Almanya'da Öcalan posterleri yasaklandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Almanya, PKK'ya ilişkin 1993 yılında yürürlüğe giren yasakların kapsamını genişleterek Abdullah Öcalan'ın poster ya da resimlerinin artık kamusal alanda kullanılmasını yasakladı.
Federal İçişleri Bakanlığı Sözcüsü tarafından cumartesi günü yapılan açıklamada, bakanlık tarafından yapılan ilgili güncellemenin 2 Mart'ta tüm eyalet yönetimlerine bildirildiği belirtildi.
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, karara ilişkin olarak "Somut olarak ne anlama geldiğini göreceğiz, çünkü 1993 yılından beri zaten yasak olan, bakanlıktan gelen bu kararla trajikomik bir biçimde daha da yasak hâle gelmiş oluyor” açıklamasını yaptı. Yeneroğlu, cuma gecesi yaptığı yazılı açıklamada, "Ümidimiz, PKK ile mücadelenin şimdiye kadar yürütülenin aksine ciddiyetle yürütülmesidir" ifadesini kullandı.
Alman Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından "PKK'ya yakın” olarak nitelendirilen Kürt Kamu Çalışmaları Merkezi tarafından yapılan açıklamada ise "karar son gerginliklere rağmen Berlin ve Ankara arasında sıkı bir işbirliği olduğunun kanıtı” olarak değerlendirildi.
Çin'de Kaşgar bölgesine bağlı Taşkorgan Tacik Özerk ilçesindeki Taşkorgan kalıntısında 2 bin yıl öncesine ait toplu mezarlık bulundu
Almanya PKK sembollerinin yanı sıra Öcalan posterleri de kamuda yasakladı
Makedonya Devlet Bakanı İlyas, Hollanda'nın, Bakan Kaya'ya gösterdiği ırkçı ve antidemokratik yaklaşımı şiddetle kınadı ve "Biz Hollanda'yı Srebrenitsa'da tanıdık." dedi.
Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da bir çöp toplama alanında çöp ve toprak yığınlarının çökmesi nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetti.
İran asıllı Türk işadamı Reza Zarrab'ın soruşturmasını yürüten Bharara dün akşam Twitter'dan kovulduğunu açıkladı.
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Başkanı Agramunt, Türkiye ve Avrupalı ortakları arasında artan gerilimin endişe yarattığını belirtti
Uluslararası Göç Örgütü Sözcüsü Joel Millman, geçen yıl 1 Ocak-8 Mart arasında deniz yoluyla Yunanistan'a 134 bin 48 sığınmacının geçtiğini, 2017'de ise bu sayının sadece 2 bin 724'te kaldığını söyledi
Hollanda polisi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın aracının tutulduğu yerde toplanan Türk göstericilere coplarla saldırdı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya'nın, Almanya'dan kara yoluyla Rotterdam'a gideceğinin açıklanmasının ardından Rotterdam Başkonsolosluğu Rezidansı önündeki yolu trafiğe kapatan Hollanda polisi, birkaç saat sonra Aile Bakanı Kayan'ın aracının bulunduğu konvoyu ikinci defa durdurdu
ABD Başkanı Donald Trump'ın ailesiyle Beyaz Saray'da bulunduğu sırada sırt çantalı bir kişinin içeri girmeye çalışırken yakalandığı bildirildi
Almanya Essen'de, olası terör saldırısı nedeniyle alışveriş merkezleri kapatıldı
Mesut Barzani, "Irak'ın başına gelenlerden Irak merkezi hükümeti sorumludur" dedi
Yemen Yerel Yönetimler Bakanı Feth, Hudeyde ilindeki 600 diyaliz hastasına yardım çağrısı yaptı
Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Uyanık, "Sanatı ve onun bir parçası olan sinemayı, dizileri ülkelerimiz arasındaki kültürel ilişkilerin geliştirilmesinde güçlü bir köprü olarak görüyoruz" dedi
Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi, "Kosova Ordusu oylanmazsa istifa ederim" dedi
Rus aktivistler işgal edilen Kırım’ın Kerç şehrinin ismini değiştirmeyi önerdi.