Ãœmit Ã–zdaÄŸ'dan suikast Ã¶ngÃ¶rÃ¼sÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
MHP'den ihraÃ§ edilen Gaziantep Milletvekili Ãœmit Ã–zdaÄŸ, MHP'li muhaliflerin toplantÄ±larÄ±na yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±lar hakkÄ±nda konuÅŸtu.
MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli'nin 'saldÄ±rÄ±larÄ±n devamÄ± konusunda Ä±srarcÄ± gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ileri sÃ¼ren Ãœmit Ã–zdaÄŸ, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu: "(BahÃ§eli) Son attÄ±ÄŸÄ± tweetlerle de saldÄ±rÄ±larÄ±n devam edeceÄŸinin iÅŸaretlerini verdi. 'Uzun yaÅŸamak istiyorsanÄ±z ÅŸÃ¶yle yapmalÄ±sÄ±nÄ±z' ÅŸeklinde Ã¶ÄŸÃ¼tler vererek bizleri adeta Ã¶lÃ¼mle tehdit etti. Sinan OÄŸan ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼m. ToplantÄ±sÄ±na bir saldÄ±rÄ± yapÄ±lmak istenmiÅŸ fakat oradaki gÃ¼Ã§lÃ¼ kalabalÄ±k, saldÄ±rÄ±ya izin vermemiÅŸ. Bunlar siyasi yÃ¶ntemler deÄŸil, mafyavari yÃ¶ntemlerdir."
ToplantÄ±lara dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±larÄ±n engellenebileceÄŸini ifade eden Ã–zdaÄŸ, devam etti: "Ama daha Ã¶nemli ve vahim boyut, BahÃ§eli'nin aÃ§mÄ±ÅŸ olduÄŸu bu saldÄ±rÄ±nÄ±n arkasÄ±na saklanacak karanlÄ±k odaklar, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ gÃ¼Ã§ler, suikastlarda bulunabiliyorlar. Bana yÃ¶nelik, Meral hanÄ±ma, Sinan beye, Koray beye suikastler olabilir. Devlet BahÃ§eli'nin aÄŸzÄ±ndan Ã¶lÃ¼mle tehdit edilmiÅŸken bu tÃ¼r bir suikast politikasÄ± TÃ¼rkiye'yi karmaÅŸaya sÃ¼rÃ¼klemek isteyen gÃ¼Ã§lere bÃ¼yÃ¼k fÄ±rsat verir."
MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli'nin, partinin tÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼ne ve siyasal ilkelerine aykÄ±rÄ± olarak Ã¼lkede 'bilfiil, firavun yÃ¶netiminin Ã¶nÃ¼nÃ¼ aÃ§acak bir sÃ¼rece' Ã¶n ayak olduÄŸunu sÃ¶yleyen Ã–zdaÄŸ, bugÃ¼n Ã¼lkÃ¼cÃ¼ hareketin yÃ¶netici kadrolarÄ±nÄ±n yÃ¼zde 95 gibi bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n, 'HayÄ±r' noktasÄ±nda bu anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine kararlÄ±lÄ±k sergileyeceklerini Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.
Ãœmit Ã–zdaÄŸ, kendisine ve MHP'li muhalif parti arkadaÅŸlarÄ± Meral AkÅŸener, Sinan OÄŸan ile Koray AydÄ±n'a yÃ¶nelik suikastler dÃ¼zenlenebileceÄŸini iddia etti.
MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Hollanda'nÄ±n uÃ§uÅŸ iznini iptal etmesi kararÄ±ndan sonra yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada yapÄ±lanÄ±n faÅŸizm olduÄŸunu sÃ¶yleyerek, "Hollanda halkÄ±nÄ± hedef almayacaÄŸÄ±z ama Hollanda'nÄ±n ÅŸu anki yÃ¶netimi atacaÄŸÄ±mÄ±z adÄ±mlarÄ±n hedefidir'
Filistin'in Nablus kentinde iki Ã¼lke belediye temsilcileri iÅŸ birliÄŸi olanaklarÄ±nÄ± deÄŸerlendirdi
Edirne'de yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmak isteyen yabancÄ± uyruklu 21 kiÅŸi yakalandÄ±.
Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Hollanda'nÄ±n Rotterdam kentine kara yoluyla gidecek
Ekonomi BakanÄ± Zeybekci, Hollanda'nÄ±n Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n iniÅŸ iznini iptal etmesi hakkÄ±nda, "Bu uygulamayÄ± nefretle kÄ±nÄ±yorum, kabul edilebilir bir ÅŸey deÄŸildir. TÃ¼rkiye bunun gereÄŸini de yapacaktÄ±r" dedi
Hatay merkezli 11 ilde dÃ¼zenlenen operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 104 zanlÄ±nÄ±n iÃ§inde, FETÃ–'nÃ¼n firari (Ã¶rgÃ¼t literatÃ¼rÃ¼ne gÃ¶re) "hava kuvvetleri imamÄ±" olduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼len Adil Ã–ksÃ¼z'Ã¼n yeÄŸeninin de yer aldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi
FETÃ–/PDY Ã¼yesi olduklarÄ± iddiasÄ±yla aranan 2 eski TelekomÃ¼nikasyon Ä°letiÅŸim BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± mÃ¼hendisi Malatya'da saklandÄ±klarÄ± evde yakalandÄ±
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KurtulmuÅŸ, Hollanda'nÄ±n, Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n iniÅŸ iznini iptal etmesiyle ilgili, "TÃ¼rkiye, gerekli her tÃ¼rlÃ¼ cevabÄ± bu uygulamayÄ± yapanlara verir." dedi.
CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Hollanda'nÄ±n, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n iniÅŸ iznini iptal etmesiyle ilgili, "Asla doÄŸru deÄŸil. Demokrasiyi savunanlar bÃ¶yle bir ÅŸey yapamazlar" dedi
MuÄŸla Ticaret ve Sanayi OdasÄ± Konferans Salonu'nda 3 hafta Ã¶nce gÃ¶rÃ¼lmeye baÅŸlanan CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a yÃ¶nelik suikast giriÅŸimi davasÄ±nda, mahkeme heyeti ara kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayacak
Hollanda hÃ¼kÃ¼metinin DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n iniÅŸ iznini iptal etmesinin ardÄ±ndan Hollanda'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi MaslahatgÃ¼zarÄ± DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±
Eski Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Stratejik DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m Daire BaÅŸkanÄ± TÃ¼mgeneral DiÅŸli'nin 15 Temmuz gÃ¼nÃ¼, iÃ§inde silah olan Ã§antayla komuta katÄ±na Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Hollanda'nÄ±n, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n iniÅŸ iznini iptal etmesiyle ilgili, 'Bundan sonra senin uÃ§aklarÄ±n bakalÄ±m TÃ¼rkiye'ye nasÄ±l gelecek?" dedi
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n "140 TerÃ¶r Ä°hbar HattÄ±"na yapÄ±lan ihbarÄ±n ardÄ±ndan DEAÅž'a yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyonda, 67'si yabancÄ± uyruklu 69 ÅŸÃ¼pheli yakalandÄ±
Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Ã–zlÃ¼, bu yÄ±l iÃ§inde 7 organize sanayi bÃ¶lgesi (OSB) daha aÃ§Ä±lacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, "2017 yÄ±lÄ± iÃ§inde aÃ§acaÄŸÄ±mÄ±z yeni OSB'ler, yurt genelinde 18 bin kiÅŸiye istihdam saÄŸlayacak" dedi