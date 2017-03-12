10:20, 12 Mart 2017 Pazar

Zarrab'Ä±n savcÄ±sÄ± Bharara kovuldu





Ä°ran asÄ±llÄ± TÃ¼rk iÅŸadamÄ± Reza Zarrab'Ä±n soruÅŸturmasÄ±nÄ± yÃ¼rÃ¼ten Bharara dÃ¼n akÅŸam Twitter'dan kovulduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ABD Adalet BakanÄ± Jeff Sessions'Ä±n istifasÄ±nÄ± istediÄŸi New York GÃ¼ney BÃ¶lge SavcÄ±sÄ± Preet Bharara dÃ¼n akÅŸam Twitter'dan kovulduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±. AralarÄ±nda Ã¶nemli yolsuzluk dosyalarÄ±nÄ± soruÅŸturan New York GÃ¼ney BÃ¶lgesi BaÅŸsavcÄ±sÄ± Preet Bharara'nÄ±n da bulunduÄŸu 46 savcÄ±nÄ±n Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±â€™na en kÄ±sa sÃ¼re iÃ§erisinde istifalarÄ±nÄ± sunmalarÄ± bekleniyordu. 46 savcÄ±nÄ±n istifasÄ±nÄ±n istenmesi sonrasÄ±nda gÃ¶zler, soruÅŸturduÄŸu yÃ¼ksek profilli kiÅŸiler ve aÃ§tÄ±ÄŸÄ± yolsuzluk dosyalarÄ±yla bilinen New York GÃ¼ney BÃ¶lgesi BaÅŸsavcÄ±sÄ± Preet Bharara' ya Ã§evrilmiÅŸti. AralarÄ±nda Ä°ran asÄ±llÄ± TÃ¼rk iÅŸadamÄ± Reza Zarrab'Ä±n da bulunduÄŸu birÃ§ok yolsuzluk soruÅŸturmasÄ±nÄ± yÃ¼rÃ¼ten Bharara ile bir araya gelen BaÅŸkan Donald Trump savcÄ±dan gÃ¶revde kalmasÄ±nÄ± istemiÅŸti.

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