19:23, 11 Mart 2017 Cumartesi

Thaçi, istifa ile tehdit etti

Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi dün akşam RTK-nın "Debat" yayınında, ülkesinin ordusunu oylamak istemeyen bu yasamanın bir parçası olmak istemediğini belirterek, yasa tasarısı oylanmasa görevinden istifa edeceğini söyledi. İstifasının kişisel olarak önemsiz olduğuna işaret eden Thaçi, Kosova’nın çok büyük zarar göreceğini vurguladı. Thaçi, “Ordu’nu kurulması şansı onlarca yıl gelmeyecektir.” dedi.

RTK’da katıldığı yayında Kosova Güvenlik Gücü-KGG’nin misyonun değişiklik içerikli yasa tasarısından konuşan Kosova Başkanı Hashim Thaçi net ve kesindi. Thaçi, Kosova Cumhuriyeti egemenliği ve vatandaşlarının koruyacak göreviyle KGG’nin sivil örgütten askeri kuruma dönüşmesi gereğine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, açıklamasında şöyle dedi:

“Tek adım bile geri atılmayacak. En azından benim tarafımdan. Ben, süreçle ilgili tüm yükümlülüklerimi yerine getireceğim. Ülkesinin ordusunu oylamayan bir yasama, devam etmeyi hak etmiyor. Yurttaşların da buna izin vermeyeceğine inanıyorum. Bundan eminim. Meclis oylamadığı andan istifamın yürürlüğe gireceğini vurgulamak isterim. Oylanmadığı an itibariyle yürürlüğe girecek.”

Kosova Meclisi’nde tüm siyasi partiler ve milletvekillerin şu anda ordunun kurulmasından yana olmasının önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Thaçi, Başbakan ve LDK Başkanı İsa Mustafa ve Meclis Başkanı ve PDK Başkanı Kadri Veseli’nin yasa tasarısını destekleyecekleri teminatında bulunduklarını da belirtti.

Son günlerde çok tartışılan Anayasa değişikliği yapmadan KGG’nin Ordu’ya dönüştürülmesi girişimi sorularını yanıtlayan Thaçi, üç yıl bekledikten sonra kendisi tarafından sürecin başlatılmasına kimsenin şaşmasına neden olmadığına işaret etti.

Sürecin kimseye danışılmadan başlatıldığı sorusunu yanıtlayan Thaçi şöyle dedi:

“Gerçekten kimsenin şaşmasına sebep yoktu ve kimsenin şaştığına da inanmıyorum. Şaşmaya neden yok. Uzun bir süreci geçtik. Bağımsızlığın ilanından 9, Kosova özgürlüğünden 18 yıl geçti. Bu çerçevede Anayasa, yasalara ve Meclis İçtüzüğünü gözlemleyerek ve değerlendirerek ve saygı göstererek KGG’nin bir sivil misyondan Kosova Ordusu’na dönüşmesi için bir yasa tasarısı önerdim. İlgili ülke ve uluslararası etmenlerden hepsi bilgilendirilmişti. Sürecin tüm detaylarını biliyorlardı. Koalisyon partnerlerimiz de bilgilendirilmişti. Yasa taslağı hepsine gönderilmişti. Aynı zamanda kendileriyle danışılmış ve sürecin tamamıyla bilgilendirilmiştirler. 5 Mart tarihinde yasa tasarısını siyasi etmenlere ve ilgili etmenlere teslim ettim. Gerekli süreçlere saygılı davranıp Kosova Meclisi Başkanı Sn. Kadri Veseli’ye teslim ettim. Her şey yasalara uygun yapıldı. Kosova Hükümeti ve 10 bin yurttaşın hakkı olduğu gibi Başkanın da farklı konularda yasa tasarısı sunma hakkı var. Aynı zamanda Kosova Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı olarak Kosova Başkanı yetkisini kullanarak bu konunun nihai bir şekilde kapatılması gerektiğini düşünüyorum. Meclis Başkanı, Meclis Başkanlığı üyeleri ve yasa tasarısının onanmasına destek veren tüm siyasi yelpazesine teşekkür ederim.”

Başbakan İsa Mustafa’yı atlattığı eleştirilerini yanıtlayan Thaçi, Ordunun kurulması siyasi veya etnik değil devlet çıkarından olduğunu söyledi. Kadri Veseli ve İsa Mustafa ile aynı zamanda, aynı yerde ve aynı masada bir araya gelerek doğru bilgileri verdiğini belirten Thaçi; her ikisinde de KGG’de değişiklik yasa tasarısı desteğini aldığını vurguladı.

Kosova’da orduların hiçbir zaman parti ordusu olmadığına işaret eden Thaçi, girişimin milli ve Anayasa’ya uyumlu olduğunu belirtti. Girişimin NATO ve uluslararası dostlar tarafından desteklendiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Thaçi, hepsinin de bilgilendirildiğini vurguladı.

UÇK ve KGG tarihçesinden de genişçe konuşan Cumhurbaşkanı Thaçi, 3 yıl önce KGG’nin Kosova Ordusu’na dönüşmesi için anayasa değişikliklerinin Sırplar dahil toplulukların 25 milletvekili tarafından desteklendiğini ancak parti çıkarlarını ön planda tutan bir grup Kosovalı milletvekili tarafından engellendiğini hatırlattı.

“Şimdi farklı bir konumdayız, Sırp Listesi dolaysız bir şekilde Belgrat’tan emir alıyor” diyen Thaçi, ordunun oylanmayacağı açıklamalarının hem Kosovalı Sırplar hem de Belgrat’tan geldiğine dikkati çekti.

Bu nedenle “yasada değişikliğe gitmek” kararını aldığını bildiren Thaçi, açıklamasına şöyle devam etti:

“İsmi değişmeyecek fakat misyonu değişecek, sivil misyondan askeri misyonu olacak. Başlattığım girişim çok nettir ve yerli ve uluslararası uzmanlara danışılarak yapılmıştır. Kosova Anayasası, yasaları ve Ahtisari paketi ile uyumlu ve net olan girişim için şimdi siyasi irade gösterilmeli.”

Sırp milletvekillerinin Belgrat tarafına hain ilan edilmekten korktuğunu söyleyen Thaçi, konuyu Sırbistan Başbakanı Aleksandar Vuçiç ile telefonla görüştüğünü sınır anlaşması ve ordu oylamasında baskı uygulanmamasını istediğini bildirdi.

Uluslararası partnerlerin Kosova Ordusu’nun kurulmasını desteklediğini belirten Thaçi, onlardan Sırpların ikna edilmesini istediğini söyledi.

Her şeye rağmen Kosova Ordusu’nun kurulacağını belirten Thaçi, Kosova’nın Belgrat’ın esiri olmayacağını ve uluslararası toplumun Belgrat ile çalışması zamanının çattığını söyledi.

Thaçi konuşmasında diğerleri arasında şöyle dedi:

“Belgrat’ın evet demesini mi beklememiz gerekiyor. Sırbistan treni gönderdi , biz durdurduk; duvarı inşa etmeye başladı biz yıktık…”

Analistlerden 20 yıl çok sadık olduğumu işittim. ABD ve müttefikler ile koordine etmeden hiçbir eylemi gerçekleştirmediğim gerçektir. ABD ve NATO’nun KGG’nin Kosova Silahlı Kuvvetlere dönüşmesini desteklemesi için yurttaşlarla birlikte hareket etmemiz lazım. ABD koordinasyonu ile yüzde 100 tamamlanacak. Devlet sorumluluğuna sahibiz ve en iyi çözümü bulacağız.”



Kosova Haber Ajansı