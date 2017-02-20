09:51, 12 Mart 2017 Pazar

Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda PKK/PYD'li yakalandÄ±





ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki CeylanpÄ±nar ilÃ§esinde PKK/PYD'li yakalandÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, sÄ±nÄ±r hattÄ±nda yaptÄ±klarÄ± kontrollerde ilÃ§enin karÅŸÄ±sÄ±nda bulunan, PYD kontrolÃ¼ndeki Rasulayn bÃ¶lgesinden bir kiÅŸinin TÃ¼rkiye'ye geÃ§me giriÅŸiminde bulunduÄŸunu belirledi. BÃ¶lgede Ã¶nlemlerini artÄ±ran ekipler, yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan sÄ±nÄ±rÄ± geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan PKK/PYD Ã¼yesini yakaladÄ±. PKK'lÄ±, Ä°lÃ§e Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

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