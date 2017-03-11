19:36, 11 Mart 2017 Cumartesi

Kazakistan'da "AylÄ±k TÃ¼rk Filmleri GÃ¼nÃ¼" etkinliÄŸi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye'nin Astana BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Nevzat UyanÄ±k, sanat ve onun bir parÃ§asÄ± olan sinemayÄ± Kazakistan ile TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki kÃ¼ltÃ¼rel iliÅŸkilerin geliÅŸtirilmesinde gÃ¼Ã§lÃ¼ bir kÃ¶prÃ¼ olarak gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.

TÃ¼rkiye'nin Astana BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi ile Astana Yunus Emre TÃ¼rk KÃ¼ltÃ¼r Merkezinin organize ettiÄŸi, "AylÄ±k TÃ¼rk Filmleri GÃ¼nÃ¼" etkinliÄŸi, baÅŸkent Astana'daki Keruen AlÄ±ÅŸveriÅŸ Merkezi'nde gÃ¶sterilen "Son mektup" filmiyle baÅŸladÄ±.

EtkinliÄŸe TÃ¼rkiye'nin Astana BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi UyanÄ±k, Astana Yunus Emre TÃ¼rk KÃ¼ltÃ¼r Merkezi MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± AlmagÃ¼l Ä°sina'nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Ã§ok sayÄ±da izleyici katÄ±ldÄ±.

18 Mart Ã‡anakkale Zaferi'nin 102. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ mÃ¼nasebetiyle seÃ§ilen Son Mektup filmi, Kazak sinemaseverler tarafÄ±ndan yoÄŸun ilgi ve beÄŸeniyle karÅŸÄ±landÄ±.

BÃ¼yÃ¼kelÃ§i UyanÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Kazakistan ile TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki diplomatik iliÅŸkilerin tesisinin 25. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ne ithafen her ay hem TÃ¼rkiye'de hem de dÃ¼nyada beÄŸeniyle karÅŸÄ±lanan TÃ¼rk filmlerini, Kazak sinemaseverlerle buluÅŸturacaklarÄ±nÄ± belirtti.

Kazakistan'da TÃ¼rk film ve dizilerinin popÃ¼ler olduÄŸuna dikkati Ã§eken UyanÄ±k, "SanatÄ± ve onun bir parÃ§asÄ± olan sinemayÄ±, dizileri Ã¼lkelerimiz arasÄ±ndaki kÃ¼ltÃ¼rel iliÅŸkilerin geliÅŸtirilmesinde gÃ¼Ã§lÃ¼ bir kÃ¶prÃ¼ olarak gÃ¶rÃ¼yoruz." dedi.

Astana Yunus Emre KÃ¼ltÃ¼r Merkezi MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Ä°sina da TÃ¼rk film sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n dÃ¼nyada bÃ¼yÃ¼k bir yÃ¼kseliÅŸ gÃ¶sterdiÄŸine iÅŸaret ederek, "Kazakistan'da da TÃ¼rk dizileri bÃ¼yÃ¼k ilgiyle izleniyor." dedi.

Ä°sina, gelecek aylarda da "Vizontele, AÅŸk TesadÃ¼fleri Sever, Babam ve OÄŸlum" gibi filmlerin, sinema izleyicileriyle buluÅŸturulacaÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

YÄ±l sonuna kadar devam edecek "AylÄ±k TÃ¼rk Filmleri GÃ¼nÃ¼" etkinliÄŸi kapsamÄ±nda, her ay bir TÃ¼rk filmi Kazak sinemaseverlerinin beÄŸenisine sunulacak.