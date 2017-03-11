19:12, 11 Mart 2017 Cumartesi

Ã‡avuÅŸoÄŸlu: Hollanda'ya hakkettiÄŸi karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± vereceÄŸiz

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Hollanda'nÄ±n uÃ§uÅŸ iznini iptal etmesi kararÄ±ndan sonra ilk kez aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, alÄ±nan kararÄ±n Hollanda'daki seÃ§imle ilgisi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ã§Ã¼nkÃ¼ seÃ§imden sonra da etkinlik izni vermeye yanaÅŸmadÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Hollanda'nÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± bu kararÄ±n diplomaside en uÃ§ nokta olduÄŸunu, kabul edilemez olduÄŸunu ifade etti.

Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "Hollanda halkÄ±nÄ± hedef almayacaÄŸÄ±z ama Hollanda'nÄ±n ÅŸu anki yÃ¶netimi atacaÄŸÄ±mÄ±z adÄ±mlarÄ±n hedefidir" dedi.

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu: "Bu karar kimi sevindirdi? Wilders'Ä± sevindirdi. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Wilders'Ä±n da istediÄŸi buydu. Wilders'Ä±n sosyal medyadaki paylaÅŸÄ±mlarÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼yseniz, Ã§ok memnun olmuÅŸtur. Peki bu kararÄ± alan baÅŸbakanÄ±n ve ÅŸu andaki hÃ¼kÃ¼metin Wilders'tan ne farkÄ± var? HiÃ§bir farkÄ± yok. AynÄ± zihniyet, aynÄ± kafa, aynÄ± faÅŸizm." dedi.

LALELERÄ° GERÄ° GÃ–NDERÄ°RÄ°Z ADAM OLURLAR"

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu aÃ§Ä±klamasÄ±nda, "Telefon beklerken Hollanda BaÅŸbakanÄ±'ndan aÃ§Ä±klama geldi. Ucuz bir yÃ¶ntemle 'TÃ¼rkiye'den DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± mÃ¼zeleri ve laleleri gÃ¶rmeye gelebilir' demiÅŸ. Kendisi aÃ§Ä±sÄ±ndan utanÃ§ verici bir ÅŸey. O laleler OsmanlÄ± zamanÄ±nda gitti oraya. Laleleri geri gÃ¶ndeririz onlara adam olurlar." dedi.