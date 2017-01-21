22:56, 11 Mart 2017 Cumartesi

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan flaÅŸ 'Hollanda' aÃ§Ä±klamasÄ±





DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan, Hollanda'nÄ±n TÃ¼rk BakanlarÄ± engellemesine tepki olarak Ã§ok sert aÃ§Ä±klama geldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±Â tarafÄ±ndan,Â Hollanda'nÄ±n TÃ¼rk BakanlarÄ± engellemesine tepki olarak, "Halen izinli olarak TÃ¼rkiye dÄ±ÅŸÄ±nda bulunan Hollanda BÃ¼yÃ¼kelÃ§isinin bir mÃ¼ddet gÃ¶revine dÃ¶nmesini arzu etmediÄŸimiz bildirilmiÅŸtir." denildi. Hollanda'dan ikinci skandal karar; Bakan'Ä±n konvoyu durduruldu

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