nÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± bu kararÄ±n diplomaside en uÃ§ nokta olduÄŸunu, kabul edilemez olduÄŸunu ifade etti.
Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "Hollanda halkÄ±nÄ± hedef almayacaÄŸÄ±z ama Hollanda'nÄ±n ÅŸu anki yÃ¶netimi atacaÄŸÄ±mÄ±z adÄ±mlarÄ±n hedefidir" dedi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu: "Bu karar kimi sevindirdi? Wilders'Ä± sevindirdi. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Wilders'Ä±n da istediÄŸi buydu. Wilders'Ä±n sosyal medyadaki paylaÅŸÄ±mlarÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼yseniz, Ã§ok memnun olmuÅŸtur. Peki bu kararÄ± alan baÅŸbakanÄ±n ve ÅŸu andaki hÃ¼kÃ¼metin Wilders'tan ne farkÄ± var? HiÃ§bir farkÄ± yok. AynÄ± zihniyet, aynÄ± kafa, aynÄ± faÅŸizm." dedi.
LALELERÄ° GERÄ° GÃ–NDERÄ°RÄ°Z ADAM OLURLAR"
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu aÃ§Ä±klamasÄ±nda, "Telefon beklerken Hollanda BaÅŸbakanÄ±'ndan aÃ§Ä±klama geldi. Ucuz bir yÃ¶ntemle 'TÃ¼rkiye'den DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± mÃ¼zeleri ve laleleri gÃ¶rmeye gelebilir' demiÅŸ. Kendisi aÃ§Ä±sÄ±ndan utanÃ§ verici bir ÅŸey. O laleler OsmanlÄ± zamanÄ±nda gitti oraya. Laleleri geri gÃ¶ndeririz onlara adam olurlar." dedi.
Ãœmit Ã–zdaÄŸ, kendisine ve MHP'li muhalif parti arkadaÅŸlarÄ± Meral AkÅŸener, Sinan OÄŸan ile Koray AydÄ±n'a yÃ¶nelik suikastler dÃ¼zenlenebileceÄŸini iddia etti.
MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Hollanda'nÄ±n uÃ§uÅŸ iznini iptal etmesi kararÄ±ndan sonra yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada yapÄ±lanÄ±n faÅŸizm olduÄŸunu sÃ¶yleyerek, "Hollanda halkÄ±nÄ± hedef almayacaÄŸÄ±z ama Hollanda'nÄ±n ÅŸu anki yÃ¶netimi atacaÄŸÄ±mÄ±z adÄ±mlarÄ±n hedefidir'
Filistin'in Nablus kentinde iki Ã¼lke belediye temsilcileri iÅŸ birliÄŸi olanaklarÄ±nÄ± deÄŸerlendirdi
Edirne'de yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmak isteyen yabancÄ± uyruklu 21 kiÅŸi yakalandÄ±.
Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Hollanda'nÄ±n Rotterdam kentine kara yoluyla gidecek
Ekonomi BakanÄ± Zeybekci, Hollanda'nÄ±n Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n iniÅŸ iznini iptal etmesi hakkÄ±nda, "Bu uygulamayÄ± nefretle kÄ±nÄ±yorum, kabul edilebilir bir ÅŸey deÄŸildir. TÃ¼rkiye bunun gereÄŸini de yapacaktÄ±r" dedi
Hatay merkezli 11 ilde dÃ¼zenlenen operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 104 zanlÄ±nÄ±n iÃ§inde, FETÃ–'nÃ¼n firari (Ã¶rgÃ¼t literatÃ¼rÃ¼ne gÃ¶re) "hava kuvvetleri imamÄ±" olduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼len Adil Ã–ksÃ¼z'Ã¼n yeÄŸeninin de yer aldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi
FETÃ–/PDY Ã¼yesi olduklarÄ± iddiasÄ±yla aranan 2 eski TelekomÃ¼nikasyon Ä°letiÅŸim BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± mÃ¼hendisi Malatya'da saklandÄ±klarÄ± evde yakalandÄ±
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KurtulmuÅŸ, Hollanda'nÄ±n, Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n iniÅŸ iznini iptal etmesiyle ilgili, "TÃ¼rkiye, gerekli her tÃ¼rlÃ¼ cevabÄ± bu uygulamayÄ± yapanlara verir." dedi.
CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Hollanda'nÄ±n, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n iniÅŸ iznini iptal etmesiyle ilgili, "Asla doÄŸru deÄŸil. Demokrasiyi savunanlar bÃ¶yle bir ÅŸey yapamazlar" dedi
MuÄŸla Ticaret ve Sanayi OdasÄ± Konferans Salonu'nda 3 hafta Ã¶nce gÃ¶rÃ¼lmeye baÅŸlanan CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a yÃ¶nelik suikast giriÅŸimi davasÄ±nda, mahkeme heyeti ara kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayacak
Hollanda hÃ¼kÃ¼metinin DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n iniÅŸ iznini iptal etmesinin ardÄ±ndan Hollanda'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi MaslahatgÃ¼zarÄ± DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±
Eski Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Stratejik DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m Daire BaÅŸkanÄ± TÃ¼mgeneral DiÅŸli'nin 15 Temmuz gÃ¼nÃ¼, iÃ§inde silah olan Ã§antayla komuta katÄ±na Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Hollanda'nÄ±n, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n iniÅŸ iznini iptal etmesiyle ilgili, 'Bundan sonra senin uÃ§aklarÄ±n bakalÄ±m TÃ¼rkiye'ye nasÄ±l gelecek?" dedi
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n "140 TerÃ¶r Ä°hbar HattÄ±"na yapÄ±lan ihbarÄ±n ardÄ±ndan DEAÅž'a yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyonda, 67'si yabancÄ± uyruklu 69 ÅŸÃ¼pheli yakalandÄ±
Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Ã–zlÃ¼, bu yÄ±l iÃ§inde 7 organize sanayi bÃ¶lgesi (OSB) daha aÃ§Ä±lacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, "2017 yÄ±lÄ± iÃ§inde aÃ§acaÄŸÄ±mÄ±z yeni OSB'ler, yurt genelinde 18 bin kiÅŸiye istihdam saÄŸlayacak" dedi