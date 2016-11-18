YGS baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ãœniversitelere Ã¶ÄŸrenci yerleÅŸtirmek amacÄ±yla dÃ¼zenlenen sÄ±navÄ±n birinci aÅŸamasÄ± olan YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretime GeÃ§iÅŸ SÄ±navÄ± (YGS) saat 10.00'da baÅŸladÄ±.
Bu yÄ±l 2 milyon 265 bin 902 adayÄ±n baÅŸvurduÄŸu YGS, 7 bin 646 binada 350 bin sÄ±nav gÃ¶revlisi ile gerÃ§ekleÅŸtiriliyor.
Erken saatlerden itibaren sÄ±nava girecekleri binalara gelen adaylar, kimlik kontrolÃ¼ yapÄ±larak ve gÃ¼venlik kontrolÃ¼nden geÃ§irilerek sÄ±nav salonlarÄ±na alÄ±ndÄ±. SÄ±nav binalarÄ±nÄ±n kapÄ±larÄ± saat 09.45'te kapatÄ±larak, bu saatten sonra gelenler alÄ±nmadÄ±.
SÄ±navda, Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan belirlenen ortak mÃ¼fredata dayalÄ± TÃ¼rkÃ§e testi, sosyal bilimler testi, temel matematik testi ve fen bilimleri testi yer alÄ±yor. YGS'de TÃ¼rkÃ§e'den 40, tarihten 15, coÄŸrafyadan 12, felsefeden 8, din kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularÄ±ndan 5, temel matematikten 40, fizikten 14, kimyadan 13, biyolojiden ise 13 soru yÃ¶neltiliyor.
SÄ±navda adaylara 160 soru iÃ§in 160 dakika sÃ¼re verildi.
Adaylar, sÄ±nav baÅŸladÄ±ktan sonra ilk 120 dakika veya son 15 dakika iÃ§inde sÄ±nav salonunu terk edemeyecek, kÄ±sa sÃ¼re iÃ§in bile olsa salondan Ã§Ä±kamayacak. SÄ±nav salonundan her ne sebeple olursa olsun Ã§Ä±kan aday, bir daha sÄ±nav salonuna alÄ±nmayacak ve sÄ±navÄ±n ilk 120 dakikasÄ± tamamlanana kadar sÄ±nav binasÄ±nda bekletilecek.
Ã–te yandan, saat 07.00'den 09.45'e kadar il ve ilÃ§elerdeki nÃ¼fus mÃ¼dÃ¼rlÃ¼kleri aÃ§Ä±k tutularak, kimliÄŸini kaybeden adaylarÄ±n nÃ¼fus cÃ¼zdanlarÄ±nÄ± edinebilmelerine imkan saÄŸlandÄ±.
Gazi Mahallesi'ndeki olaylarÄ±n yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla sosyal medyada terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ±nÄ± yaptÄ±klarÄ± ve halkÄ± provoke etmek istedikleri iddia edilen 10 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Ardahan'da, kÄ±ÅŸÄ±n yÃ¼zeyi buz tuttuÄŸu iÃ§in yÄ±lÄ±n yaklaÅŸÄ±k 4 ayÄ± atlÄ± kÄ±zak keyfinin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Ã‡Ä±ldÄ±r GÃ¶lÃ¼'nde, havalarÄ±n hala soÄŸuk olmasÄ± sebebiyle yerli ve yabancÄ± turistlerin atlÄ± kÄ±zak keyfi devam ediyor
Ä°sveÃ§'ten Hollanda'ya ders olacak davet: TÃ¼rkiye'den gelen politikacÄ±lara kapÄ±mÄ±z aÃ§Ä±k
Hollanda BaÅŸbakanÄ± Rutte, BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'la yaptÄ±ÄŸÄ± telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde Ã¼zÃ¼ntÃ¼lerini iletti
Didim aÃ§Ä±klarÄ±nda botla Yunan adalarÄ±na geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan 32 Suriyeli uyruklu yakalandÄ±
Ä°lkbahar baÅŸlangÄ±cÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± ÅŸu gÃ¼nlerde Erzurum ve Kars'ta kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± etkili oldu
Ak Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehdi Ekerâ€™in Ä°sveÃ§â€™in baÅŸkenti Stockholmâ€™de anayasa oylamasÄ± kampanyasÄ± kapsamÄ±nda bugÃ¼n (12 Mart) yapacaÄŸÄ± toplantÄ± iÃ§in kiralanan lokalin sahibi kira sÃ¶zleÅŸmesinin iptal edildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
Ä°stanbul Valisi Vasip Åžahin, Ä°stiklal MarÅŸÄ±â€™nÄ±n kabulÃ¼ ve Mehmet Akif Ersoyâ€™u Anma GÃ¼nÃ¼ nedeniyle bir mesaj yayÄ±nladÄ±.
Bakan Kaya, bazÄ± programlara katÄ±lmak iÃ§in Berlinâ€™de bulunan GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Akif Ã‡aÄŸatay KÄ±lÄ±Ã§â€™a tahsis edilen Ã¶zel uÃ§akla Almanyaâ€™daki KÃ¶ln-Bonn havaalanÄ±ndan Ä°stanbulâ€™a hareket etti
ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki CeylanpÄ±nar ilÃ§esinde PKK/PYD'li yakalandÄ±.
Hollanda'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi ve BaÅŸkonsolosluÄŸunun gÃ¼venlik gerekÃ§esiyle giriÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ± kapatÄ±ldÄ±
Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Kaya, Hollanda BaÅŸkonsolosluÄŸuna giriÅŸine izin verilmemesine iliÅŸkin, "Avrupa Ã¼lkelerinden Ã¶zellikle Hollanda'dan savunduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledikleri demokratik deÄŸerlere bir an Ã¶nce geri dÃ¶nmelerini istiyoruz" dedi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan, Hollanda'nÄ±n TÃ¼rk BakanlarÄ± engellemesine tepki olarak Ã§ok sert aÃ§Ä±klama geldi
Ãœmit Ã–zdaÄŸ, kendisine ve MHP'li muhalif parti arkadaÅŸlarÄ± Meral AkÅŸener, Sinan OÄŸan ile Koray AydÄ±n'a yÃ¶nelik suikastler dÃ¼zenlenebileceÄŸini iddia etti.