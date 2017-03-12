12:17, 12 Mart 2017 Pazar

Ã‡Ä±ldÄ±r GÃ¶lÃ¼'nde atlÄ± kÄ±zak sezonu uzadÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ardahan'da, yÄ±lÄ±n yaklaÅŸÄ±k 4 ayÄ± boyunca yerli ve yabancÄ± turistlere atlÄ± kÄ±zak keyfi yaÅŸatan Ã‡Ä±ldÄ±r GÃ¶lÃ¼'nde, havalarÄ±n soÄŸuk gitmesi sebebiyle bu yÄ±l sezon uzadÄ±.

Kentte havalarÄ±n bu yÄ±l soÄŸuk geÃ§mesiyle Ã‡Ä±ldÄ±r GÃ¶lÃ¼'ndeki buz kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ± da bir Ã¶nceki yÄ±llara oranla daha fazla oldu.

GÃ¶l Ã¼zerindeki buzun yeterli kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ± bulmasÄ± nedeniyle atlÄ± kÄ±zak turlarÄ±na devam ediliyor.

Ã–nceki yÄ±llarÄ±n aksine gÃ¶ldeki atlÄ± kÄ±zak sezonunun uzamasÄ± dolayÄ±sÄ±yla gÃ¶le gelen yerli ve yabancÄ± turistler, gÃ¶l Ã¼zerinde atlÄ± kÄ±zak yapmanÄ±n keyfini sÃ¼rÃ¼yor.

AtlÄ± kÄ±zakÃ§Ä±lardan Tekin AkÃ§ay, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, bu yÄ±l havalarÄ±n soÄŸuk gitmesiyle bir Ã¶nceki yÄ±la oranla sezonu 20 gÃ¼n uzattÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.

GÃ¶lde halen yer yer bir metreye ulaÅŸan buz kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n mevcut olduÄŸunu belirten AkÃ§ay, "GeÃ§en yÄ±l sezonu 10 Mart'ta bitirmiÅŸtik. Ama, ÅŸu an sezon sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±z ÅŸekilde sÃ¼rÃ¼yor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bu yÄ±l havalar Ã§ok soÄŸuk oldu. SoÄŸuk havalardan dolayÄ± buz kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ± Ã¶nceki yÄ±llara oranla daha saÄŸlam ve kalÄ±n." dedi.

AtlÄ± kÄ±zakÃ§Ä± Tuncay Aydemir de gÃ¶l yÃ¼zeyindeki buzda henÃ¼z erime baÅŸlamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatarak, "Ardahan'Ä±n yanÄ± sÄ±ra Ã§evre illerden ve yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan atlÄ± kÄ±zak yapmak isteyenler buraya rahatlÄ±kla gelebilirler. KorkmasÄ±nlar, sÄ±kÄ±ntÄ± yok. SonuÃ§ta biz de gÃ¶l yÃ¼zeyinde dolaÅŸÄ±yoruz. Åžu an gÃ¶rÃ¼nen o ki bu yÄ±l sezon mart sonuna kadar devam edecek." diye konuÅŸtu.

VatandaÅŸlardan GÃ¼l Demir ise Ã‡Ä±ldÄ±r GÃ¶lÃ¼'nde atlÄ± kÄ±zak keyfinin Ã§ok farklÄ± olduÄŸunu aktararak, "Burada hem atlÄ± kÄ±zaÄŸa bindik hem kar motoru ile hÄ±z yaptÄ±k." diye konuÅŸtu.

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