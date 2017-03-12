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12:36, 12 Mart 2017 Pazar

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Almanya'da Öcalan posterleri yasaklandı
Almanya'da Öcalan posterleri yasaklandı

Almanya PKK sembollerinin yanı sıra Öcalan posterleri de kamuda yasakladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Almanya, PKK'ya ilişkin 1993 yılında yürürlüğe giren yasakların kapsamını genişleterek Abdullah Öcalan'ın poster ya da resimlerinin artık kamusal alanda kullanılmasını yasakladı.

Federal İçişleri Bakanlığı Sözcüsü tarafından cumartesi günü yapılan açıklamada, bakanlık tarafından yapılan ilgili güncellemenin 2 Mart'ta tüm eyalet yönetimlerine bildirildiği belirtildi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, karara ilişkin olarak "Somut olarak ne anlama geldiğini göreceğiz, çünkü 1993 yılından beri zaten yasak olan, bakanlıktan gelen bu kararla trajikomik bir biçimde daha da yasak hâle gelmiş oluyor” açıklamasını yaptı. Yeneroğlu, cuma gecesi yaptığı yazılı açıklamada, "Ümidimiz, PKK ile mücadelenin şimdiye kadar yürütülenin aksine ciddiyetle yürütülmesidir" ifadesini kullandı.

Alman Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından "PKK'ya yakın” olarak nitelendirilen Kürt Kamu Çalışmaları Merkezi tarafından yapılan açıklamada ise "karar son gerginliklere rağmen Berlin ve Ankara arasında sıkı bir işbirliği olduğunun kanıtı” olarak değerlendirildi.



İlgili Konular Almanya PKK Öcalan
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