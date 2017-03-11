Yemen'de diyaliz hastalarÄ± iÃ§in Ã§aÄŸrÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Yemen Yerel YÃ¶netimler BakanÄ± AbdurrakÄ±b Feth, El-Hudeyde ilindeki 600 bÃ¶brek yetmezliÄŸi yaÅŸayan hastaya yardÄ±m iÃ§in Ã§aÄŸrÄ±da bulundu.

Yemen Haber AjansÄ± SABA'ya gÃ¶re, Ä°nsani YardÄ±m YÃ¼ksek Kuruluna da baÅŸkanlÄ±k eden Feth yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, saÄŸlÄ±k alanÄ±nda faaliyet gÃ¶sterenÂ uluslararasÄ± kuruluÅŸlara, 2014'ten bu yana Husilerin kontrolÃ¼ndeki ilde bulunan diyaliz merkezine ilaÃ§ ve tÄ±bbi malzeme temin etme Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

Husilerin ilde uyguladÄ±ÄŸÄ± ambargo ve insani yardÄ±mlarÄ±n giriÅŸlerine engel olmasÄ± nedeniyle diyaliz hastalarÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k zorluklar Ã§ektiÄŸini belirten Feth, Hudeyde'ki diyaliz merkezinin sadece 400 hastaya yetecek kapasiteye sahip olduÄŸunu ancak gÃ¶Ã§ nedeniyle bu sayÄ±nÄ±n 600'e yÃ¼kseldiÄŸini ifade etti. Feth, hasta sayÄ±sÄ±nÄ±n artmasÄ± ve ilaÃ§ stoklarÄ±nÄ±n erimesi nedeniyle hasta kabulÃ¼ yapamadÄ±klarÄ±nÄ± vurguladÄ±.

Ã–nceki gÃ¼n kutlanan DÃ¼nya BÃ¶brek GÃ¼nÃ¼'nde DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼, Hudeyde'de 600'Ã¼ aÅŸkÄ±n diyaliz hastasÄ±nÄ±n saÄŸlÄ±k hizmetlerinin tam olarak verilememesi nedeniyle sorun yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.