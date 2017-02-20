13:33, 12 Mart 2017 Pazar

Bulgaristan'da DOST BirliÄŸi adayÄ±na saldÄ±rÄ± ve gÃ¶zaltÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Bulgaristan'da 26 Mart'ta yapÄ±lacak erken parlamento seÃ§imleri iÃ§in yÃ¼rÃ¼tÃ¼len kampanyada Ã¼lkedeki TÃ¼rklerin oylarÄ±na talip olan DOST BirliÄŸi koalisyonunun adayÄ± Ä°brahim Ä°brahim'in saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±ÄŸÄ± ve gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

DOST BirliÄŸi EÅŸ BaÅŸkanÄ± LÃ¼tvi Mestan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ã¼lkenin gÃ¼neydoÄŸusundaki HaskÃ¶y kentine baÄŸlÄ± Mineralni Bani'nin Belediye BaÅŸkanÄ± MÃ¼mÃ¼n Ä°skender'in gÃ¶nderdiÄŸi iki kiÅŸinin, seÃ§imlerde DOST BirliÄŸi'nden aday olan 27 yaÅŸÄ±ndaki Ä°brahim'e saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti.

Mineralni Bani'de sokakta DOST BirliÄŸi afiÅŸlerini asan Ä°brahim'in Ã¶nce darp edildiÄŸini, sonra da Ã¶zel bir koruma ÅŸirketi Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n yardÄ±mÄ±yla zorla kelepÃ§elenerek emniyete gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ anlatan Mestan, milletvekili adayÄ± olarak yasal dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± bulunan Ä°brahim'in yaklaÅŸÄ±k bir saat gÃ¶zaltÄ±nda tutulduÄŸunu, emniyette polislerce tehdit edildiÄŸini kaydetti.

Mestan, Ä°brahim'e seÃ§imlerde yasak olan "oy alÄ±ÅŸveriÅŸini yaptÄ±ÄŸÄ±" gerekÃ§esiyle para cezasÄ± kesildiÄŸini de ifade etti.

MEKTUPLA SUÃ‡ DUYURUSU YAPILACAK

OlayÄ±n demokratik bir Ã¼lkede kabul edilmeyecek bir insan haklarÄ± ihlali olduÄŸunu vurgulayan Mestan, DOST BirliÄŸi'nin siyasi rakibi olarak hareket eden Hak ve Ã–zgÃ¼rlÃ¼kler Hareketi (HÃ–H) Partisi'nin, feodal mantalitesiyle seÃ§menlere baskÄ± ve ÅŸiddet uygulamaktan Ã§ekinmediÄŸini sÃ¶yledi.

Mestan, "Aday olarak dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± olan Ä°brahim ancak ve ancak savcÄ± izni ile gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nabilir. Emniyetteki polisler aÄŸÄ±r bir suÃ§ iÅŸlemiÅŸ bulunuyor. Olay, Hak ve Ã–zgÃ¼rlÃ¼kler Hareketi'nin Ã§irkin yÃ¼zÃ¼nÃ¼ bir kez daha tÃ¼m toplumun Ã¶nÃ¼nde sergiliyor." dedi.

Koalisyon adÄ±na olayÄ± protesto etmek istediklerini ancak bunu hafta sonu yapamayacaklarÄ±na dair yanÄ±t aldÄ±klarÄ±nÄ± da aktaran Mestan, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"YarÄ±n Bulgaristan Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Sotir Tzatzarov, Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Plamen Uzunov ve Avrupa GÃ¼venlik ve Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ±'na (AGÄ°T) suÃ§ duyurusu iÃ§eren aÃ§Ä±k bir mektup yayÄ±nlayacaÄŸÄ±z. Bu ÅŸiddet ve adaletsizlik olayÄ±nÄ± neticesiz bÄ±rakmayacaÄŸÄ±z. Adil ve dÃ¼rÃ¼st seÃ§im ruhuna karÅŸÄ± iÅŸlenmiÅŸ bu aÄŸÄ±r suÃ§ta katkÄ±sÄ± olan vatandaÅŸ, polis ve Ã¶zel gÃ¼venlik memurlarÄ±n suÃ§larÄ±nÄ±n soruÅŸturulmasÄ±nÄ± ve ceza gÃ¶rmelerini talep edeceÄŸiz." diye konuÅŸtu.

MEHTER MARÅžI SKANDALI

LÃ¼tvi Mestan ayrÄ±ca, DOST BirliÄŸi'nin marÅŸÄ± olarak kabul edilen, sÃ¶zleri ozan Mehmet Serbest'e ait DOST adlÄ± bestenin mehter marÅŸÄ±na benzetilmesine de tepki gÃ¶sterdi.

HÃ–H Partisi'nden gelen iddialar Ã¼zerine Ã¼lkedeki aÅŸÄ±rÄ± Ä±rkÃ§Ä± ve aÅŸÄ±rÄ± milliyetÃ§i Ã§evrelerce marÅŸÄ±n Dost BirliÄŸi'ne karÅŸÄ± propaganda malzemesine dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ancak marÅŸÄ±n Ã§aÄŸdaÅŸ bir besteciye ait olduÄŸunu ifade eden Mestan, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Bu mÃ¼ziÄŸin OsmanlÄ± marÅŸlarÄ±yla ilgisi yok. MÃ¼ziÄŸin etnik veya dini bir ifadesi olmaz. Bulgaristan'da sÃ¶zlerinde dostluk ve kardeÅŸlikten sÃ¶z edilen bir bestenin yasaklanabileceÄŸine inanmÄ±yorum. Kitap yakan, mÃ¼zik yasaklayan faÅŸistlerin tarzÄ±na yakÄ±n bÃ¶yle bir yaklaÅŸÄ±m yine Ã§aÄŸdaÅŸ dÃ¼nyada bir emsal olur. Zaten bÃ¶yle bir ÅŸey mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil Ã§Ã¼nkÃ¼ bu beste artÄ±k insanlarÄ±mÄ±z kalbinde Ã§Ä±nlayÄ±p taÅŸÄ±nÄ±yor."

KLÄ°P DE YASAKLANMIÅžTI

LÃ¼tvi Mestan DOST BirliÄŸi'ne karÅŸÄ± ardÄ± ardÄ±na gelen provokatif giriÅŸimlerin kapsamÄ±nda daha Ã¶nce bir seÃ§im klibinin de yasaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±.

Mestan, Bulgaristan'da, 1984'te zorunlu asimilasyon giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Ã§Ä±kan olaylarda annesinin kucaÄŸÄ±nda Ã¶ldÃ¼rÃ¼len 17 aylÄ±k TÃ¼rkan bebeÄŸin anÄ±tÄ±nda dÃ¼zenlenen bir anma tÃ¶renine yer veren klibin Merkez SeÃ§im Komisyonu (ZÄ°K) tarafÄ±ndan "iyi ahlakÄ±n ihlali" gerekÃ§esiyle yasaklanmasÄ±nÄ±, "Ã‡Ä±plaklÄ±k veya ÅŸiddet iÃ§ermeyen bir klibin iyi ahlak kurallarÄ±nÄ± nasÄ±l ihlal ettiÄŸi aÃ§Ä±kÃ§asÄ± anlamak mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil." sÃ¶zleriyle deÄŸerlendirdi.

TÃ¼rkiye'de 24 KasÄ±m 2015'te hava sahasÄ±nÄ± ihlal eden Rus savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesi, Bulgaristan'da TÃ¼rklerin en fazla temsil edildiÄŸi Hak ve Ã–zgÃ¼rlÃ¼kler Hareketi (HÃ–H) partisinde gÃ¶rÃ¼ÅŸ ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±na neden olmuÅŸtu. TÃ¼rkiye'nin tutumunu destekleyen Genel BaÅŸkan Mestan, Onursal BaÅŸkan Ahmet DoÄŸan'Ä±n baskÄ±larÄ±na maruz kalarak partiden ihraÃ§ edilmiÅŸti. Mestan ve bir grup milletvekili, 10 Nisan 2016'da DOST Partisini kurarak Bulgaristan'daki TÃ¼rk siyasi hareketinde yeni bir sayfa aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±. KÄ±sa sÃ¼rede Ã¶rgÃ¼tlenen DOST Partisi, 26 Mart'taki erken genel seÃ§imlere HÃ¼rriyet ve Åžeref Halk Partisi (HÅžHP) ile ittifak yaparak DOST BirliÄŸi adÄ± altÄ±nda katÄ±lÄ±yor.