10:17, 12 Mart 2017 Pazar

Avrupa Konseyi'nden ses geldi: EndiÅŸeliyiz

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) BaÅŸkanÄ± Pedro Agramunt, TÃ¼rkiye ile AvrupalÄ± ortaklarÄ± arasÄ±nda yÃ¼kselen gerilimin endiÅŸe verici olduÄŸunu belirtti.

Agramunt, Hollanda'nÄ±n Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n iniÅŸ iznini iptal etmesi ve Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya'ya yÃ¶nelik muamelesi sonrasÄ± artan gerilime iliÅŸkin sosyal medya Ã¼zerinden yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "TÃ¼rk DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun Amsterdam uÃ§uÅŸunun iptal edilmesi sonrasÄ± TÃ¼rkiye ve AvrupalÄ± ortaklarÄ± arasÄ±nda yÃ¼kselen gerilimden endiÅŸeliyim" ifadelerini kullandÄ±.

Agramunt, AKPM Onursal BaÅŸkanÄ± da olan Ã‡avuÅŸoÄŸlu ile beraber gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bir fotoÄŸrafÄ± da yine sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.