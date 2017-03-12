Hollanda polisi TÃ¼rk gÃ¶stericilere coplarla saldÄ±rdÄ±

Kazakistan'da "AylÄ±k TÃ¼rk Filmleri GÃ¼nÃ¼" etkinliÄŸi

TÃ¼rkiye'nin Astana BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi UyanÄ±k, "SanatÄ± ve onun bir parÃ§asÄ± olan sinemayÄ±, dizileri Ã¼lkelerimiz arasÄ±ndaki kÃ¼ltÃ¼rel iliÅŸkilerin geliÅŸtirilmesinde gÃ¼Ã§lÃ¼ bir kÃ¶prÃ¼ olarak gÃ¶rÃ¼yoruz" dedi