DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Â Ãœniversiteye giriÅŸ sÄ±navÄ±nÄ±n birinci aÅŸamasÄ± olan 2017 YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretime GeÃ§iÅŸ SÄ±navÄ± (YGS) sona erdi.
Toplam 2 milyon 265 bin 902 adayÄ±n baÅŸvurduÄŸuÂ YGS, 7 bin 646 binada 350 bin sÄ±nav gÃ¶revlisi ile gerÃ§ekleÅŸtirildi. SÄ±nav, saat 10.00'da baÅŸladÄ± ve adaylara 160 soru iÃ§in 160 dakika sÃ¼re verildi.
Adaylar, sÄ±nava girecekleri binanÄ±n kapÄ±sÄ±nda, kimlik ve gÃ¼venlik kontrolleri ile salona giriÅŸ iÅŸlemlerinin zamanÄ±nda yapÄ±labilmesi iÃ§in sabahÄ±n erken saatlerinde sÄ±nava girecekleri binalarÄ±n Ã¶nÃ¼nde hazÄ±r bulundu.Â
SÄ±navÄ±n baÅŸlama saatinden 15 dakika Ã¶nce adaylarÄ±n sÄ±nav binalarÄ±na alÄ±nma iÅŸlemleri tamamlandÄ± ve saat 9.45'te sÄ±nav binalarÄ± kapatÄ±ldÄ±.
SÄ±navda, Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan belirlenen ortak mÃ¼fredata dayalÄ± TÃ¼rkÃ§e testi, sosyal bilimler testi, temel matematik testi ve fen bilimleri testi yer aldÄ±.Â YGS'de TÃ¼rkÃ§e'den 40, tarihten 15, coÄŸrafyadan 12, felsefeden 8 ve din kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularÄ±ndan 5, temel matematikten 40, fizikten 14, kimyadan 13, biyolojiden ise 13 soru soruldu.
YGS'de uygulanan testlere verilen cevaplar, her test iÃ§in ayrÄ± ayrÄ± deÄŸerlendirmeye alÄ±nacak. AdaylarÄ±n TÃ¼rkÃ§e, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimleri testlerinden her biri iÃ§in birer standart puanÄ± hesaplanacak.
YGS'de en az bir puan tÃ¼rÃ¼nde 150 ve Ã¼zeri puan alamayan adaylarÄ±n,Â YGSÂ puanlarÄ± ile bir yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim programÄ±nÄ± tercih etme ve LYS'lere girme haklarÄ± bulunmayacak.Â YGSÂ puanÄ± 150'nin altÄ±nda olan adaylar iÃ§in ilgili yerleÅŸtirme puanÄ± (Y-YGS) hesaplanmayacak.Â YGSÂ puanlarÄ±ndan en az biri 180 ve daha fazla olan adaylar, Lisans YerleÅŸtirme SÄ±navlarÄ±na (LYS) girme hakkÄ± elde edecek.
Adaylara sonuÃ§ belgesi gÃ¶nderilmeyecek. AdaylarÂ YGSsonuÃ§larÄ±nÄ±, T.C. kimlik numaralarÄ± ve ÅŸifreleri ile Ã–SYM'nin
"https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden mobil uygulamalarÄ±ndan Ã¶ÄŸrenebilecek.Â
YGSÂ puanlarÄ±ndan en az biri 180 ve daha fazla olan adaylar, isterlerse LYS'ye baÅŸvurabilecek. LYS'ye baÅŸvurular, 4-17 Nisan'da alÄ±nacak.
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