10:07, 12 Mart 2017 Pazar

YGS baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ãœniversitelere Ã¶ÄŸrenci yerleÅŸtirmek amacÄ±yla dÃ¼zenlenen sÄ±navÄ±n birinci aÅŸamasÄ± olan YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretime GeÃ§iÅŸ SÄ±navÄ± (YGS) saat 10.00'da baÅŸladÄ±.

Bu yÄ±l 2 milyon 265 bin 902 adayÄ±n baÅŸvurduÄŸu YGS, 7 bin 646 binada 350 bin sÄ±nav gÃ¶revlisi ile gerÃ§ekleÅŸtiriliyor.

Erken saatlerden itibaren sÄ±nava girecekleri binalara gelen adaylar, kimlik kontrolÃ¼ yapÄ±larak ve gÃ¼venlik kontrolÃ¼nden geÃ§irilerek sÄ±nav salonlarÄ±na alÄ±ndÄ±. SÄ±nav binalarÄ±nÄ±n kapÄ±larÄ± saat 09.45'te kapatÄ±larak, bu saatten sonra gelenler alÄ±nmadÄ±.

SÄ±navda, Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan belirlenen ortak mÃ¼fredata dayalÄ± TÃ¼rkÃ§e testi, sosyal bilimler testi, temel matematik testi ve fen bilimleri testi yer alÄ±yor. YGS'de TÃ¼rkÃ§e'den 40, tarihten 15, coÄŸrafyadan 12, felsefeden 8, din kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularÄ±ndan 5, temel matematikten 40, fizikten 14, kimyadan 13, biyolojiden ise 13 soru yÃ¶neltiliyor.

SÄ±navda adaylara 160 soru iÃ§in 160 dakika sÃ¼re verildi.

Adaylar, sÄ±nav baÅŸladÄ±ktan sonra ilk 120 dakika veya son 15 dakika iÃ§inde sÄ±nav salonunu terk edemeyecek, kÄ±sa sÃ¼re iÃ§in bile olsa salondan Ã§Ä±kamayacak. SÄ±nav salonundan her ne sebeple olursa olsun Ã§Ä±kan aday, bir daha sÄ±nav salonuna alÄ±nmayacak ve sÄ±navÄ±n ilk 120 dakikasÄ± tamamlanana kadar sÄ±nav binasÄ±nda bekletilecek.

Ã–te yandan, saat 07.00'den 09.45'e kadar il ve ilÃ§elerdeki nÃ¼fus mÃ¼dÃ¼rlÃ¼kleri aÃ§Ä±k tutularak, kimliÄŸini kaybeden adaylarÄ±n nÃ¼fus cÃ¼zdanlarÄ±nÄ± edinebilmelerine imkan saÄŸlandÄ±.