10:49, 12 Mart 2017 Pazar

Etiyopya'da gÃ¶Ã§Ã¼k: 10 Ã¶lÃ¼





Etiyopya'nÄ±n baÅŸkenti Addis Ababa'da bir Ã§Ã¶p toplama alanÄ±nda Ã§Ã¶p ve toprak yÄ±ÄŸÄ±nlarÄ±nÄ±n Ã§Ã¶kmesi nedeniyle 10 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Addis Ababa YangÄ±n ve Acil Durum Ã–nleme ve Kontrol Otoritesi Halkla Ä°liÅŸkiler UzmanÄ± Negatu Mammo, konuyla ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, dÃ¼n akÅŸam saatlerinde kentin Ã§Ã¶plerinin toplandÄ±ÄŸÄ± bir atÄ±k sahasÄ±nda meydana gelen gÃ¶Ã§Ã¼ÄŸÃ¼n, alanÄ±n yakÄ±nlarÄ±ndaki 15 evin yÄ±kÄ±lmasÄ±na yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Olay nedeniyle 10 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini, 27 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Mammo, enkaz altÄ±nda kalanlarÄ± arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n halkÄ±n ve gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin desteÄŸiyle sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade etti. Koshe olarak adlandÄ±rÄ±lan atÄ±k alanÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 50 yÄ±ldÄ±r baÅŸkentin Ã§Ã¶pleri toplanÄ±yor.

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