10:33, 12 Mart 2017 Pazar

Vasip Şahin'den İstiklal Marşı mesajı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İstanbul Valisi Vasip Şahin, 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda,

“Kıymetli İstanbullular, İstiklal Marşı, Milli Mücadele’nin zorlu günlerinde milletimizin hürriyet ve istiklaline olan bağlılığının, vatan ve bayrak sevdasının en güzel ifadesidir. Bugün İstiklal Marşımızın millî marş olarak kabul edilişinin 96. yıl dönümünü idrak ediyor olmanın onur ve gururunu yaşıyoruz. Akif, Çanakkale ruhunu mısralarıyla ölümsüzleştirmiş ve şanlı milletimizin istiklal destanını çağlara haykırmış, vatan ve millet aşığı bir büyük şair; aynı zamanda da bir tevazu ve haysiyet abidesidir. İstiklal Marşı müsabakasına katılmayı, sırtına giyecek paltosunun bile olmamasına ve borç içinde bulunmasına rağmen, mükafat olarak konan 500 liradan muaf tutulmak kaydıyla kabul edecek ve bu eşsiz eseri hiçbir karşılık beklemeksizin kahraman milletine hediye edecek kadar da asildir. O, şair, gazeteci ve siyasetçi kimliklerinin yanı sıra, Kurtuluş Savaşı döneminde verdiği heyecanlı hutbelerle halkı millî mücadeleye sevk etmiş imanlı bir münevverdir. Ruhu şad olsun! Bağımsız bir vatanda, hür bir milletin evlatları olarak yaşamanın onuru ile “İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü”nü kutluyor; başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Millî Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u ve vatanın selameti, milletin istiklali için canını ortaya koyan tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.