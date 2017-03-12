Ã‡Ä±ldÄ±r GÃ¶lÃ¼'nde atlÄ± kÄ±zak sezonu uzadÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ardahan'da, yÄ±lÄ±n yaklaÅŸÄ±k 4 ayÄ± boyunca yerli ve yabancÄ± turistlere atlÄ± kÄ±zak keyfi yaÅŸatan Ã‡Ä±ldÄ±r GÃ¶lÃ¼'nde, havalarÄ±n soÄŸuk gitmesi sebebiyle bu yÄ±l sezon uzadÄ±.
Kentte havalarÄ±n bu yÄ±l soÄŸuk geÃ§mesiyle Ã‡Ä±ldÄ±r GÃ¶lÃ¼'ndeki buz kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ± da bir Ã¶nceki yÄ±llara oranla daha fazla oldu.
GÃ¶l Ã¼zerindeki buzun yeterli kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ± bulmasÄ± nedeniyle atlÄ± kÄ±zak turlarÄ±na devam ediliyor.
Ã–nceki yÄ±llarÄ±n aksine gÃ¶ldeki atlÄ± kÄ±zak sezonunun uzamasÄ± dolayÄ±sÄ±yla gÃ¶le gelen yerli ve yabancÄ± turistler, gÃ¶l Ã¼zerinde atlÄ± kÄ±zak yapmanÄ±n keyfini sÃ¼rÃ¼yor.
AtlÄ± kÄ±zakÃ§Ä±lardan Tekin AkÃ§ay, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, bu yÄ±l havalarÄ±n soÄŸuk gitmesiyle bir Ã¶nceki yÄ±la oranla sezonu 20 gÃ¼n uzattÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.
GÃ¶lde halen yer yer bir metreye ulaÅŸan buz kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n mevcut olduÄŸunu belirten AkÃ§ay, "GeÃ§en yÄ±l sezonu 10 Mart'ta bitirmiÅŸtik. Ama, ÅŸu an sezon sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±z ÅŸekilde sÃ¼rÃ¼yor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bu yÄ±l havalar Ã§ok soÄŸuk oldu. SoÄŸuk havalardan dolayÄ± buz kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ± Ã¶nceki yÄ±llara oranla daha saÄŸlam ve kalÄ±n." dedi.
AtlÄ± kÄ±zakÃ§Ä± Tuncay Aydemir de gÃ¶l yÃ¼zeyindeki buzda henÃ¼z erime baÅŸlamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatarak, "Ardahan'Ä±n yanÄ± sÄ±ra Ã§evre illerden ve yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan atlÄ± kÄ±zak yapmak isteyenler buraya rahatlÄ±kla gelebilirler. KorkmasÄ±nlar, sÄ±kÄ±ntÄ± yok. SonuÃ§ta biz de gÃ¶l yÃ¼zeyinde dolaÅŸÄ±yoruz. Åžu an gÃ¶rÃ¼nen o ki bu yÄ±l sezon mart sonuna kadar devam edecek." diye konuÅŸtu.
VatandaÅŸlardan GÃ¼l Demir ise Ã‡Ä±ldÄ±r GÃ¶lÃ¼'nde atlÄ± kÄ±zak keyfinin Ã§ok farklÄ± olduÄŸunu aktararak, "Burada hem atlÄ± kÄ±zaÄŸa bindik hem kar motoru ile hÄ±z yaptÄ±k." diye konuÅŸtu.
Â
Gazi Mahallesi'ndeki olaylarÄ±n yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla sosyal medyada terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ±nÄ± yaptÄ±klarÄ± ve halkÄ± provoke etmek istedikleri iddia edilen 10 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Ardahan'da, kÄ±ÅŸÄ±n yÃ¼zeyi buz tuttuÄŸu iÃ§in yÄ±lÄ±n yaklaÅŸÄ±k 4 ayÄ± atlÄ± kÄ±zak keyfinin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Ã‡Ä±ldÄ±r GÃ¶lÃ¼'nde, havalarÄ±n hala soÄŸuk olmasÄ± sebebiyle yerli ve yabancÄ± turistlerin atlÄ± kÄ±zak keyfi devam ediyor
Ä°sveÃ§'ten Hollanda'ya ders olacak davet: TÃ¼rkiye'den gelen politikacÄ±lara kapÄ±mÄ±z aÃ§Ä±k
Hollanda BaÅŸbakanÄ± Rutte, BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'la yaptÄ±ÄŸÄ± telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde Ã¼zÃ¼ntÃ¼lerini iletti
Didim aÃ§Ä±klarÄ±nda botla Yunan adalarÄ±na geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan 32 Suriyeli uyruklu yakalandÄ±
Ä°lkbahar baÅŸlangÄ±cÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± ÅŸu gÃ¼nlerde Erzurum ve Kars'ta kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± etkili oldu
Ak Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehdi Ekerâ€™in Ä°sveÃ§â€™in baÅŸkenti Stockholmâ€™de anayasa oylamasÄ± kampanyasÄ± kapsamÄ±nda bugÃ¼n (12 Mart) yapacaÄŸÄ± toplantÄ± iÃ§in kiralanan lokalin sahibi kira sÃ¶zleÅŸmesinin iptal edildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
Ä°stanbul Valisi Vasip Åžahin, Ä°stiklal MarÅŸÄ±â€™nÄ±n kabulÃ¼ ve Mehmet Akif Ersoyâ€™u Anma GÃ¼nÃ¼ nedeniyle bir mesaj yayÄ±nladÄ±.
Bakan Kaya, bazÄ± programlara katÄ±lmak iÃ§in Berlinâ€™de bulunan GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Akif Ã‡aÄŸatay KÄ±lÄ±Ã§â€™a tahsis edilen Ã¶zel uÃ§akla Almanyaâ€™daki KÃ¶ln-Bonn havaalanÄ±ndan Ä°stanbulâ€™a hareket etti
ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki CeylanpÄ±nar ilÃ§esinde PKK/PYD'li yakalandÄ±.
Hollanda'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi ve BaÅŸkonsolosluÄŸunun gÃ¼venlik gerekÃ§esiyle giriÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ± kapatÄ±ldÄ±
Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Kaya, Hollanda BaÅŸkonsolosluÄŸuna giriÅŸine izin verilmemesine iliÅŸkin, "Avrupa Ã¼lkelerinden Ã¶zellikle Hollanda'dan savunduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledikleri demokratik deÄŸerlere bir an Ã¶nce geri dÃ¶nmelerini istiyoruz" dedi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan, Hollanda'nÄ±n TÃ¼rk BakanlarÄ± engellemesine tepki olarak Ã§ok sert aÃ§Ä±klama geldi
Ãœmit Ã–zdaÄŸ, kendisine ve MHP'li muhalif parti arkadaÅŸlarÄ± Meral AkÅŸener, Sinan OÄŸan ile Koray AydÄ±n'a yÃ¶nelik suikastler dÃ¼zenlenebileceÄŸini iddia etti.