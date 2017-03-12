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Ege Denizi'nde 32 gÃ¶Ã§men yakalandÄ±
Ege Denizi'nde 32 gÃ¶Ã§men yakalandÄ±

Didim aÃ§Ä±klarÄ±nda botla Yunan adalarÄ±na geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan 32 Suriyeli uyruklu yakalandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

AydÄ±n'Ä±n Didim ilÃ§esinden yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla Yunan adalarÄ±na geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan, aralarÄ±nda 2 bebeÄŸin de bulunduÄŸu 32 Suriyeli uyruklu yakalandÄ±.

Didim'in Fener koyu aÃ§Ä±klarÄ±nda devriye gÃ¶revi yÃ¼rÃ¼ten sahil gÃ¼venlik ekipleri, iÃ§erisinde Ã§ok sayÄ±da kiÅŸinin bulunduÄŸu aÃ§Ä±kta seyreden bir lastik botu fark etti.

Ekipler, mÃ¼dahale ettikleri lastik botta, Yunan adalarÄ±na geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 32 Suriyeli uyrukluyu yakaladÄ±.

Sahil gÃ¼venlik botuna alÄ±narak karaya Ã§Ä±karÄ±lan Suriyeliler, Didim Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerine teslim edildi.



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