09:51, 12 Mart 2017 Pazar

Bakan Kaya TÃ¼rkiyeâ€™ye hareket etti





Bakan Kaya, bazÄ± programlara katÄ±lmak iÃ§in Berlinâ€™de bulunan GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Akif Ã‡aÄŸatay KÄ±lÄ±Ã§â€™a tahsis edilen Ã¶zel uÃ§akla Almanyaâ€™daki KÃ¶ln-Bonn havaalanÄ±ndan Ä°stanbulâ€™a hareket etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya, Almanyaâ€™nÄ±n KÃ¶ln-Bonn havaalanÄ±ndan kalkan Ã¶zel uÃ§akla Ä°stanbulâ€™a hareket etti. Bakan Kaya, bazÄ± programlara katÄ±lmak iÃ§in Berlinâ€™de bulunan GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Akif Ã‡aÄŸatay KÄ±lÄ±Ã§â€™a tahsis edilen Ã¶zel uÃ§akla Almanyaâ€™daki KÃ¶ln-Bonn havaalanÄ±ndan Ä°stanbulâ€™a gitti. Bakan Kayaâ€™nÄ±n havaalanÄ±ndan ayrÄ±lÄ±ÅŸÄ± esnasÄ±nda TÃ¼rkiyeâ€™nin KÃ¶ln BaÅŸkonsolosu HÃ¼seyin Emre Engin de hazÄ±r bulundu. Hollanda hÃ¼kÃ¼meti, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu ile Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Kaya'nÄ±n TÃ¼rk toplumuyla ve diplomatik temsilcilerle bir araya gelmek amacÄ±yla yapacaÄŸÄ± ziyaretleri engellemiÅŸti. DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± da halen izinli olarak TÃ¼rkiye dÄ±ÅŸÄ±nda bulunan Hollanda BÃ¼yÃ¼kelÃ§isinin bir mÃ¼ddet gÃ¶revine dÃ¶nmemesini istemiÅŸti. Rotterdam'da BaÅŸkonsolosluÄŸuna geÃ§mesine mÃ¼saade edilmeyen Kaya'nÄ±n Ã¶nce korumalarÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Kaya'yÄ± aracÄ±ndan Ã§Ä±karmaya Ã§alÄ±ÅŸan polis, vinÃ§li Ã§ekici getirip aracÄ± zorla Ã§ekme giriÅŸiminde bulunmuÅŸtu. AracÄ±n kilidini aÃ§mak zorunda kalan Bakan Kaya, baÅŸka bir araÃ§la polis eskortuyla Almanya'ya gÃ¶tÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼. Hollanda gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, Kaya'ya destek vermek iÃ§in gelen binlerce TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±nÄ± daÄŸÄ±tmak iÃ§in polis kÃ¶pekleri ve atlÄ± polisleri kullanarak sert ÅŸekilde mÃ¼dahale etmiÅŸti.

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