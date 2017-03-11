DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
22:14, 11 Mart 2017 Cumartesi
OrtadoÄŸu
20:12, 11 Mart 2017 Cumartesi

  • PaylaÅŸ
Yemen'de diyaliz hastalarÄ± iÃ§in Ã§aÄŸrÄ±
Yemen'de diyaliz hastalarÄ± iÃ§in Ã§aÄŸrÄ±

Yemen Yerel YÃ¶netimler BakanÄ± Feth, Hudeyde ilindeki 600 diyaliz hastasÄ±na yardÄ±m Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Yemen Yerel YÃ¶netimler BakanÄ± AbdurrakÄ±b Feth, El-Hudeyde ilindeki 600 bÃ¶brek yetmezliÄŸi yaÅŸayan hastaya yardÄ±m iÃ§in Ã§aÄŸrÄ±da bulundu.

Yemen Haber AjansÄ± SABA'ya gÃ¶re, Ä°nsani YardÄ±m YÃ¼ksek Kuruluna da baÅŸkanlÄ±k eden Feth yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, saÄŸlÄ±k alanÄ±nda faaliyet gÃ¶sterenÂ uluslararasÄ± kuruluÅŸlara, 2014'ten bu yana Husilerin kontrolÃ¼ndeki ilde bulunan diyaliz merkezine ilaÃ§ ve tÄ±bbi malzeme temin etme Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

Husilerin ilde uyguladÄ±ÄŸÄ± ambargo ve insani yardÄ±mlarÄ±n giriÅŸlerine engel olmasÄ± nedeniyle diyaliz hastalarÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k zorluklar Ã§ektiÄŸini belirten Feth, Hudeyde'ki diyaliz merkezinin sadece 400 hastaya yetecek kapasiteye sahip olduÄŸunu ancak gÃ¶Ã§ nedeniyle bu sayÄ±nÄ±n 600'e yÃ¼kseldiÄŸini ifade etti. Feth, hasta sayÄ±sÄ±nÄ±n artmasÄ± ve ilaÃ§ stoklarÄ±nÄ±n erimesi nedeniyle hasta kabulÃ¼ yapamadÄ±klarÄ±nÄ± vurguladÄ±.

Ã–nceki gÃ¼n kutlanan DÃ¼nya BÃ¶brek GÃ¼nÃ¼'nde DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼, Hudeyde'de 600'Ã¼ aÅŸkÄ±n diyaliz hastasÄ±nÄ±n saÄŸlÄ±k hizmetlerinin tam olarak verilememesi nedeniyle sorun yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.



Ä°lgili Konular yemen savaÅŸÄ± diyaliz
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

OrtadoÄŸu Haberleri
Beyaz Saray'a sÄ±rt Ã§antasÄ±yla girmeye Ã§alÄ±ÅŸan kiÅŸi yakalandÄ±
Beyaz Saray'a sÄ±rt Ã§antasÄ±yla girmeye Ã§alÄ±ÅŸan kiÅŸi yakalandÄ±

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n ailesiyle Beyaz Saray'da bulunduÄŸu sÄ±rada sÄ±rt Ã§antalÄ± bir kiÅŸinin iÃ§eri girmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken yakalandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Almanya'da AVM'de terÃ¶r alarmÄ±
Almanya'da AVM'de terÃ¶r alarmÄ±

Almanya Essen'de, olasÄ± terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± nedeniyle alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezleri kapatÄ±ldÄ±
Barzani'den Irak hÃ¼kÃ¼metine suÃ§lama
Barzani'den Irak hÃ¼kÃ¼metine suÃ§lama

Mesut Barzani, "Irak'Ä±n baÅŸÄ±na gelenlerden Irak merkezi hÃ¼kÃ¼meti sorumludur" dedi
Yemen'de diyaliz hastalarÄ± iÃ§in Ã§aÄŸrÄ±
Yemen'de diyaliz hastalarÄ± iÃ§in Ã§aÄŸrÄ±

Yemen Yerel YÃ¶netimler BakanÄ± Feth, Hudeyde ilindeki 600 diyaliz hastasÄ±na yardÄ±m Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±
Kazakistan'da quot AylÄ±k TÃ¼rk Filmleri GÃ¼nÃ¼ quot etkinliÄŸi
Kazakistan'da "AylÄ±k TÃ¼rk Filmleri GÃ¼nÃ¼" etkinliÄŸi

TÃ¼rkiye'nin Astana BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi UyanÄ±k, "SanatÄ± ve onun bir parÃ§asÄ± olan sinemayÄ±, dizileri Ã¼lkelerimiz arasÄ±ndaki kÃ¼ltÃ¼rel iliÅŸkilerin geliÅŸtirilmesinde gÃ¼Ã§lÃ¼ bir kÃ¶prÃ¼ olarak gÃ¶rÃ¼yoruz" dedi
ThaÃ§i istifa ile tehdit etti
ThaÃ§i, istifa ile tehdit etti

Kosova CumhurbaÅŸkanÄ± ThaÃ§i, "Kosova Ordusu oylanmazsa istifa ederim" dedi
Ruslar KÄ±rÄ±m ÅŸehirlerinin isimlerini deÄŸiÅŸtirmek istiyor
Ruslar KÄ±rÄ±m ÅŸehirlerinin isimlerini deÄŸiÅŸtirmek istiyor

Rus aktivistler iÅŸgal edilen KÄ±rÄ±mâ€™Ä±n KerÃ§ ÅŸehrinin ismini deÄŸiÅŸtirmeyi Ã¶nerdi.
Hollanda'dan ikinci skandal karar
Hollanda'dan ikinci skandal karar

Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ±'nÄ±n kara yoluyla Hollanda'ya gitmesine Hollanda'dan engel geldi
Rotterdam BaÅŸkonsolosluÄŸu rezidansÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nde gÃ¼venlik Ã¶nlemleri
Rotterdam BaÅŸkonsolosluÄŸu rezidansÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nde gÃ¼venlik Ã¶nlemleri

Ä°ptal edilen etkinliÄŸin yapÄ±lacaÄŸÄ± Rotterdam BaÅŸkonsolosluÄŸu RezidansÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nde, polisler gÃ¼venlik Ã¶nlemi aldÄ±. Hollanda basÄ±nÄ±nÄ±n da rezidans Ã¶nÃ¼nde bekleyiÅŸi sÃ¼rÃ¼yor.
Libya'dan Ä°ngiltere ve Ä°talya'ya petrol limanlarÄ±na saldÄ±rÄ± suÃ§lamasÄ±
Libya'dan Ä°ngiltere ve Ä°talya'ya petrol limanlarÄ±na saldÄ±rÄ± suÃ§lamasÄ±

Libya parlamentosunda yer alan 70 milletvekili, silahlÄ± gruplarÄ±n petrol bÃ¶lgelerine dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±lar nedeniyle siyasi diyaloÄŸun sonlandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Gazze'de kanser hastasÄ± kadÄ±nlara destek
Gazze'de kanser hastasÄ± kadÄ±nlara destek

Kanser HastalarÄ±nÄ±n BakÄ±mÄ± Ä°Ã§in YardÄ±m ve Umut ProgramÄ± yetkilisi HÄ±zÄ±r, "Fuardan elde edilecek kazancÄ±n yÃ¼zde 20'sini kanser hastasÄ± kadÄ±nlarÄ±n ihtiyaÃ§ duyduÄŸu ilaÃ§larÄ±n temini iÃ§in kullanacaÄŸÄ±z" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
Åžam'da iki bÃ¼yÃ¼k patlama 41 Ã¶lÃ¼
Åžam'da iki bÃ¼yÃ¼k patlama: 41 Ã¶lÃ¼

Suriye'nin baÅŸkenti Åžam'Ä±n Bab Musalla bÃ¶lgesinde meydana gelen iki patlamada ilk belirlemelere gÃ¶re 41 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 100'den fazla kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Ermenistan-Azerbaycan cephe hattÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmada 1 ÅŸehit
Ermenistan-Azerbaycan cephe hattÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmada 1 ÅŸehit

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmada Azerbaycan ordusundan bir asker ÅŸehit oldu
KÄ±rgÄ±zistan TIR'larÄ±na Ã‡in engeli
KÄ±rgÄ±zistan TIR'larÄ±na Ã‡in engeli

KÄ±rgÄ±zistan UlaÅŸtÄ±rma ve Yol BakanÄ± JamÅŸitbek Kalilov, Ã‡in'in KÄ±rgÄ±z plakalÄ± tenteli dorse tÄ±rlarÄ±n Ã¼lkesine giriÅŸini yasakladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Madagaskar'da 'Enavo KasÄ±rgasÄ±' bilanÃ§osu aÄŸÄ±rlaÅŸÄ±yor
Madagaskar'da 'Enavo KasÄ±rgasÄ±' bilanÃ§osu aÄŸÄ±rlaÅŸÄ±yor

Madagaskar'Ä± etkisi altÄ±na alan Enavo KasÄ±rgasÄ±'nda hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 38'e yÃ¼kseldiÄŸi bildirildi
Musul'da bir gÃ¼nde 12 binden fazla kiÅŸi evinden oldu
Musul'da bir gÃ¼nde 12 binden fazla kiÅŸi evinden oldu

Irak'Ä±n Musul ÅŸehrinde DEAÅž'a karÅŸÄ± yÃ¼rÃ¼tÃ¼len operasyonlar nedeniyle son 24 saat iÃ§inde 12 binden fazla kiÅŸi yerinden oldu

Haberler

Yemen'de saÄŸlÄ±k sistemi Ã§Ã¶kÃ¼ÅŸÃ¼n eÅŸiÄŸinde
Yemen'de saÄŸlÄ±k sistemi Ã§Ã¶kÃ¼ÅŸÃ¼n eÅŸiÄŸinde

Yemen DÄ±ÅŸiÅŸleri'nden Husilere tepki
Yemen DÄ±ÅŸiÅŸleri'nden Husilere tepki

Yemen'de barÄ±ÅŸ ve diyalog Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
Yemen'de barÄ±ÅŸ ve diyalog Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Yemen'de ÅŸimdi de elektrik krizi
Yemen'de ÅŸimdi de elektrik krizi

Yemen'de hava saldÄ±rÄ±sÄ±: 35 Ã¶lÃ¼, 24 yaralÄ±
Yemen'de hava saldÄ±rÄ±sÄ± 35 Ã¶lÃ¼ 24 yaralÄ±

Yemen savaÅŸÄ±nda taraflar gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼yor iddiasÄ±
Yemen savaÅŸÄ±nda taraflar gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼yor iddiasÄ±

Yemen'de Ã§atÄ±ÅŸmalar: 11 Ã¶lÃ¼
Yemen'de Ã§atÄ±ÅŸmalar 11 Ã¶lÃ¼

Yemen iÃ§ savaÅŸÄ±na Hizbullah da mÃ¼dahil oldu
Yemen iÃ§ savaÅŸÄ±na Hizbullah da mÃ¼dahil oldu






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi
e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 