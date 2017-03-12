11:42, 12 Mart 2017 Pazar

BaÅŸbakan HollandalÄ± mevkidaÅŸÄ± ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼





Hollanda BaÅŸbakanÄ± Rutte, BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'la yaptÄ±ÄŸÄ± telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde Ã¼zÃ¼ntÃ¼lerini iletti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Hollanda BaÅŸbakanÄ± Mark Rutte ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. Rutte'un YÄ±ldÄ±rÄ±m'a Ã¼zÃ¼ntÃ¼lerini ilettiÄŸi bildirildi. Ä°ki lider de gerilim ortamÄ±ndan Ã§Ä±kÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.

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