DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
13:20, 12 Mart 2017 Pazar
GÃ¼ncel
11:33, 12 Mart 2017 Pazar

  • PaylaÅŸ
Bakan Kaya TÃ¼rkiye'de
Bakan Kaya TÃ¼rkiye'de

Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± TÃ¼rkiye'ye geldi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya, kendisini taÅŸÄ±yan uÃ§ak ile TÃ¼rkiye'ye geldi.
AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'na gelen Bakan Kaya, "Gayri insani, gayri ahlaki bir muameleyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±k" dedi.

"Atlarla kÃ¶peklerle vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za saldÄ±rÄ±ldÄ±. Her tÃ¼rlÃ¼ Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z Hollanda'da ayaklar altÄ±na alÄ±ndÄ±." aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±.

Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Kaya: "BatÄ±'nÄ±n da duyarlÄ±, hassas, vicdanlÄ± siyasetÃ§ilerinin bu yaÅŸananlarÄ± gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve iÃ§ten kÄ±nadÄ±klarÄ±nÄ±, bunu sesli olarak da dile getirmelerini, tÃ¼m dÃ¼nyanÄ±n hem diplomatik hem insani hiÃ§bir ÅŸekilde, hiÃ§bir teamÃ¼le uymayan bu davranÄ±ÅŸÄ±n dÃ¼nya genelinde de kÄ±nanmasÄ± gerektiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz"

"BasÄ±n Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden sÃ¼rekli bize sÃ¶z eden Hollanda, basÄ±n mensuplarÄ±nÄ± da yerlerde sÃ¼rÃ¼kleyerek Ã§ok kÃ¶tÃ¼ muamelede bulundu. Atlarla, kÃ¶peklerle basÄ±n mensuplarÄ±na da saldÄ±rÄ±ldÄ±. Hollanda'da dÃ¼n gece aniden OHAL ilan edildi. Bir gÃ¼nde olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal ilan edildi."

Â "Bakan arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n programlarÄ±nÄ± iptal ediyorlar biliyorsunuz. Bu tavrÄ±n gÃ¶zden geÃ§irilmesi gerektiÄŸine inanÄ±yoruz. Bu antidemokratik bir uygulama. Bizler oraya vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zla buluÅŸmaya ve yeni hÃ¼kÃ¼met sistemi neler getirecek, bunu anlatmak iÃ§in gidiyoruz. Tamamen ifade Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, toplanma hakkÄ±, bunlarÄ±n hepsi ayaklar altÄ±na alÄ±ndÄ±. Hollanda'da dÃ¼n gece tÃ¼m Ã¶zgÃ¼rlÃ¼kler askÄ±daydÄ±. Orada bizimle buluÅŸmak Ã¼zere gelen vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za Ã§ok gayriinsani muamelede bulunuldu, Ã¼zerlerine atlarla, kÃ¶peklerle saldÄ±rÄ±ldÄ±."

Hollanda hÃ¼kÃ¼metince TÃ¼rk toplumuyla ve diplomatik temsilcilerle bir araya gelmek amacÄ±yla yapacaÄŸÄ± ziyaretleri engellenen Kaya,Â Berlin'de bulunan GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Akif Ã‡aÄŸatay KÄ±lÄ±Ã§'a tahsis edilen Ã¶zel uÃ§akla Almanya'daki KÃ¶ln-Bonn HavaalanÄ±'ndan Ä°stanbul'a hareket etti.Â 

Bakan Kaya'yÄ±, AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nda AK Parti Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanÄ± Selim Temurci ve diÄŸer yetkililer karÅŸÄ±ladÄ±.Â 

DÄ°PLOMATÄ°K SKANDAL

Hollanda hÃ¼kÃ¼meti, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu ile Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Kaya'nÄ±n TÃ¼rk toplumuyla ve diplomatik temsilcilerle bir araya gelmek amacÄ±yla yapacaÄŸÄ± ziyaretleri engellemiÅŸti.

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± da halen izinli olarak TÃ¼rkiye dÄ±ÅŸÄ±nda bulunan Hollanda BÃ¼yÃ¼kelÃ§isinin bir mÃ¼ddet gÃ¶revine dÃ¶nmemesini istemiÅŸti.Â 

AyrÄ±ca Hollanda polisi, TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±na mÃ¼dahale etmiÅŸti. Rotterdam'da BaÅŸkonsolosluÄŸa geÃ§mesine mÃ¼saade edilmeyen Kaya'nÄ±n Ã¶nce korumalarÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Kaya'yÄ± aracÄ±ndan Ã§Ä±karmaya Ã§alÄ±ÅŸan polis, vinÃ§li Ã§ekici getirip aracÄ± zorla Ã§ekme giriÅŸiminde bulunmuÅŸtu. AracÄ±n kilidini aÃ§mak zorunda kalan Bakan Kaya, baÅŸka bir araÃ§la polis eskortuyla Almanya'ya gÃ¶tÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.Â 

Hollanda gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, Kaya'ya destek vermek iÃ§in gelen binlerce TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±nÄ± daÄŸÄ±tmak iÃ§in polis kÃ¶pekleri ve atlÄ± polisleri kullanarak sert ÅŸekilde mÃ¼dahale etmiÅŸti.



Ä°lgili Konular Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ± TÃ¼rkiye hollanda iki kÄ±z
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

GÃ¼ncel Haberleri
Sosyal medyada terÃ¶r propagandasÄ±na gÃ¶zaltÄ±
Sosyal medyada terÃ¶r propagandasÄ±na gÃ¶zaltÄ±

Gazi Mahallesi'ndeki olaylarÄ±n yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla sosyal medyada terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ±nÄ± yaptÄ±klarÄ± ve halkÄ± provoke etmek istedikleri iddia edilen 10 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Ã‡Ä±ldÄ±r GÃ¶lÃ¼'nde atlÄ± kÄ±zak sezonu uzadÄ±
Ã‡Ä±ldÄ±r GÃ¶lÃ¼'nde atlÄ± kÄ±zak sezonu uzadÄ±

Ardahan'da, kÄ±ÅŸÄ±n yÃ¼zeyi buz tuttuÄŸu iÃ§in yÄ±lÄ±n yaklaÅŸÄ±k 4 ayÄ± atlÄ± kÄ±zak keyfinin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Ã‡Ä±ldÄ±r GÃ¶lÃ¼'nde, havalarÄ±n hala soÄŸuk olmasÄ± sebebiyle yerli ve yabancÄ± turistlerin atlÄ± kÄ±zak keyfi devam ediyor
Ä°sveÃ§'ten TÃ¼rkiye'ye davet KapÄ±mÄ±z aÃ§Ä±k
Ä°sveÃ§'ten TÃ¼rkiye'ye davet: KapÄ±mÄ±z aÃ§Ä±k

Ä°sveÃ§'ten Hollanda'ya ders olacak davet: TÃ¼rkiye'den gelen politikacÄ±lara kapÄ±mÄ±z aÃ§Ä±k
BaÅŸbakan HollandalÄ± mevkidaÅŸÄ± ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
BaÅŸbakan HollandalÄ± mevkidaÅŸÄ± ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

Hollanda BaÅŸbakanÄ± Rutte, BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'la yaptÄ±ÄŸÄ± telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde Ã¼zÃ¼ntÃ¼lerini iletti
Bakan Kaya TÃ¼rkiye'de
Bakan Kaya TÃ¼rkiye'de

Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± TÃ¼rkiye'ye geldi.
Ege Denizi'nde 32 gÃ¶Ã§men yakalandÄ±
Ege Denizi'nde 32 gÃ¶Ã§men yakalandÄ±

Didim aÃ§Ä±klarÄ±nda botla Yunan adalarÄ±na geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan 32 Suriyeli uyruklu yakalandÄ±
Erzurum ve Kars'ta kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± devam ediyor
Erzurum ve Kars'ta kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± devam ediyor

Ä°lkbahar baÅŸlangÄ±cÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± ÅŸu gÃ¼nlerde Erzurum ve Kars'ta kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± etkili oldu
Mehdi Eker'in konuÅŸmasÄ±na da Ä°sviÃ§re'den iptal
Mehdi Eker'in konuÅŸmasÄ±na da Ä°sviÃ§re'den iptal

Ak Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehdi Ekerâ€™in Ä°sveÃ§â€™in baÅŸkenti Stockholmâ€™de anayasa oylamasÄ± kampanyasÄ± kapsamÄ±nda bugÃ¼n (12 Mart) yapacaÄŸÄ± toplantÄ± iÃ§in kiralanan lokalin sahibi kira sÃ¶zleÅŸmesinin iptal edildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
Vasip Åžahin'den Ä°stiklal MarÅŸÄ± mesajÄ±
Vasip Åžahin'den Ä°stiklal MarÅŸÄ± mesajÄ±

Ä°stanbul Valisi Vasip Åžahin, Ä°stiklal MarÅŸÄ±â€™nÄ±n kabulÃ¼ ve Mehmet Akif Ersoyâ€™u Anma GÃ¼nÃ¼ nedeniyle bir mesaj yayÄ±nladÄ±.
YGS baÅŸladÄ±
YGS baÅŸladÄ±

Ãœniversiteye giriÅŸ sÄ±navÄ±nÄ±n birinci aÅŸamasÄ± olan YGS, saat 10.00'da baÅŸladÄ±
Bakan Kaya TÃ¼rkiye ye hareket etti
Bakan Kaya TÃ¼rkiyeâ€™ye hareket etti

Bakan Kaya, bazÄ± programlara katÄ±lmak iÃ§in Berlinâ€™de bulunan GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Akif Ã‡aÄŸatay KÄ±lÄ±Ã§â€™a tahsis edilen Ã¶zel uÃ§akla Almanyaâ€™daki KÃ¶ln-Bonn havaalanÄ±ndan Ä°stanbulâ€™a hareket etti
Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda PKK PYD'li yakalandÄ±
Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda PKK/PYD'li yakalandÄ±

ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki CeylanpÄ±nar ilÃ§esinde PKK/PYD'li yakalandÄ±.
TÃ¼rkiye'den Hollanda'ya jet misilleme
TÃ¼rkiye'den Hollanda'ya jet misilleme

Hollanda'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi ve BaÅŸkonsolosluÄŸunun gÃ¼venlik gerekÃ§esiyle giriÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ± kapatÄ±ldÄ±
Aile BakanÄ± Kaya'dan Hollanda'daki skandalla ilgili aÃ§Ä±klama
Aile BakanÄ± Kaya'dan Hollanda'daki skandalla ilgili aÃ§Ä±klama

Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Kaya, Hollanda BaÅŸkonsolosluÄŸuna giriÅŸine izin verilmemesine iliÅŸkin, "Avrupa Ã¼lkelerinden Ã¶zellikle Hollanda'dan savunduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledikleri demokratik deÄŸerlere bir an Ã¶nce geri dÃ¶nmelerini istiyoruz" dedi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan flaÅŸ 'Hollanda' aÃ§Ä±klamasÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan flaÅŸ 'Hollanda' aÃ§Ä±klamasÄ±

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan, Hollanda'nÄ±n TÃ¼rk BakanlarÄ± engellemesine tepki olarak Ã§ok sert aÃ§Ä±klama geldi
Ãœmit Ã–zdaÄŸ'dan suikast Ã¶ngÃ¶rÃ¼sÃ¼
Ãœmit Ã–zdaÄŸ'dan suikast Ã¶ngÃ¶rÃ¼sÃ¼

Ãœmit Ã–zdaÄŸ, kendisine ve MHP'li muhalif parti arkadaÅŸlarÄ± Meral AkÅŸener, Sinan OÄŸan ile Koray AydÄ±n'a yÃ¶nelik suikastler dÃ¼zenlenebileceÄŸini iddia etti.

Haberler

Bakan Kaya TÃ¼rkiyeâ€™ye hareket etti
Bakan Kaya TÃ¼rkiye ye hareket etti

Hollanda'dan ikinci skandal karar; Bakan'Ä±n konvoyu durduruldu
Hollanda'dan ikinci skandal karar Bakan'Ä±n konvoyu durduruldu

Bakan Kaya, kara yolundan Hollanda'ya gidiyor
Bakan Kaya kara yolundan Hollanda'ya gidiyor

50 bin haneye psikososyal destek
50 bin haneye psikososyal destek

Van'da engelli, yaÅŸlÄ± ve annelere 138 milyon lira destek
Van'da engelli yaÅŸlÄ± ve annelere 138 milyon lira destek

Yoksullara Ã¼cretsiz internet
Yoksullara Ã¼cretsiz internet

Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan 5 kiÅŸi tutuklandÄ±
Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan 5 kiÅŸi tutuklandÄ±

Aile bakanlÄ±ÄŸÄ± arabulucu olacak
Aile bakanlÄ±ÄŸÄ± arabulucu olacak






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi
e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 