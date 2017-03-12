DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

12:29, 12 Mart 2017 Pazar

"Biz Hollanda'yÄ± Srebrenitsa'da tanÄ±dÄ±k"

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Sosyal medya hesabÄ±ndan aÃ§Ä±klama yapan Makedonya Devlet BakanÄ± Beycan Ä°lyas, sÃ¼rekli olarak demokrasi ve insan haklarÄ± dersi vermeye Ã§alÄ±ÅŸan Avrupa'nÄ±n bugÃ¼n bir sÄ±navdan daha geÃ§emediÄŸini vurguladÄ±.

"Biz Hollanda'yÄ± Srebrenitsa'da tanÄ±dÄ±k, fazla sÃ¶ze gerek var mÄ±?" ifadelerini kullanan Ä°lyas, aÃ§Ä±klamasÄ±nda ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Hollanda devletinin, Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya'ya gÃ¶sterdiÄŸi Ä±rkÃ§Ä± ve antidemokratik yaklaÅŸÄ±mÄ± ÅŸiddetle kÄ±nÄ±yorum. Avrupa, bugÃ¼n itibariyla demokrasi kelimesini sÃ¶zlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼zden Ã§Ä±karÄ±n ve ufuktan doÄŸan yeni gÃ¼neÅŸi kabullenmeye hazÄ±r olun."

Hollanda yÃ¶netimi, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu ile Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Kaya'nÄ±n Hollanda'da yaÅŸayan TÃ¼rk toplumuyla ve diplomatik temsilcilerle bir araya gelmek amacÄ±yla yapacaÄŸÄ± ziyaretleri engellemiÅŸti.