22:05, 11 Mart 2017 Cumartesi

Beyaz Saray'a sÄ±rt Ã§antasÄ±yla girmeye Ã§alÄ±ÅŸan kiÅŸi yakalandÄ±





ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n ailesiyle Beyaz Saray'da bulunduÄŸu sÄ±rada sÄ±rt Ã§antalÄ± bir kiÅŸinin iÃ§eri girmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken yakalandÄ±ÄŸÄ± bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Amerikan basÄ±nÄ±nÄ±n, baÅŸkanÄ± korumakla gÃ¶revli Gizli Servis yetkililerinden aldÄ±ÄŸÄ± bilgiye gÃ¶re,Â TrumpÂ ailesi ileÂ Beyaz Saray'dayken sÄ±rt Ã§antalÄ± bir kiÅŸinin Beyaz Saray'Ä±n gÃ¼ney giriÅŸinden yÃ¶netim konutuna doÄŸru ilerlediÄŸi fark edildi. Beyaz Saray'a izinsiz giren ÅŸahÄ±s tutuklanÄ±rken, olaydan hemen sonra Saray'da gÃ¼venlik seviyesi en Ã¼st dÃ¼zeylerden biri olan turuncuya Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. Yetkililer, sÃ¶z konusu ÅŸahsÄ±n doÄŸu cephesindeki Ã§itlerden atlayarak iÃ§eri girmiÅŸ olabileceÄŸinin tahmin edildiÄŸini belirtilirken, Trump'Ä±n olaydan haberdar edildiÄŸi ifade edildi.

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