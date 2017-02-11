13:04, 12 Mart 2017 Pazar

Sosyal medyada terÃ¶r propagandasÄ±na gÃ¶zaltÄ±





Gazi Mahallesi'ndeki olaylarÄ±n yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla sosyal medyada terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ±nÄ± yaptÄ±klarÄ± ve halkÄ± provoke etmek istedikleri iddia edilen 10 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Gazi Mahallesi'ndeki olaylarÄ±n yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla sosyal medyada terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len 10 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Ä°stanbul TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, 1995'te Gazi Mahallesi'nde yaÅŸanan olaylarÄ±n yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla sosyal medya hesaplarÄ±ndan terÃ¶r propagandasÄ± yaptÄ±klarÄ± ve halkÄ± provoke etmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± iddia edilen 13 kiÅŸinin yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. Sultangazi'de 18, EyÃ¼p'te 3, AvcÄ±lar, GÃ¼ngÃ¶ren ve BahÃ§elievler'de birer adreste, Ã–zel Harekat Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ polislerinin de katÄ±lÄ±mÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonda, A.K, C.T, M.Ã–, O.K, A.K, D.D, E.T, E.Åž, D.B. ve O.K. gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. ZanlÄ±larÄ±n ev ve iÅŸ yerlerinde, ruhsatsÄ±z 2 tÃ¼fek ve Ã§ok sayÄ±da mermi ele geÃ§irildi. Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n Vatan yerleÅŸkesinde gÃ¶zaltÄ±na tutulan 10 ÅŸÃ¼pheli, iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edilecek.

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