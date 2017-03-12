Mehdi Eker'in konuÅŸmasÄ±na da Ä°sviÃ§re'den iptal

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ak Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehdi Ekerâ€™in Ä°sveÃ§â€™in baÅŸkenti Stockholmâ€™de anayasa oylamasÄ± kampanyasÄ± kapsamÄ±nda bugÃ¼n (12 Mart) yapacaÄŸÄ± toplantÄ± iÃ§in kiralanan lokalin sahibi kira sÃ¶zleÅŸmesinin iptal edildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
DHA muhabirine daha Ã¶nce lokallerinde yapÄ±lacaÄŸÄ± duyurulan toplantÄ±nÄ±n kendi lokallerinde yapÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen iÅŸletme sahibi kira sÃ¶zleÅŸmesinin iptal gerekÃ§esini ise aÃ§Ä±klamadÄ±.
DiÄŸer yandan Ä°sveÃ§ DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n BÃ¼rosu sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Kent Ã–berg Ä°sveÃ§ Radyosuâ€™nun sorusuna verdiÄŸi yanÄ±tta â€˜â€˜Ä°sveÃ§â€™te ifade Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ vardÄ±r, herkes konuÅŸma ve toplantÄ± yapma hakkÄ±na sahiptir. BÃ¶yle bir izin alÄ±nmÄ±ÅŸsa o toplantÄ± yapÄ±labilirâ€™â€™ diye konuÅŸtu.
YabancÄ± siyasetÃ§ilerin baÅŸka Ã¼lkelerde kampanya yapmasÄ±na iliÅŸkin hukuku deÄŸerlendiren UluslararasÄ± Hukuk ProfesÃ¶rÃ¼ Ove Bring te â€˜â€˜Temel kural olarak ifade Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ hakkÄ± geÃ§erlidir.Ancak Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± SÃ¶zleÅŸmesiâ€™nin 10. Maddesi gerekli gÃ¶rmeleri durumunda diÄŸer Ã¼lkeler kaynaklÄ± politik kampanyalarÄ± yasaklama hakkÄ±nÄ± da tanÄ±maktadÄ±râ€™â€™ dedi.
Gazi Mahallesi'ndeki olaylarÄ±n yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla sosyal medyada terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ±nÄ± yaptÄ±klarÄ± ve halkÄ± provoke etmek istedikleri iddia edilen 10 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Ardahan'da, kÄ±ÅŸÄ±n yÃ¼zeyi buz tuttuÄŸu iÃ§in yÄ±lÄ±n yaklaÅŸÄ±k 4 ayÄ± atlÄ± kÄ±zak keyfinin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Ã‡Ä±ldÄ±r GÃ¶lÃ¼'nde, havalarÄ±n hala soÄŸuk olmasÄ± sebebiyle yerli ve yabancÄ± turistlerin atlÄ± kÄ±zak keyfi devam ediyor
Ä°sveÃ§'ten Hollanda'ya ders olacak davet: TÃ¼rkiye'den gelen politikacÄ±lara kapÄ±mÄ±z aÃ§Ä±k
Hollanda BaÅŸbakanÄ± Rutte, BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'la yaptÄ±ÄŸÄ± telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde Ã¼zÃ¼ntÃ¼lerini iletti
Didim aÃ§Ä±klarÄ±nda botla Yunan adalarÄ±na geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan 32 Suriyeli uyruklu yakalandÄ±
Ä°lkbahar baÅŸlangÄ±cÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± ÅŸu gÃ¼nlerde Erzurum ve Kars'ta kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± etkili oldu
Ak Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehdi Ekerâ€™in Ä°sveÃ§â€™in baÅŸkenti Stockholmâ€™de anayasa oylamasÄ± kampanyasÄ± kapsamÄ±nda bugÃ¼n (12 Mart) yapacaÄŸÄ± toplantÄ± iÃ§in kiralanan lokalin sahibi kira sÃ¶zleÅŸmesinin iptal edildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
Ä°stanbul Valisi Vasip Åžahin, Ä°stiklal MarÅŸÄ±â€™nÄ±n kabulÃ¼ ve Mehmet Akif Ersoyâ€™u Anma GÃ¼nÃ¼ nedeniyle bir mesaj yayÄ±nladÄ±.
Bakan Kaya, bazÄ± programlara katÄ±lmak iÃ§in Berlinâ€™de bulunan GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Akif Ã‡aÄŸatay KÄ±lÄ±Ã§â€™a tahsis edilen Ã¶zel uÃ§akla Almanyaâ€™daki KÃ¶ln-Bonn havaalanÄ±ndan Ä°stanbulâ€™a hareket etti
ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki CeylanpÄ±nar ilÃ§esinde PKK/PYD'li yakalandÄ±.
Hollanda'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi ve BaÅŸkonsolosluÄŸunun gÃ¼venlik gerekÃ§esiyle giriÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ± kapatÄ±ldÄ±
Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Kaya, Hollanda BaÅŸkonsolosluÄŸuna giriÅŸine izin verilmemesine iliÅŸkin, "Avrupa Ã¼lkelerinden Ã¶zellikle Hollanda'dan savunduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledikleri demokratik deÄŸerlere bir an Ã¶nce geri dÃ¶nmelerini istiyoruz" dedi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan, Hollanda'nÄ±n TÃ¼rk BakanlarÄ± engellemesine tepki olarak Ã§ok sert aÃ§Ä±klama geldi
Ãœmit Ã–zdaÄŸ, kendisine ve MHP'li muhalif parti arkadaÅŸlarÄ± Meral AkÅŸener, Sinan OÄŸan ile Koray AydÄ±n'a yÃ¶nelik suikastler dÃ¼zenlenebileceÄŸini iddia etti.