23:53, 11 Mart 2017 Cumartesi

TÃ¼rkiye'den Hollanda'ya jet misilleme





Hollanda'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi ve BaÅŸkonsolosluÄŸunun gÃ¼venlik gerekÃ§esiyle giriÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ± kapatÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Hollanda'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi ve BaÅŸkonsolosluÄŸunun gÃ¼venlik gerekÃ§esiyle giriÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ±n kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye gÃ¶re, Hollanda'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi ve Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸunun giriÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ± gÃ¼venlik gerekÃ§esiyle kapatÄ±ldÄ±. AyrÄ±ca Hollanda BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi MaslahatgÃ¼zarÄ±nÄ±n evi ile BaÅŸkonsolosun konutu da aynÄ± uygulamaya tabi tutuldu. POLÄ°S EKÄ°PLERÄ° TARAFINDAN BARÄ°KAT KURULDU Hollanda'nÄ±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu, gÃ¼venlik gerekÃ§esiyle giriÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸlara kapatÄ±ldÄ±. BeyoÄŸlu Ä°stiklal Caddesi'nde bulunan baÅŸkonsolosluk Ã¶nÃ¼nde polis ekipleri tarafÄ±ndan barikat konuldu.Â Polis araÃ§larÄ±nÄ±n da bekletildiÄŸi baÅŸkonsolosluk Ã¶nÃ¼nde gÃ¼venlik Ã¶nlemleri alÄ±ndÄ±. Hollanda yÃ¶netimi, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu ile Aile ve Â Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya'nÄ±n Hollanda'da yaÅŸayan TÃ¼rk Â toplumuyla ve diplomatik temsilcilerle bir araya gelmek Ã¼zere bugÃ¼n yapacaÄŸÄ± Â ziyaretleri engellemiÅŸti. Hollanda'dan ikinci skandal karar; Bakan'Ä±n konvoyu durduruldu Â

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