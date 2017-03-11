Yemen'de diyaliz hastalarÄ± iÃ§in Ã§aÄŸrÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Yemen Haber AjansÄ± SABA'ya gÃ¶re, Ä°nsani YardÄ±m YÃ¼ksek Kuruluna da baÅŸkanlÄ±k eden Feth yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, saÄŸlÄ±k alanÄ±nda faaliyet gÃ¶sterenÂ uluslararasÄ± kuruluÅŸlara, 2014'ten bu yana Husilerin kontrolÃ¼ndeki ilde bulunan diyaliz merkezine ilaÃ§ ve tÄ±bbi malzeme temin etme Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.
Husilerin ilde uyguladÄ±ÄŸÄ± ambargo ve insani yardÄ±mlarÄ±n giriÅŸlerine engel olmasÄ± nedeniyle diyaliz hastalarÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k zorluklar Ã§ektiÄŸini belirten Feth, Hudeyde'ki diyaliz merkezinin sadece 400 hastaya yetecek kapasiteye sahip olduÄŸunu ancak gÃ¶Ã§ nedeniyle bu sayÄ±nÄ±n 600'e yÃ¼kseldiÄŸini ifade etti. Feth, hasta sayÄ±sÄ±nÄ±n artmasÄ± ve ilaÃ§ stoklarÄ±nÄ±n erimesi nedeniyle hasta kabulÃ¼ yapamadÄ±klarÄ±nÄ± vurguladÄ±.
Ã–nceki gÃ¼n kutlanan DÃ¼nya BÃ¶brek GÃ¼nÃ¼'nde DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼, Hudeyde'de 600'Ã¼ aÅŸkÄ±n diyaliz hastasÄ±nÄ±n saÄŸlÄ±k hizmetlerinin tam olarak verilememesi nedeniyle sorun yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n ailesiyle Beyaz Saray'da bulunduÄŸu sÄ±rada sÄ±rt Ã§antalÄ± bir kiÅŸinin iÃ§eri girmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken yakalandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Almanya Essen'de, olasÄ± terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± nedeniyle alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezleri kapatÄ±ldÄ±
Mesut Barzani, "Irak'Ä±n baÅŸÄ±na gelenlerden Irak merkezi hÃ¼kÃ¼meti sorumludur" dedi
Yemen Yerel YÃ¶netimler BakanÄ± Feth, Hudeyde ilindeki 600 diyaliz hastasÄ±na yardÄ±m Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±
TÃ¼rkiye'nin Astana BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi UyanÄ±k, "SanatÄ± ve onun bir parÃ§asÄ± olan sinemayÄ±, dizileri Ã¼lkelerimiz arasÄ±ndaki kÃ¼ltÃ¼rel iliÅŸkilerin geliÅŸtirilmesinde gÃ¼Ã§lÃ¼ bir kÃ¶prÃ¼ olarak gÃ¶rÃ¼yoruz" dedi
Kosova CumhurbaÅŸkanÄ± ThaÃ§i, "Kosova Ordusu oylanmazsa istifa ederim" dedi
Rus aktivistler iÅŸgal edilen KÄ±rÄ±mâ€™Ä±n KerÃ§ ÅŸehrinin ismini deÄŸiÅŸtirmeyi Ã¶nerdi.
Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ±'nÄ±n kara yoluyla Hollanda'ya gitmesine Hollanda'dan engel geldi
Ä°ptal edilen etkinliÄŸin yapÄ±lacaÄŸÄ± Rotterdam BaÅŸkonsolosluÄŸu RezidansÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nde, polisler gÃ¼venlik Ã¶nlemi aldÄ±. Hollanda basÄ±nÄ±nÄ±n da rezidans Ã¶nÃ¼nde bekleyiÅŸi sÃ¼rÃ¼yor.
Libya parlamentosunda yer alan 70 milletvekili, silahlÄ± gruplarÄ±n petrol bÃ¶lgelerine dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±lar nedeniyle siyasi diyaloÄŸun sonlandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Kanser HastalarÄ±nÄ±n BakÄ±mÄ± Ä°Ã§in YardÄ±m ve Umut ProgramÄ± yetkilisi HÄ±zÄ±r, "Fuardan elde edilecek kazancÄ±n yÃ¼zde 20'sini kanser hastasÄ± kadÄ±nlarÄ±n ihtiyaÃ§ duyduÄŸu ilaÃ§larÄ±n temini iÃ§in kullanacaÄŸÄ±z" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
Suriye'nin baÅŸkenti Åžam'Ä±n Bab Musalla bÃ¶lgesinde meydana gelen iki patlamada ilk belirlemelere gÃ¶re 41 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 100'den fazla kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Ermenistan-Azerbaycan cephe hattÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmada Azerbaycan ordusundan bir asker ÅŸehit oldu
KÄ±rgÄ±zistan UlaÅŸtÄ±rma ve Yol BakanÄ± JamÅŸitbek Kalilov, Ã‡in'in KÄ±rgÄ±z plakalÄ± tenteli dorse tÄ±rlarÄ±n Ã¼lkesine giriÅŸini yasakladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Madagaskar'Ä± etkisi altÄ±na alan Enavo KasÄ±rgasÄ±'nda hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 38'e yÃ¼kseldiÄŸi bildirildi
Irak'Ä±n Musul ÅŸehrinde DEAÅž'a karÅŸÄ± yÃ¼rÃ¼tÃ¼len operasyonlar nedeniyle son 24 saat iÃ§inde 12 binden fazla kiÅŸi yerinden oldu