11:33, 12 Mart 2017 Pazar

Bakan Kaya TÃ¼rkiye'de

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya, kendisini taÅŸÄ±yan uÃ§ak ile TÃ¼rkiye'ye geldi.

AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'na gelen Bakan Kaya, "Gayri insani, gayri ahlaki bir muameleyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±k" dedi.

"Atlarla kÃ¶peklerle vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za saldÄ±rÄ±ldÄ±. Her tÃ¼rlÃ¼ Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z Hollanda'da ayaklar altÄ±na alÄ±ndÄ±." aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±.

Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Kaya: "BatÄ±'nÄ±n da duyarlÄ±, hassas, vicdanlÄ± siyasetÃ§ilerinin bu yaÅŸananlarÄ± gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve iÃ§ten kÄ±nadÄ±klarÄ±nÄ±, bunu sesli olarak da dile getirmelerini, tÃ¼m dÃ¼nyanÄ±n hem diplomatik hem insani hiÃ§bir ÅŸekilde, hiÃ§bir teamÃ¼le uymayan bu davranÄ±ÅŸÄ±n dÃ¼nya genelinde de kÄ±nanmasÄ± gerektiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz"

"BasÄ±n Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden sÃ¼rekli bize sÃ¶z eden Hollanda, basÄ±n mensuplarÄ±nÄ± da yerlerde sÃ¼rÃ¼kleyerek Ã§ok kÃ¶tÃ¼ muamelede bulundu. Atlarla, kÃ¶peklerle basÄ±n mensuplarÄ±na da saldÄ±rÄ±ldÄ±. Hollanda'da dÃ¼n gece aniden OHAL ilan edildi. Bir gÃ¼nde olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal ilan edildi."

Â "Bakan arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n programlarÄ±nÄ± iptal ediyorlar biliyorsunuz. Bu tavrÄ±n gÃ¶zden geÃ§irilmesi gerektiÄŸine inanÄ±yoruz. Bu antidemokratik bir uygulama. Bizler oraya vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zla buluÅŸmaya ve yeni hÃ¼kÃ¼met sistemi neler getirecek, bunu anlatmak iÃ§in gidiyoruz. Tamamen ifade Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, toplanma hakkÄ±, bunlarÄ±n hepsi ayaklar altÄ±na alÄ±ndÄ±. Hollanda'da dÃ¼n gece tÃ¼m Ã¶zgÃ¼rlÃ¼kler askÄ±daydÄ±. Orada bizimle buluÅŸmak Ã¼zere gelen vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za Ã§ok gayriinsani muamelede bulunuldu, Ã¼zerlerine atlarla, kÃ¶peklerle saldÄ±rÄ±ldÄ±."

Hollanda hÃ¼kÃ¼metince TÃ¼rk toplumuyla ve diplomatik temsilcilerle bir araya gelmek amacÄ±yla yapacaÄŸÄ± ziyaretleri engellenen Kaya,Â Berlin'de bulunan GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Akif Ã‡aÄŸatay KÄ±lÄ±Ã§'a tahsis edilen Ã¶zel uÃ§akla Almanya'daki KÃ¶ln-Bonn HavaalanÄ±'ndan Ä°stanbul'a hareket etti.Â

Bakan Kaya'yÄ±, AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nda AK Parti Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanÄ± Selim Temurci ve diÄŸer yetkililer karÅŸÄ±ladÄ±.Â

DÄ°PLOMATÄ°K SKANDAL

Hollanda hÃ¼kÃ¼meti, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu ile Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Kaya'nÄ±n TÃ¼rk toplumuyla ve diplomatik temsilcilerle bir araya gelmek amacÄ±yla yapacaÄŸÄ± ziyaretleri engellemiÅŸti.

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± da halen izinli olarak TÃ¼rkiye dÄ±ÅŸÄ±nda bulunan Hollanda BÃ¼yÃ¼kelÃ§isinin bir mÃ¼ddet gÃ¶revine dÃ¶nmemesini istemiÅŸti.Â

AyrÄ±ca Hollanda polisi, TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±na mÃ¼dahale etmiÅŸti. Rotterdam'da BaÅŸkonsolosluÄŸa geÃ§mesine mÃ¼saade edilmeyen Kaya'nÄ±n Ã¶nce korumalarÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Kaya'yÄ± aracÄ±ndan Ã§Ä±karmaya Ã§alÄ±ÅŸan polis, vinÃ§li Ã§ekici getirip aracÄ± zorla Ã§ekme giriÅŸiminde bulunmuÅŸtu. AracÄ±n kilidini aÃ§mak zorunda kalan Bakan Kaya, baÅŸka bir araÃ§la polis eskortuyla Almanya'ya gÃ¶tÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.Â

Hollanda gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, Kaya'ya destek vermek iÃ§in gelen binlerce TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±nÄ± daÄŸÄ±tmak iÃ§in polis kÃ¶pekleri ve atlÄ± polisleri kullanarak sert ÅŸekilde mÃ¼dahale etmiÅŸti.