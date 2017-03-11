20:29, 11 Mart 2017 Cumartesi

Barzani'den Irak hÃ¼kÃ¼metine suÃ§lama

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi (IKBY) BaÅŸkanÄ± Mesut Barzani, Irak'Ä±n dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ durumdan merkezi hÃ¼kÃ¼metin sorumlu olduÄŸunu, IKBY'nin baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k sÃ¼recinin ise ÅŸiddetten uzak bir ÅŸekilde yÃ¼rÃ¼tÃ¼leceÄŸini belirtti.

IKBY'nin baÅŸkanlÄ±k resmi sitesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Barzani'nin Irak'taki dÃ¼ÅŸÃ¼nce kuruluÅŸu Rafiden Diyalog Merkezine baÄŸlÄ± aydÄ±n, yazar ve bazÄ± siyasetÃ§ileri Erbil'in Salahaddin kasabasÄ±ndaki baÅŸkanlÄ±k konutunda kabul ettiÄŸi ifade edildi.

AÃ§Ä±klamada, Barzani'nin IraklÄ± aydÄ±n ve siyasetÃ§ilere, merkezi hÃ¼kÃ¼metin iÃ§ine girdiÄŸi yanlÄ±ÅŸlÄ±klar ve IKBY'nin baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k sÃ¼reci hakkÄ±nda deÄŸerlendirmelerde bulunduÄŸu aktarÄ±ldÄ±.

AÃ§Ä±klamada gÃ¶rÃ¼ÅŸlerine yer verilen Barzani, "DÃ¼nyanÄ±n hiÃ§bir yerinde zorla birliktelik ve tam tersi ayrÄ±ÅŸtÄ±rma baÅŸarÄ±lÄ± olmamÄ±ÅŸtÄ±r. Åžunu belirtmek isterim ki KÃ¼rdistan bÃ¶lgesinin baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k sÃ¼reci ÅŸiddetten uzak, diyalog ve sorunlarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼lmesi esasÄ± Ã¼zerinden yÃ¼rÃ¼yecektir." dedi.

Irak'ta Saddam HÃ¼seyin'inin devrilmesi, Baas Rejimi'nin yÄ±kÄ±lmasÄ±ndan sonra Ã¼lkede federal ve demokratik bir sistemin kurulmasÄ±ndan umutlandÄ±klarÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Barzani, "Ancak daha sonra meydana gelen geliÅŸmeler BaÄŸdat'Ä±n tehdit Ã¼slubu, KÃ¼rtlerin ihmal edilmesi ve ortak paylaÅŸÄ±m prensiplerinin ayaklar altÄ±na alÄ±nmasÄ±nÄ±n hakim olduÄŸu gÃ¶rdÃ¼k." gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ savundu.

Eski Irak CumhurbaÅŸkanÄ± Celal Talabani ve kendisinin, Baas Rejimi'nin yÄ±kÄ±lmasÄ±ndan sonra Irak merkezi hÃ¼kÃ¼metine demokratik, federal ve yanlÄ±ÅŸlarÄ±n tekrarlanmadÄ±ÄŸÄ± bir Ã¼lkenin kurulmasÄ± iÃ§in IKBY'nin geÃ§miÅŸinden ders almalarÄ± gerektiÄŸini ilettiklerini aktaran Barzani, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Irak merkezi hÃ¼kÃ¼metine, Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi bÃ¶lgesinin geÃ§miÅŸ tecrÃ¼belerinden faydalanmalarÄ±, birbirlerinden intikam almaya yÃ¶nelik adÄ±m atmamalarÄ± ve yanlÄ±ÅŸlarÄ±n tekrarlanmamasÄ± konusunda kendilerine birÃ§ok tavsiyede bulunduk. Ancak Irak merkezi hÃ¼kÃ¼metinin pratikte yaptÄ±klarÄ± ve aldÄ±klarÄ± kararlar daha Ã¶nce Ã¼zerinde anlaÅŸmaya varÄ±lan anayasaya ters dÃ¼ÅŸtÃ¼. Ãœlkedeki durum taraflarÄ±n birbirinden intikam alÄ±p mezhep Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n kÃ¶rÃ¼klenmesine, KÃ¼rdistan bÃ¶lgesine ambargo konulmasÄ±yla PeÅŸmerge gÃ¼Ã§lerine saldÄ±rma tehditlerine kadar vardÄ±. SonuÃ§, KÃ¼rdistan bÃ¶lgesinin bÃ¼tÃ§esi kesilip daha Ã¶nce Ã¼zerinde ortak karar verilen anlaÅŸmalarÄ±n bozulmasÄ±na, federal sistemin Ã§Ã¶kmesine yol aÃ§tÄ±. Irak'Ä±n baÅŸÄ±na gelenlerden KÃ¼rdistan (bÃ¶lgesi) halkÄ± sorumlu deÄŸil ancak Irak merkezi hÃ¼kÃ¼meti sorumludur."