13:19, 12 Mart 2017 Pazar

Maltepe Ãœniversitesi Hollanda'yÄ± Erasmus'tan Ã§Ä±karttÄ±





Maltepe Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ Hollanda ile yaÅŸanan diplomatik kriz nedeniyle Erasmus ve Exchange anlaÅŸmalarÄ±nÄ± iptal edeceklerini duyurdu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Maltepe Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. Åžahin Karasar, Hollanda ile yaÅŸanan diplomatik kriz nedeniyle bu Ã¼lke Ã¼niversiteleri ile olan Erasmus ve Exchange anlaÅŸmalarÄ±nÄ± iptal edeceklerini duyurdu. Maltepe Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. Åžahin Karasar, Twitter hesabÄ±ndan geliÅŸmeyi duyurdu. AÃ§Ä±klamada, Hollanda ile olan Erasmus ve Exchange anlaÅŸmalarÄ±nÄ± iptal edeceklerini belirtti.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.