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Erzurum ve Kars'ta kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± devam ediyor
Erzurum ve Kars'ta kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± devam ediyor

Ä°lkbahar baÅŸlangÄ±cÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± ÅŸu gÃ¼nlerde Erzurum ve Kars'ta kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± etkili oldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DoÄŸu Anadolu'da, havalarÄ±n gece saatlerinde soÄŸumasÄ±yla kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± baÅŸladÄ±.

Ä°lkbaharÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ± olan ÅŸu gÃ¼nlerde bÃ¶lgede kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n etkili olduÄŸu illerden Kars'Ä±n SarÄ±kamÄ±ÅŸ ilÃ§esinde, dÃ¼n akÅŸam saatlerinde baÅŸlayan ve halen aralÄ±klarla devam eden kar, hayatÄ± olumsuz etkiledi.

Sabah saatlerinde ilÃ§e merkezini beyaza bÃ¼rÃ¼yen karÄ±n kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ± ilÃ§ede 10, CÄ±bÄ±ltepe Kayak Merkezi'nde 15 santimetre olarak Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼.

Bina Ã§atÄ±larÄ±nda buz sarkÄ±tlarÄ± oluÅŸurken, sabah beyaz Ã¶rtÃ¼yle uyanan vatandaÅŸlar, ev ve iÅŸ yerlerinin Ã¶nÃ¼nde biriken karlarÄ± temizledi.

Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± yaban hayatÄ±nÄ± da olumsuz etkilerken kuÅŸlar karlÄ± alanlarda yiyecek aradÄ±.

Erzurum'da da dÃ¼n akÅŸam saatlerinde baÅŸlayan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± gece saatlerinde etkisini artÄ±rdÄ±.

Kent merkezinin yÃ¼ksek kesimlerinin beyaza bÃ¼rÃ¼nmesine yol aÃ§an kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sabah saatlerinde ise gÃ¼neÅŸli bir hava hakim oldu.



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