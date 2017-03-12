Erzurum ve Kars'ta kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± devam ediyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
DoÄŸu Anadolu'da, havalarÄ±n gece saatlerinde soÄŸumasÄ±yla kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± baÅŸladÄ±.
Ä°lkbaharÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ± olan ÅŸu gÃ¼nlerde bÃ¶lgede kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n etkili olduÄŸu illerden Kars'Ä±n SarÄ±kamÄ±ÅŸ ilÃ§esinde, dÃ¼n akÅŸam saatlerinde baÅŸlayan ve halen aralÄ±klarla devam eden kar, hayatÄ± olumsuz etkiledi.
Sabah saatlerinde ilÃ§e merkezini beyaza bÃ¼rÃ¼yen karÄ±n kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ± ilÃ§ede 10, CÄ±bÄ±ltepe Kayak Merkezi'nde 15 santimetre olarak Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼.
Bina Ã§atÄ±larÄ±nda buz sarkÄ±tlarÄ± oluÅŸurken, sabah beyaz Ã¶rtÃ¼yle uyanan vatandaÅŸlar, ev ve iÅŸ yerlerinin Ã¶nÃ¼nde biriken karlarÄ± temizledi.
Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± yaban hayatÄ±nÄ± da olumsuz etkilerken kuÅŸlar karlÄ± alanlarda yiyecek aradÄ±.
Erzurum'da da dÃ¼n akÅŸam saatlerinde baÅŸlayan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± gece saatlerinde etkisini artÄ±rdÄ±.
Kent merkezinin yÃ¼ksek kesimlerinin beyaza bÃ¼rÃ¼nmesine yol aÃ§an kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sabah saatlerinde ise gÃ¼neÅŸli bir hava hakim oldu.
Gazi Mahallesi'ndeki olaylarÄ±n yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla sosyal medyada terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ±nÄ± yaptÄ±klarÄ± ve halkÄ± provoke etmek istedikleri iddia edilen 10 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Ardahan'da, kÄ±ÅŸÄ±n yÃ¼zeyi buz tuttuÄŸu iÃ§in yÄ±lÄ±n yaklaÅŸÄ±k 4 ayÄ± atlÄ± kÄ±zak keyfinin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Ã‡Ä±ldÄ±r GÃ¶lÃ¼'nde, havalarÄ±n hala soÄŸuk olmasÄ± sebebiyle yerli ve yabancÄ± turistlerin atlÄ± kÄ±zak keyfi devam ediyor
Ä°sveÃ§'ten Hollanda'ya ders olacak davet: TÃ¼rkiye'den gelen politikacÄ±lara kapÄ±mÄ±z aÃ§Ä±k
Hollanda BaÅŸbakanÄ± Rutte, BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'la yaptÄ±ÄŸÄ± telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde Ã¼zÃ¼ntÃ¼lerini iletti
Didim aÃ§Ä±klarÄ±nda botla Yunan adalarÄ±na geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan 32 Suriyeli uyruklu yakalandÄ±
Ä°lkbahar baÅŸlangÄ±cÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± ÅŸu gÃ¼nlerde Erzurum ve Kars'ta kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± etkili oldu
Ak Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehdi Ekerâ€™in Ä°sveÃ§â€™in baÅŸkenti Stockholmâ€™de anayasa oylamasÄ± kampanyasÄ± kapsamÄ±nda bugÃ¼n (12 Mart) yapacaÄŸÄ± toplantÄ± iÃ§in kiralanan lokalin sahibi kira sÃ¶zleÅŸmesinin iptal edildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
Ä°stanbul Valisi Vasip Åžahin, Ä°stiklal MarÅŸÄ±â€™nÄ±n kabulÃ¼ ve Mehmet Akif Ersoyâ€™u Anma GÃ¼nÃ¼ nedeniyle bir mesaj yayÄ±nladÄ±.
Bakan Kaya, bazÄ± programlara katÄ±lmak iÃ§in Berlinâ€™de bulunan GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Akif Ã‡aÄŸatay KÄ±lÄ±Ã§â€™a tahsis edilen Ã¶zel uÃ§akla Almanyaâ€™daki KÃ¶ln-Bonn havaalanÄ±ndan Ä°stanbulâ€™a hareket etti
ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki CeylanpÄ±nar ilÃ§esinde PKK/PYD'li yakalandÄ±.
Hollanda'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi ve BaÅŸkonsolosluÄŸunun gÃ¼venlik gerekÃ§esiyle giriÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ± kapatÄ±ldÄ±
Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Kaya, Hollanda BaÅŸkonsolosluÄŸuna giriÅŸine izin verilmemesine iliÅŸkin, "Avrupa Ã¼lkelerinden Ã¶zellikle Hollanda'dan savunduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledikleri demokratik deÄŸerlere bir an Ã¶nce geri dÃ¶nmelerini istiyoruz" dedi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan, Hollanda'nÄ±n TÃ¼rk BakanlarÄ± engellemesine tepki olarak Ã§ok sert aÃ§Ä±klama geldi
Ãœmit Ã–zdaÄŸ, kendisine ve MHP'li muhalif parti arkadaÅŸlarÄ± Meral AkÅŸener, Sinan OÄŸan ile Koray AydÄ±n'a yÃ¶nelik suikastler dÃ¼zenlenebileceÄŸini iddia etti.