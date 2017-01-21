DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan flaÅŸ 'Hollanda' aÃ§Ä±klamasÄ±

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±Â tarafÄ±ndan,Â Hollanda'nÄ±n TÃ¼rk BakanlarÄ± engellemesine tepki olarak, "Halen izinli olarak TÃ¼rkiye dÄ±ÅŸÄ±nda bulunan Hollanda BÃ¼yÃ¼kelÃ§isinin bir mÃ¼ddet gÃ¶revine dÃ¶nmesini arzu etmediÄŸimiz bildirilmiÅŸtir." denildi.
Hollanda'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi ve BaÅŸkonsolosluÄŸunun gÃ¼venlik gerekÃ§esiyle giriÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ± kapatÄ±ldÄ±
Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Kaya, Hollanda BaÅŸkonsolosluÄŸuna giriÅŸine izin verilmemesine iliÅŸkin, "Avrupa Ã¼lkelerinden Ã¶zellikle Hollanda'dan savunduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledikleri demokratik deÄŸerlere bir an Ã¶nce geri dÃ¶nmelerini istiyoruz" dedi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan, Hollanda'nÄ±n TÃ¼rk BakanlarÄ± engellemesine tepki olarak Ã§ok sert aÃ§Ä±klama geldi
Ãœmit Ã–zdaÄŸ, kendisine ve MHP'li muhalif parti arkadaÅŸlarÄ± Meral AkÅŸener, Sinan OÄŸan ile Koray AydÄ±n'a yÃ¶nelik suikastler dÃ¼zenlenebileceÄŸini iddia etti.
MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Hollanda'nÄ±n uÃ§uÅŸ iznini iptal etmesi kararÄ±ndan sonra yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada yapÄ±lanÄ±n faÅŸizm olduÄŸunu sÃ¶yleyerek, "Hollanda halkÄ±nÄ± hedef almayacaÄŸÄ±z ama Hollanda'nÄ±n ÅŸu anki yÃ¶netimi atacaÄŸÄ±mÄ±z adÄ±mlarÄ±n hedefidir'
Filistin'in Nablus kentinde iki Ã¼lke belediye temsilcileri iÅŸ birliÄŸi olanaklarÄ±nÄ± deÄŸerlendirdi
Edirne'de yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmak isteyen yabancÄ± uyruklu 21 kiÅŸi yakalandÄ±.
Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Hollanda'nÄ±n Rotterdam kentine kara yoluyla gidecek
Ekonomi BakanÄ± Zeybekci, Hollanda'nÄ±n Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n iniÅŸ iznini iptal etmesi hakkÄ±nda, "Bu uygulamayÄ± nefretle kÄ±nÄ±yorum, kabul edilebilir bir ÅŸey deÄŸildir. TÃ¼rkiye bunun gereÄŸini de yapacaktÄ±r" dedi
Hatay merkezli 11 ilde dÃ¼zenlenen operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 104 zanlÄ±nÄ±n iÃ§inde, FETÃ–'nÃ¼n firari (Ã¶rgÃ¼t literatÃ¼rÃ¼ne gÃ¶re) "hava kuvvetleri imamÄ±" olduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼len Adil Ã–ksÃ¼z'Ã¼n yeÄŸeninin de yer aldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi
FETÃ–/PDY Ã¼yesi olduklarÄ± iddiasÄ±yla aranan 2 eski TelekomÃ¼nikasyon Ä°letiÅŸim BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± mÃ¼hendisi Malatya'da saklandÄ±klarÄ± evde yakalandÄ±
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KurtulmuÅŸ, Hollanda'nÄ±n, Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n iniÅŸ iznini iptal etmesiyle ilgili, "TÃ¼rkiye, gerekli her tÃ¼rlÃ¼ cevabÄ± bu uygulamayÄ± yapanlara verir." dedi.
CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Hollanda'nÄ±n, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n iniÅŸ iznini iptal etmesiyle ilgili, "Asla doÄŸru deÄŸil. Demokrasiyi savunanlar bÃ¶yle bir ÅŸey yapamazlar" dedi
MuÄŸla Ticaret ve Sanayi OdasÄ± Konferans Salonu'nda 3 hafta Ã¶nce gÃ¶rÃ¼lmeye baÅŸlanan CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a yÃ¶nelik suikast giriÅŸimi davasÄ±nda, mahkeme heyeti ara kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayacak
Hollanda hÃ¼kÃ¼metinin DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n iniÅŸ iznini iptal etmesinin ardÄ±ndan Hollanda'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi MaslahatgÃ¼zarÄ± DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±
Eski Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Stratejik DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m Daire BaÅŸkanÄ± TÃ¼mgeneral DiÅŸli'nin 15 Temmuz gÃ¼nÃ¼, iÃ§inde silah olan Ã§antayla komuta katÄ±na Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi