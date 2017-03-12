12:43, 12 Mart 2017 Pazar

Sincan Uygur Ã–zerk BÃ¶lgesi'nde 2 bin yÄ±llÄ±k tarih ortaya Ã§Ä±ktÄ±





Ã‡in'de KaÅŸgar bÃ¶lgesine baÄŸlÄ± TaÅŸkorgan Tacik Ã–zerk ilÃ§esindeki TaÅŸkorgan kalÄ±ntÄ±sÄ±nda 2 bin yÄ±l Ã¶ncesine ait toplu mezarlÄ±k bulundu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Sincan (Xinjiang) Arkeolojik AraÅŸtÄ±rmalar EnstitÃ¼sÃ¼'nden verilen bilgiye gÃ¶re, KaÅŸgar bÃ¶lgesine baÄŸlÄ± TaÅŸkorgan Tacik Ã–zerk ilÃ§esindeki TaÅŸkorgan kalÄ±ntÄ±sÄ±nda yapÄ±lan arkeolojik araÅŸtÄ±rmalar sonucu, tarihi Khabandha KrallÄ±ÄŸÄ±'na ait toplu mezarlÄ±k keÅŸfedildi, mezarlÄ±ktan Orta Ova kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼nÃ¼rÃ¼nÃ¼ olan Ã§ok zarif ahÅŸap bir tabut Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.Â Uygurca'da TaÅŸkorgan kelimesi TaÅŸ Kulesi anlamÄ±nda. TaÅŸkorgan, Sanskrit dilinde Khabandha olarak geÃ§iyor. YazÄ±lÄ± kayÄ±tlara gÃ¶re, Khabandha KrallÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n 2 bin yÄ±ldan uzun tarihi olduÄŸu savunuluyor. YÃ¼ksek bir tepede kurulu TaÅŸkorgan, Han HanedanÄ± (M.Ã–. 202-M.S. 220) dÃ¶neminde BatÄ± BÃ¶lgeleri'nde Sakaraol, bir diÄŸer deyiÅŸle Khabandha KrallÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n baÅŸkentiydi. Tang HanedanÄ± (618-907) BatÄ± BÃ¶lgeleri'ni birleÅŸtirdikten sonra burada Congling askeri birlikler komutasÄ± kuruldu. Ã‡in'de yaklaÅŸÄ±k 50 bin kiÅŸilik nÃ¼fusa sahip olan Tacik halkÄ±nÄ±n yÃ¼zde 60'Ä± SincanÂ Uygur Ã–zerk BÃ¶lgesi'ne baÄŸlÄ± TaÅŸkorgan Tacik Ã–zerk Ä°lÃ§esi'nde yaÅŸÄ±yor, diÄŸerleriyse Sincan'Ä±n Ã§eÅŸitli bÃ¶lgelerinde ikamet ediyor.

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