10:43, 12 Mart 2017 Pazar

Mehdi Eker'in konuÅŸmasÄ±na da Ä°sviÃ§re'den iptal





Ak Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehdi Ekerâ€™in Ä°sveÃ§â€™in baÅŸkenti Stockholmâ€™de anayasa oylamasÄ± kampanyasÄ± kapsamÄ±nda bugÃ¼n (12 Mart) yapacaÄŸÄ± toplantÄ± iÃ§in kiralanan lokalin sahibi kira sÃ¶zleÅŸmesinin iptal edildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ak Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehdi Ekerâ€™in Ä°sveÃ§â€™in baÅŸkenti Stockholmâ€™de anayasa oylamasÄ± kampanyasÄ± kapsamÄ±nda bugÃ¼n (12 Mart) yapacaÄŸÄ± toplantÄ± iÃ§in kiralanan lokalin sahibi kira sÃ¶zleÅŸmesinin iptal edildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

DHA muhabirine daha Ã¶nce lokallerinde yapÄ±lacaÄŸÄ± duyurulan toplantÄ±nÄ±n kendi lokallerinde yapÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen iÅŸletme sahibi kira sÃ¶zleÅŸmesinin iptal gerekÃ§esini ise aÃ§Ä±klamadÄ±. DiÄŸer yandan Ä°sveÃ§ DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n BÃ¼rosu sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Kent Ã–berg Ä°sveÃ§ Radyosuâ€™nun sorusuna verdiÄŸi yanÄ±tta â€˜â€˜Ä°sveÃ§â€™te ifade Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ vardÄ±r, herkes konuÅŸma ve toplantÄ± yapma hakkÄ±na sahiptir. BÃ¶yle bir izin alÄ±nmÄ±ÅŸsa o toplantÄ± yapÄ±labilirâ€™â€™ diye konuÅŸtu. YabancÄ± siyasetÃ§ilerin baÅŸka Ã¼lkelerde kampanya yapmasÄ±na iliÅŸkin hukuku deÄŸerlendiren UluslararasÄ± Hukuk ProfesÃ¶rÃ¼ Ove Bring te â€˜â€˜Temel kural olarak ifade Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ hakkÄ± geÃ§erlidir.Ancak Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± SÃ¶zleÅŸmesiâ€™nin 10. Maddesi gerekli gÃ¶rmeleri durumunda diÄŸer Ã¼lkeler kaynaklÄ± politik kampanyalarÄ± yasaklama hakkÄ±nÄ± da tanÄ±maktadÄ±râ€™â€™ dedi.

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