DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
13:21, 12 Mart 2017 Pazar
Asya
12:43, 12 Mart 2017 Pazar

  • PaylaÅŸ
Sincan Uygur Ã–zerk BÃ¶lgesi'nde 2 bin yÄ±llÄ±k tarih ortaya Ã§Ä±ktÄ±
Sincan Uygur Ã–zerk BÃ¶lgesi'nde 2 bin yÄ±llÄ±k tarih ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Ã‡in'de KaÅŸgar bÃ¶lgesine baÄŸlÄ± TaÅŸkorgan Tacik Ã–zerk ilÃ§esindeki TaÅŸkorgan kalÄ±ntÄ±sÄ±nda 2 bin yÄ±l Ã¶ncesine ait toplu mezarlÄ±k bulundu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Sincan (Xinjiang) Arkeolojik AraÅŸtÄ±rmalar EnstitÃ¼sÃ¼'nden verilen bilgiye gÃ¶re, KaÅŸgar bÃ¶lgesine baÄŸlÄ± TaÅŸkorgan Tacik Ã–zerk ilÃ§esindeki TaÅŸkorgan kalÄ±ntÄ±sÄ±nda yapÄ±lan arkeolojik araÅŸtÄ±rmalar sonucu, tarihi Khabandha KrallÄ±ÄŸÄ±'na ait toplu mezarlÄ±k keÅŸfedildi, mezarlÄ±ktan Orta Ova kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼nÃ¼rÃ¼nÃ¼ olan Ã§ok zarif ahÅŸap bir tabut Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.Â 

Uygurca'da TaÅŸkorgan kelimesi TaÅŸ Kulesi anlamÄ±nda. TaÅŸkorgan, Sanskrit dilinde Khabandha olarak geÃ§iyor. YazÄ±lÄ± kayÄ±tlara gÃ¶re, Khabandha KrallÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n 2 bin yÄ±ldan uzun tarihi olduÄŸu savunuluyor. YÃ¼ksek bir tepede kurulu TaÅŸkorgan, Han HanedanÄ± (M.Ã–. 202-M.S. 220) dÃ¶neminde BatÄ± BÃ¶lgeleri'nde Sakaraol, bir diÄŸer deyiÅŸle Khabandha KrallÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n baÅŸkentiydi. Tang HanedanÄ± (618-907) BatÄ± BÃ¶lgeleri'ni birleÅŸtirdikten sonra burada Congling askeri birlikler komutasÄ± kuruldu.

Ã‡in'de yaklaÅŸÄ±k 50 bin kiÅŸilik nÃ¼fusa sahip olan Tacik halkÄ±nÄ±n yÃ¼zde 60'Ä± SincanÂ Uygur Ã–zerk BÃ¶lgesi'ne baÄŸlÄ± TaÅŸkorgan Tacik Ã–zerk Ä°lÃ§esi'nde yaÅŸÄ±yor, diÄŸerleriyse Sincan'Ä±n Ã§eÅŸitli bÃ¶lgelerinde ikamet ediyor.



Ä°lgili Konular arkeolojik kazÄ±lar Ã§in tacikistan
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Asya Haberleri
Sincan Uygur Ã–zerk BÃ¶lgesi'nde 2 bin yÄ±llÄ±k tarih ortaya Ã§Ä±ktÄ±
Sincan Uygur Ã–zerk BÃ¶lgesi'nde 2 bin yÄ±llÄ±k tarih ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Ã‡in'de KaÅŸgar bÃ¶lgesine baÄŸlÄ± TaÅŸkorgan Tacik Ã–zerk ilÃ§esindeki TaÅŸkorgan kalÄ±ntÄ±sÄ±nda 2 bin yÄ±l Ã¶ncesine ait toplu mezarlÄ±k bulundu
Almanya'da Ã–calan posterleri yasaklandÄ±
Almanya'da Ã–calan posterleri yasaklandÄ±

Almanya PKK sembollerinin yanÄ± sÄ±ra Ã–calan posterleri de kamuda yasakladÄ±
quot Biz Hollanda'yÄ± Srebrenitsa'da tanÄ±dÄ±k quot
"Biz Hollanda'yÄ± Srebrenitsa'da tanÄ±dÄ±k"

Makedonya Devlet BakanÄ± Ä°lyas, Hollanda'nÄ±n, Bakan Kaya'ya gÃ¶sterdiÄŸi Ä±rkÃ§Ä± ve antidemokratik yaklaÅŸÄ±mÄ± ÅŸiddetle kÄ±nadÄ± ve "Biz Hollanda'yÄ± Srebrenitsa'da tanÄ±dÄ±k." dedi.
Etiyopya'da gÃ¶Ã§Ã¼k 10 Ã¶lÃ¼
Etiyopya'da gÃ¶Ã§Ã¼k: 10 Ã¶lÃ¼

Etiyopya'nÄ±n baÅŸkenti Addis Ababa'da bir Ã§Ã¶p toplama alanÄ±nda Ã§Ã¶p ve toprak yÄ±ÄŸÄ±nlarÄ±nÄ±n Ã§Ã¶kmesi nedeniyle 10 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Zarrab'Ä±n savcÄ±sÄ± Bharara kovuldu
Zarrab'Ä±n savcÄ±sÄ± Bharara kovuldu

Ä°ran asÄ±llÄ± TÃ¼rk iÅŸadamÄ± Reza Zarrab'Ä±n soruÅŸturmasÄ±nÄ± yÃ¼rÃ¼ten Bharara dÃ¼n akÅŸam Twitter'dan kovulduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.
Avrupa Konseyi'nden ses geldi EndiÅŸeliyiz
Avrupa Konseyi'nden ses geldi: EndiÅŸeliyiz

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi BaÅŸkanÄ± Agramunt, TÃ¼rkiye ve AvrupalÄ± ortaklarÄ± arasÄ±nda artan gerilimin endiÅŸe yarattÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti
Ege'deki sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± geÃ§iÅŸlerinde rekor dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ
Ege'deki sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± geÃ§iÅŸlerinde rekor dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ

UluslararasÄ± GÃ¶Ã§ Ã–rgÃ¼tÃ¼ SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Joel Millman, geÃ§en yÄ±l 1 Ocak-8 Mart arasÄ±nda deniz yoluyla Yunanistan'a 134 bin 48 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n geÃ§tiÄŸini, 2017'de ise bu sayÄ±nÄ±n sadece 2 bin 724'te kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Hollanda polisi TÃ¼rk gÃ¶stericilere coplarla saldÄ±rdÄ±
Hollanda polisi TÃ¼rk gÃ¶stericilere coplarla saldÄ±rdÄ±

Hollanda polisi, Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya'nÄ±n aracÄ±nÄ±n tutulduÄŸu yerde toplanan TÃ¼rk gÃ¶stericilere coplarla saldÄ±rdÄ±
Hollanda'dan ikinci skandal karar Bakan'Ä±n konvoyu durduruldu
Hollanda'dan ikinci skandal karar; Bakan'Ä±n konvoyu durduruldu

Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Kaya'nÄ±n, Almanya'dan kara yoluyla Rotterdam'a gideceÄŸinin aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Rotterdam BaÅŸkonsolosluÄŸu RezidansÄ± Ã¶nÃ¼ndeki yolu trafiÄŸe kapatan Hollanda polisi, birkaÃ§ saat sonra Aile BakanÄ± Kayan'Ä±n aracÄ±nÄ±n bulunduÄŸu konvoyu ikinci defa durdurdu
Beyaz Saray'a sÄ±rt Ã§antasÄ±yla girmeye Ã§alÄ±ÅŸan kiÅŸi yakalandÄ±
Beyaz Saray'a sÄ±rt Ã§antasÄ±yla girmeye Ã§alÄ±ÅŸan kiÅŸi yakalandÄ±

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n ailesiyle Beyaz Saray'da bulunduÄŸu sÄ±rada sÄ±rt Ã§antalÄ± bir kiÅŸinin iÃ§eri girmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken yakalandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Almanya'da AVM'de terÃ¶r alarmÄ±
Almanya'da AVM'de terÃ¶r alarmÄ±

Almanya Essen'de, olasÄ± terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± nedeniyle alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezleri kapatÄ±ldÄ±
Barzani'den Irak hÃ¼kÃ¼metine suÃ§lama
Barzani'den Irak hÃ¼kÃ¼metine suÃ§lama

Mesut Barzani, "Irak'Ä±n baÅŸÄ±na gelenlerden Irak merkezi hÃ¼kÃ¼meti sorumludur" dedi
Yemen'de diyaliz hastalarÄ± iÃ§in Ã§aÄŸrÄ±
Yemen'de diyaliz hastalarÄ± iÃ§in Ã§aÄŸrÄ±

Yemen Yerel YÃ¶netimler BakanÄ± Feth, Hudeyde ilindeki 600 diyaliz hastasÄ±na yardÄ±m Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±
Kazakistan'da quot AylÄ±k TÃ¼rk Filmleri GÃ¼nÃ¼ quot etkinliÄŸi
Kazakistan'da "AylÄ±k TÃ¼rk Filmleri GÃ¼nÃ¼" etkinliÄŸi

TÃ¼rkiye'nin Astana BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi UyanÄ±k, "SanatÄ± ve onun bir parÃ§asÄ± olan sinemayÄ±, dizileri Ã¼lkelerimiz arasÄ±ndaki kÃ¼ltÃ¼rel iliÅŸkilerin geliÅŸtirilmesinde gÃ¼Ã§lÃ¼ bir kÃ¶prÃ¼ olarak gÃ¶rÃ¼yoruz" dedi
ThaÃ§i istifa ile tehdit etti
ThaÃ§i, istifa ile tehdit etti

Kosova CumhurbaÅŸkanÄ± ThaÃ§i, "Kosova Ordusu oylanmazsa istifa ederim" dedi
Ruslar KÄ±rÄ±m ÅŸehirlerinin isimlerini deÄŸiÅŸtirmek istiyor
Ruslar KÄ±rÄ±m ÅŸehirlerinin isimlerini deÄŸiÅŸtirmek istiyor

Rus aktivistler iÅŸgal edilen KÄ±rÄ±mâ€™Ä±n KerÃ§ ÅŸehrinin ismini deÄŸiÅŸtirmeyi Ã¶nerdi.

Haberler

5 bin yÄ±llÄ±k Ã¼zÃ¼m Ã§ekirdekleri bulundu
5 bin yÄ±llÄ±k Ã¼zÃ¼m Ã§ekirdekleri bulundu

Tacikistan altÄ±nlarÄ± Ã‡in'in kontrolÃ¼nde
Tacikistan altÄ±nlarÄ± Ã‡in'in kontrolÃ¼nde

Tacikistan'da Ã‡inli iÅŸÃ§i sayÄ±sÄ±nda artÄ±ÅŸ
Tacikistan'da Ã‡inli iÅŸÃ§i sayÄ±sÄ±nda artÄ±ÅŸ

Ã‡in'den Tacikistan ordusuna destek
Ã‡in'den Tacikistan ordusuna destek

Ã‡in Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Fang Tacikistan'da
Ã‡in Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Fang Tacikistan'da






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi
e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 