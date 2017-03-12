09:45, 12 Mart 2017 Pazar

TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n | 12 Mart 2017

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

1- CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, HaliÃ§ Kongre Merkezi'nde dÃ¼zenlenecek UluslararasÄ± Ä°yilik Ã–dÃ¼lleri TÃ¶reni ile toplu aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine katÄ±lacak.

(Ä°stanbul/13.00/Kocaeli/16.00)

2- AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, valiliÄŸi ziyaret edecek, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet MeydanÄ±'ndaki mitinge katÄ±lacak. Ä°stanbul-Bursa-Ä°zmir Otoyolu Gemlik-Bursa kesimi aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine katÄ±lacak YÄ±ldÄ±rÄ±m, GÃ¶kdere MeydanÄ±'ndaki mitingde halka hitap edecek.

(Yalova/13.45/14.30/Bursa/16.00/17.00)

3- CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, mahalle merkezi aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± ve Seyhan Belediyesi Halk Kart daÄŸÄ±tÄ±mÄ±na katÄ±lacak, Åžakir PaÅŸa Spor Kompleksinin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda yer alacak, muhtarlarla toplantÄ± yapacak.

(Adana/15.00/16.00/18.30)

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YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET

1- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Numan KurtulmuÅŸ, Sancaktepe AK Parti ilÃ§e binasÄ± ve seÃ§im koordinasyon merkezi aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na katÄ±lacak, "Ordulular Evet Diyor" etkinliÄŸinde konuÅŸacak, BEMBÄ°RSEN Ã¶ÄŸretmenler buluÅŸmasÄ±na iÅŸtirak edecek, "GenÃ§ KÃ¼rsÃ¼" Sancaktepe genÃ§liÄŸi ile buluÅŸma etkinliÄŸinde yer alacak.

(Ä°stanbul/15.30/17.30/18.30/19.30)

2- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Veysi Kaynak, partisinin il teÅŸkilatÄ±na ziyarette bulunacak, halka hitap edecek.

(Batman/14.00)

3- Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ, partisinin il teÅŸkilatÄ± ile toplantÄ± yapacak, AkÃ§akoca'da esnafÄ± ziyaret edecek, sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±, muhtarlar ve ilÃ§e teÅŸkilatÄ±yla bir araya gelecek.

(DÃ¼zce/12.00-18.00)

4- Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Mehmet Ã–zhaseki, Ä°LDEM Park AVM aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± ve tapu daÄŸÄ±tÄ±m tÃ¶renine katÄ±lacak.

(Kayseri/13.00)

5- Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, BayrampaÅŸa Rumeli Balkan dernekleri, spor kulÃ¼pleri, folklor dernekleri, kanaat Ã¶nderleri ve muhtarlarÄ±n katÄ±lacaÄŸÄ± programda konuÅŸacak, Kastamonulular buluÅŸmasÄ± etkinliÄŸi ve Karadenizli HemÅŸehrilerle Hamsi GÃ¼nÃ¼ Festivali'ne katÄ±lacak. Bakan Soylu, GaziosmanpaÅŸa'daki meydan mitinginde halka hitap edecek, meslek gruplarÄ± ve kanaat Ã¶nderleri ile yemekte bir araya gelecek, BaÅŸakÅŸehir GenÃ§lik KollarÄ± GenÃ§ KÃ¼rsÃ¼ GenÃ§ SeÃ§men BuluÅŸmasÄ±'na iÅŸtirak edecek.

(Ä°stanbul/10.00-19.30)

6- Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanÄ± Veysel EroÄŸlu, Ãœmraniye Belediyesini ziyaret edecek, "Okullar Hayat Olsun Projesi" kapsamÄ±nda fidan dikimi etkinliÄŸine ve fidan daÄŸÄ±tÄ±mÄ± tÃ¶renine katÄ±lacak.

(Ä°stanbul/14.00-15.45)

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EKONOMÄ°

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Faruk Ã–zlÃ¼ ile GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± BÃ¼lent TÃ¼fenkci, Ã–zhan Sanayi Sitesinde esnafla kahvaltÄ± yapacak, 1. OSB'de brifing alacak, 15 Temmuz darbe giriÅŸiminde ÅŸehit olan Zekeriya Bitmez'in evine ziyarette bulunacak, STK temsilcileriyle akÅŸam yemeÄŸinde bir araya gelecek.

(Malatya/09.00-19.00)

2- Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci, TBMM Anayasa Komisyonu BaÅŸkanÄ± Mustafa Åžentop'un da katÄ±lÄ±mÄ±yla basÄ±n mensuplarÄ± ile kahvaltÄ± yapacak, Denizli AK Parti GeniÅŸletilmiÅŸ Ä°l DanÄ±ÅŸma ToplantÄ±sÄ± ile TÃ¼rkiye GenÃ§lik VakfÄ±'nÄ±n dÃ¼zenlediÄŸi genÃ§lerle buluÅŸma programÄ±na katÄ±lacak.

(Denizli/10.00-18.00)

3- KalkÄ±nma BakanÄ± LÃ¼tfi Elvan, ArnavutkÃ¶y'de bÃ¶lge esnafÄ± ile kahvaltÄ±da bir araya gelecek, kanaat Ã¶nderlerini ziyaret edecek, BaÄŸcÄ±lar'da STK baÅŸkanlarÄ± ve kanaat Ã¶nderleri ile salon toplantÄ±sÄ± yapacak, AdÄ±yaman VakfÄ± GenÃ§lik BuluÅŸmasÄ±'na ve Bayburt KocabayÄ±r DerneÄŸi'nde toplantÄ±ya katÄ±lacak.

(Ä°stanbul/10.00-20.00)

4- Maliye BakanÄ± Naci AÄŸbal, Bayburt TaÅŸocaÄŸÄ± KÃ¶yÃ¼ YardÄ±mlaÅŸma ve DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸini, KapÄ±kule GÃ¼mrÃ¼k KapÄ±sÄ±nÄ±, ValiliÄŸi ve AK Parti Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ziyaret edecek, iÅŸ adamlarÄ± ile toplantÄ± yapacak.

(Edirne/10.00-15.30)

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DÃœNYA-DÄ°PLOMASÄ°

1- Hollanda yÃ¶netiminin, TÃ¼rk BakanlarÄ±n vatandaÅŸlarla buluÅŸmasÄ±nÄ± ve diplomatik temsilciliklere ulaÅŸmasÄ±nÄ± engellemesiyle ilgili geliÅŸmeler takip ediliyor.

(Rotterdam-Amsterdam)

2- GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Akif Ã‡aÄŸatay KÄ±lÄ±Ã§, Almanya'da genÃ§lik temsilcileriyle bir araya gelecek, sivil toplum kuruluÅŸu temsilcileriyle gÃ¶rÃ¼ÅŸecek, "Ä°Ã§imizdeki Kahramanlar" adlÄ± 15 Temmuz Anma ProgramÄ±'na katÄ±lacak.

(Berlin)

3- DEAÅž'Ä±n elinde tuttuÄŸu Musul'u kurtarma operasyonuna iliÅŸkin geliÅŸmeler izleniyor.

(BaÄŸdat)

4- Suriye iÃ§ savaÅŸÄ±ndaki geliÅŸmeler ve FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± takip ediliyor.

(Halep/Ä°dlib/Åžam/Hama/Humus/Lazkiye/Ankara)

5-Yemen'deki iÃ§ savaÅŸla ilgili geliÅŸmeler takip ediliyor.

(Sana/Riyad)

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GÃœNCEL

1- Ãœniversiteye giriÅŸte birinci aÅŸama olan 2 milyon 265 bin 902 adayÄ±n baÅŸvurduÄŸu YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretime GeÃ§iÅŸ SÄ±navÄ± yapÄ±lacak.

(10.00)

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SPOR

1- Spor Toto SÃ¼per Lig'de 24. haftaya Atiker Konyaspor-Medipol BaÅŸakÅŸehir, Ã‡aykur Rizespor-Antalyaspor, BeÅŸiktaÅŸ-Kayserispor maÃ§larÄ±yla devam edilecek.

(Konya/16.00/Rize/Ä°stanbul/19.00)

2- Spor Toto Basketbol SÃ¼per Ligi'nin 21. haftasÄ± Galatasaray Odeabank-FenerbahÃ§e, Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor-Trabzonspor Medical Park mÃ¼sabakalarÄ±yla sÃ¼recek.

(Ä°stanbul/16.00/18.30)

3- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 20. haftasÄ± Ã‡anakkale Belediyespor-VakÄ±fBank mÃ¼sabakasÄ±yla tamamlanacak.

(Ã‡anakkale/13.00)

4- Voleybolda Efeler Ligi'nin 20. haftasÄ± Maliye Piyango-Ziraat BankasÄ±, ÅžanlÄ±urfa Memleketspor-FenerbahÃ§e, Halkbank-Arkas Spor, Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor-Afyon Belediyesi YÃ¼ntaÅŸ, Ä°negÃ¶l Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±yla baÅŸlayacak.

(Ankara/14.00/16.00/ÅžanlÄ±urfa/14.00/Ä°stanbul/ 17.00/ Bursa/19.00)

5- TFF 1. Lig'in 24. haftasÄ±na BandÄ±rmaspor-ElazÄ±ÄŸspor, Giresunspor-EskiÅŸehirspor, Mersin Ä°dmanyurdu-AltÄ±nordu, Adana Demirspor-Manisaspor mÃ¼sabakalarÄ±yla devam edilecek.

(BalÄ±kesir/13.00/Giresun/14.00/Mersin/16.00/Adana/18.30)

6- 45. UluslararasÄ± YaÅŸar DoÄŸu Serbest GÃ¼reÅŸ TurnuvasÄ±, Ahmet CÃ¶mert Spor Salonu'nda sona erecek.

(Ä°stanbul/13.00/17.00)

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Ã–ZEL HABER

1- Åžirketlerin dÃ¶viz borcu iÃ§in "risk takip" modeli geliyor

- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet ÅžimÅŸek:

- "Reel sektÃ¶rÃ¼n kur riskine yÃ¶nelik saÄŸlÄ±klÄ± bir gÃ¶zetim imkanÄ±nÄ±n oluÅŸturulmasÄ± iÃ§in Merkez BankasÄ± tarafÄ±ndan bir 'sistemik risk veri takip modeli' oluÅŸturulacak"

- "BÃ¶ylece firmalarÄ±mÄ±zÄ±n hem stok dÃ¶viz pozisyonunu hem de kÄ±sa vadeli dÃ¶viz nakit akÄ±ÅŸÄ±nÄ± izleyebileceÄŸiz. Ä°lk aÅŸamada borcun yÃ¼zde 83'Ã¼ne sahip olan 2 bin firmaya dair detaylÄ± veri toplanacak"

- "Veriler toplandÄ±ktan sonra firmalarÄ±mÄ±zdan gelen bilgileri analiz ederek gerekirse teÅŸvik ve makro ihtiyati dÃ¼zenleme aÅŸamasÄ±na geÃ§eceÄŸiz. AmacÄ±mÄ±z firmalarÄ±mÄ±zÄ±n riskini daha etkin bir ÅŸekilde yÃ¶netmesine katkÄ±da bulunmak"

(Ankara)

2- ANALÄ°Z - TÃ¼rk lirasÄ±nda "pozitif ayrÄ±ÅŸma" beklentisi artÄ±yor

- TL'nin, yurt iÃ§inde OHAL ve referandum sÃ¼recinin sonlanmasÄ±, Suriye'de ise ateÅŸkesin saÄŸlanmasÄ± durumunda, emsallerinden pozitif ayrÄ±ÅŸacaÄŸÄ± bir sÃ¼rece gireceÄŸi tahmin ediliyor

- Turkey Macro View (TMV) Consulting YÃ¶netici DirektÃ¶rÃ¼ Ä°nanÃ§ SÃ¶zer:

- "61 Ã¼lke para birimin reel deÄŸerleri 15 yÄ±llÄ±k ortalamalarÄ± ile kÄ±yaslanÄ±p sÄ±ralandÄ±ÄŸÄ±nda, TLâ€™nin en ucuz Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ para birimi olduÄŸu gÃ¶rÃ¼lmektedir"

- Ziraat BankasÄ± Ekonomisti Bora Tamer YÄ±lmaz:

- "Jeopolitik ya da siyasi aÃ§Ä±dan risk primindeki iyileÅŸmeler, gerek portfÃ¶y gerek doÄŸrudan yatÄ±rÄ±mlar sayesinde TLâ€™de hÄ±zlÄ± bir deÄŸer kazanma sÃ¼recinin fitilini ateÅŸleyebilir"

- DenizBank YatÄ±rÄ±m Hizmetleri Grubu YÃ¶netmeni Orkun GÃ¶dek:

- "OHAL'in sonlanmasÄ± TÃ¼rkiye ve TÃ¼rk varlÄ±klarÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan olumlu etki yaratacaktÄ±r. Keza referandum da Ã¶yle. SeÃ§imler her zaman iÃ§in belirsizlik ve negatif ayrÄ±ÅŸma nedenlerinden birisidir. BelirsizliÄŸin azalmasÄ± Ã¶nemli."

(Ä°stanbul)

3- "Turizm geliri gastronomiyle 75 milyar dolara Ã§Ä±kabilir"

- TURYÄ°D YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Kaya Demirer:

- "Turizmde 2023 iÃ§in belirlenen hedef; 50 milyon turist, 50 milyar dolar gelir. Yani halihazÄ±rda 700-750 dolar olan turist baÅŸÄ± harcamanÄ±n bin lira olmasÄ± hedefleniyor"

- "Bu rakam gastronomiyle bin 500 dolara Ã§Ä±karÄ±labilir. Ä°ÅŸte o zaman TÃ¼rkiye'nin 2023'te turizm geliri 50 milyar dolar deÄŸil 75 milyar dolar olur"

- "TÃ¼rk mutfaÄŸÄ±, TÃ¼rkiye'nin gastronomide Ã¶ne Ã§Ä±kmasÄ± iÃ§in fazlasÄ±yla yeterli"

(Ä°stanbul)

4- BES'e otomatik katÄ±lÄ±m 2 ayda 90 milyon lira tasarruf getirdi

- Sosyal gÃ¼venlik sisteminin tamamlayÄ±cÄ±sÄ± olarak kurulan BES'e yÄ±lbaÅŸÄ± itibarÄ±yla otomatik katÄ±lÄ±mÄ±n getirilmesinin ardÄ±ndan sisteme dahil olan 794 bin 938 kiÅŸinin 2 aydaki birikimi 90 milyon liraya dayandÄ±

- Ã‡alÄ±ÅŸan sayÄ±sÄ± 250-999 olan bir iÅŸverene baÄŸlÄ± olarak Ã¶zel sektÃ¶rde Ã§alÄ±ÅŸanlar ile merkezi yÃ¶netim kapsamÄ±ndaki kamu idareleri ile sosyal gÃ¼venlik kurumlarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n 1 Nisan 2017'den itibaren sisteme katÄ±lmasÄ±yla kademeli geÃ§icin ikinci etabÄ± tamamlanacak

(Ä°stanbul)