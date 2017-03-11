19:50, 11 Mart 2017 Cumartesi

Ãœmit Ã–zdaÄŸ'dan suikast Ã¶ngÃ¶rÃ¼sÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

MHP'den ihraÃ§ edilen Gaziantep Milletvekili Ãœmit Ã–zdaÄŸ, MHP'li muhaliflerin toplantÄ±larÄ±na yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±lar hakkÄ±nda konuÅŸtu.

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli'nin 'saldÄ±rÄ±larÄ±n devamÄ± konusunda Ä±srarcÄ± gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ileri sÃ¼ren Ãœmit Ã–zdaÄŸ, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu: "(BahÃ§eli) Son attÄ±ÄŸÄ± tweetlerle de saldÄ±rÄ±larÄ±n devam edeceÄŸinin iÅŸaretlerini verdi. 'Uzun yaÅŸamak istiyorsanÄ±z ÅŸÃ¶yle yapmalÄ±sÄ±nÄ±z' ÅŸeklinde Ã¶ÄŸÃ¼tler vererek bizleri adeta Ã¶lÃ¼mle tehdit etti. Sinan OÄŸan ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼m. ToplantÄ±sÄ±na bir saldÄ±rÄ± yapÄ±lmak istenmiÅŸ fakat oradaki gÃ¼Ã§lÃ¼ kalabalÄ±k, saldÄ±rÄ±ya izin vermemiÅŸ. Bunlar siyasi yÃ¶ntemler deÄŸil, mafyavari yÃ¶ntemlerdir."



ToplantÄ±lara dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±larÄ±n engellenebileceÄŸini ifade eden Ã–zdaÄŸ, devam etti: "Ama daha Ã¶nemli ve vahim boyut, BahÃ§eli'nin aÃ§mÄ±ÅŸ olduÄŸu bu saldÄ±rÄ±nÄ±n arkasÄ±na saklanacak karanlÄ±k odaklar, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ gÃ¼Ã§ler, suikastlarda bulunabiliyorlar. Bana yÃ¶nelik, Meral hanÄ±ma, Sinan beye, Koray beye suikastler olabilir. Devlet BahÃ§eli'nin aÄŸzÄ±ndan Ã¶lÃ¼mle tehdit edilmiÅŸken bu tÃ¼r bir suikast politikasÄ± TÃ¼rkiye'yi karmaÅŸaya sÃ¼rÃ¼klemek isteyen gÃ¼Ã§lere bÃ¼yÃ¼k fÄ±rsat verir."



MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli'nin, partinin tÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼ne ve siyasal ilkelerine aykÄ±rÄ± olarak Ã¼lkede 'bilfiil, firavun yÃ¶netiminin Ã¶nÃ¼nÃ¼ aÃ§acak bir sÃ¼rece' Ã¶n ayak olduÄŸunu sÃ¶yleyen Ã–zdaÄŸ, bugÃ¼n Ã¼lkÃ¼cÃ¼ hareketin yÃ¶netici kadrolarÄ±nÄ±n yÃ¼zde 95 gibi bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n, 'HayÄ±r' noktasÄ±nda bu anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine kararlÄ±lÄ±k sergileyeceklerini Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.