23:10, 11 Mart 2017 Cumartesi

Aile BakanÄ± Kaya'dan Hollanda'daki skandalla ilgili aÃ§Ä±klama





Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Kaya, Hollanda BaÅŸkonsolosluÄŸuna giriÅŸine izin verilmemesine iliÅŸkin, "Avrupa Ã¼lkelerinden Ã¶zellikle Hollanda'dan savunduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledikleri demokratik deÄŸerlere bir an Ã¶nce geri dÃ¶nmelerini istiyoruz" dedi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya, Hollanda BaÅŸkonsolosluÄŸuna giriÅŸine izin verilmemesine iliÅŸkin, "Avrupa Ã¼lkelerinden Ã¶zellikle Hollanda'dan savunduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledikleri demokratik deÄŸerlere bir an Ã¶nce geri dÃ¶nmelerini istiyoruz. Ä°fade Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, hareket, toplanma Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ÅŸu an bunlarÄ±n hepsini askÄ±ya almÄ±ÅŸ durumdalar." dedi. Hollanda'dan ikinci skandal karar; Bakan'Ä±n konvoyu durduruldu

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