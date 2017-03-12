11:56, 12 Mart 2017 Pazar

Ä°sveÃ§'ten TÃ¼rkiye'ye davet: KapÄ±mÄ±z aÃ§Ä±k

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Hollanda'nÄ±n DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n iniÅŸ iznini iptal etmesi ve Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya'ya yÃ¶nelik muamelesi Avrupa Ã¼lkelerini harekete geÃ§irdi. TÃ¼rkiye ile iliÅŸkilerinin zedelenmemesini isteyen Ä°sveÃ§ HÃ¼kÃ¼meti, "TÃ¼rkiye'den gelen politikacÄ±lara kapÄ±mÄ±z aÃ§Ä±ktÄ±r, istedikleri yerde konuÅŸma yapabilirler" aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.

UETD Ä°sveÃ§ BaÅŸkanÄ± Ã–zer Eken, "Ä°sveÃ§ HÃ¼kÃ¼meti, Ä°sveÃ§ Polisi son iki gÃ¼ndÃ¼r programlarÄ±n yapÄ±lmasÄ±na yardÄ±mcÄ± oldular.Bize her konuda destek oluyorlar. Mehdi Eker'in programÄ±nÄ± yapacaÄŸÄ± ilk salon iptal edildi. Bunun sebebi salon sahibinin 1 saatte 100'den fazla tehdit telefonu aldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in iptal edildi.

Ä°sveÃ§ hÃ¼kÃ¼metinin aÃ§Ä±klamalarÄ± oldu. Ä°sveÃ§ HÃ¼kÃ¼meti, "TÃ¼rkiye'den gelen politikacÄ±lara kapÄ±mÄ±z aÃ§Ä±ktÄ±r, istedikleri yerde konuÅŸma yapabilirler" deÄŸerlendirmede bulundu.

Ä°sveÃ§liler, Hollanda'nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± demokrasiye uygun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ediyor. Hollanda'nÄ±n olayÄ± kapÄ±larÄ±nÄ± TÃ¼rkiye'ye aÃ§malarÄ±nÄ± tetiklediÄŸini ve yanlÄ±ÅŸ yaptÄ±klarÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼ler. Kendileri de Hollanda'nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± hataya dÃ¼ÅŸerlerse TÃ¼rkiye ile iliÅŸkilerin zedeleneceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nerek daha Ã¶nceki yaptÄ±klarÄ± yanlÄ±ÅŸlarÄ± dÃ¼zeltmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar" dedi.