Bulgaristan'da DOST BirliÄŸi adayÄ±na saldÄ±rÄ± ve gÃ¶zaltÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Bulgaristan'da 26 Mart'ta yapÄ±lacak erken parlamento seÃ§imleri iÃ§in yÃ¼rÃ¼tÃ¼len kampanyada Ã¼lkedeki TÃ¼rklerin oylarÄ±na talip olan DOST BirliÄŸi koalisyonunun adayÄ± Ä°brahim Ä°brahim'in saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±ÄŸÄ± ve gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
DOST BirliÄŸi EÅŸ BaÅŸkanÄ± LÃ¼tvi Mestan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ã¼lkenin gÃ¼neydoÄŸusundaki HaskÃ¶y kentine baÄŸlÄ± Mineralni Bani'nin Belediye BaÅŸkanÄ± MÃ¼mÃ¼n Ä°skender'in gÃ¶nderdiÄŸi iki kiÅŸinin, seÃ§imlerde DOST BirliÄŸi'nden aday olan 27 yaÅŸÄ±ndaki Ä°brahim'e saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti.
Mineralni Bani'de sokakta DOST BirliÄŸi afiÅŸlerini asan Ä°brahim'in Ã¶nce darp edildiÄŸini, sonra da Ã¶zel bir koruma ÅŸirketi Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n yardÄ±mÄ±yla zorla kelepÃ§elenerek emniyete gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ anlatan Mestan, milletvekili adayÄ± olarak yasal dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± bulunan Ä°brahim'in yaklaÅŸÄ±k bir saat gÃ¶zaltÄ±nda tutulduÄŸunu, emniyette polislerce tehdit edildiÄŸini kaydetti.
Mestan, Ä°brahim'e seÃ§imlerde yasak olan "oy alÄ±ÅŸveriÅŸini yaptÄ±ÄŸÄ±" gerekÃ§esiyle para cezasÄ± kesildiÄŸini de ifade etti.
MEKTUPLA SUÃ‡ DUYURUSU YAPILACAK
OlayÄ±n demokratik bir Ã¼lkede kabul edilmeyecek bir insan haklarÄ± ihlali olduÄŸunu vurgulayan Mestan, DOST BirliÄŸi'nin siyasi rakibi olarak hareket eden Hak ve Ã–zgÃ¼rlÃ¼kler Hareketi (HÃ–H) Partisi'nin, feodal mantalitesiyle seÃ§menlere baskÄ± ve ÅŸiddet uygulamaktan Ã§ekinmediÄŸini sÃ¶yledi.
Mestan, "Aday olarak dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± olan Ä°brahim ancak ve ancak savcÄ± izni ile gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nabilir. Emniyetteki polisler aÄŸÄ±r bir suÃ§ iÅŸlemiÅŸ bulunuyor. Olay, Hak ve Ã–zgÃ¼rlÃ¼kler Hareketi'nin Ã§irkin yÃ¼zÃ¼nÃ¼ bir kez daha tÃ¼m toplumun Ã¶nÃ¼nde sergiliyor." dedi.
Koalisyon adÄ±na olayÄ± protesto etmek istediklerini ancak bunu hafta sonu yapamayacaklarÄ±na dair yanÄ±t aldÄ±klarÄ±nÄ± da aktaran Mestan, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:
"YarÄ±n Bulgaristan Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Sotir Tzatzarov, Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Plamen Uzunov ve Avrupa GÃ¼venlik ve Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ±'na (AGÄ°T) suÃ§ duyurusu iÃ§eren aÃ§Ä±k bir mektup yayÄ±nlayacaÄŸÄ±z. Bu ÅŸiddet ve adaletsizlik olayÄ±nÄ± neticesiz bÄ±rakmayacaÄŸÄ±z. Adil ve dÃ¼rÃ¼st seÃ§im ruhuna karÅŸÄ± iÅŸlenmiÅŸ bu aÄŸÄ±r suÃ§ta katkÄ±sÄ± olan vatandaÅŸ, polis ve Ã¶zel gÃ¼venlik memurlarÄ±n suÃ§larÄ±nÄ±n soruÅŸturulmasÄ±nÄ± ve ceza gÃ¶rmelerini talep edeceÄŸiz." diye konuÅŸtu.
MEHTER MARÅžI SKANDALI
LÃ¼tvi Mestan ayrÄ±ca, DOST BirliÄŸi'nin marÅŸÄ± olarak kabul edilen, sÃ¶zleri ozan Mehmet Serbest'e ait DOST adlÄ± bestenin mehter marÅŸÄ±na benzetilmesine de tepki gÃ¶sterdi.
HÃ–H Partisi'nden gelen iddialar Ã¼zerine Ã¼lkedeki aÅŸÄ±rÄ± Ä±rkÃ§Ä± ve aÅŸÄ±rÄ± milliyetÃ§i Ã§evrelerce marÅŸÄ±n Dost BirliÄŸi'ne karÅŸÄ± propaganda malzemesine dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ancak marÅŸÄ±n Ã§aÄŸdaÅŸ bir besteciye ait olduÄŸunu ifade eden Mestan, ÅŸÃ¶yle devam etti:
"Bu mÃ¼ziÄŸin OsmanlÄ± marÅŸlarÄ±yla ilgisi yok. MÃ¼ziÄŸin etnik veya dini bir ifadesi olmaz. Bulgaristan'da sÃ¶zlerinde dostluk ve kardeÅŸlikten sÃ¶z edilen bir bestenin yasaklanabileceÄŸine inanmÄ±yorum. Kitap yakan, mÃ¼zik yasaklayan faÅŸistlerin tarzÄ±na yakÄ±n bÃ¶yle bir yaklaÅŸÄ±m yine Ã§aÄŸdaÅŸ dÃ¼nyada bir emsal olur. Zaten bÃ¶yle bir ÅŸey mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil Ã§Ã¼nkÃ¼ bu beste artÄ±k insanlarÄ±mÄ±z kalbinde Ã§Ä±nlayÄ±p taÅŸÄ±nÄ±yor."
KLÄ°P DE YASAKLANMIÅžTI
LÃ¼tvi Mestan DOST BirliÄŸi'ne karÅŸÄ± ardÄ± ardÄ±na gelen provokatif giriÅŸimlerin kapsamÄ±nda daha Ã¶nce bir seÃ§im klibinin de yasaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±.
Mestan, Bulgaristan'da, 1984'te zorunlu asimilasyon giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Ã§Ä±kan olaylarda annesinin kucaÄŸÄ±nda Ã¶ldÃ¼rÃ¼len 17 aylÄ±k TÃ¼rkan bebeÄŸin anÄ±tÄ±nda dÃ¼zenlenen bir anma tÃ¶renine yer veren klibin Merkez SeÃ§im Komisyonu (ZÄ°K) tarafÄ±ndan "iyi ahlakÄ±n ihlali" gerekÃ§esiyle yasaklanmasÄ±nÄ±, "Ã‡Ä±plaklÄ±k veya ÅŸiddet iÃ§ermeyen bir klibin iyi ahlak kurallarÄ±nÄ± nasÄ±l ihlal ettiÄŸi aÃ§Ä±kÃ§asÄ± anlamak mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil." sÃ¶zleriyle deÄŸerlendirdi.
TÃ¼rkiye'de 24 KasÄ±m 2015'te hava sahasÄ±nÄ± ihlal eden Rus savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesi, Bulgaristan'da TÃ¼rklerin en fazla temsil edildiÄŸi Hak ve Ã–zgÃ¼rlÃ¼kler Hareketi (HÃ–H) partisinde gÃ¶rÃ¼ÅŸ ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±na neden olmuÅŸtu. TÃ¼rkiye'nin tutumunu destekleyen Genel BaÅŸkan Mestan, Onursal BaÅŸkan Ahmet DoÄŸan'Ä±n baskÄ±larÄ±na maruz kalarak partiden ihraÃ§ edilmiÅŸti. Mestan ve bir grup milletvekili, 10 Nisan 2016'da DOST Partisini kurarak Bulgaristan'daki TÃ¼rk siyasi hareketinde yeni bir sayfa aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±. KÄ±sa sÃ¼rede Ã¶rgÃ¼tlenen DOST Partisi, 26 Mart'taki erken genel seÃ§imlere HÃ¼rriyet ve Åžeref Halk Partisi (HÅžHP) ile ittifak yaparak DOST BirliÄŸi adÄ± altÄ±nda katÄ±lÄ±yor.
Hollanda'nÄ±n Ä±rkÃ§Ä± lideri Wilders, gece boyunca attÄ±ÄŸÄ± tahrik edici tweetlerle hÃ¼kÃ¼metin ve yerel yetkililerin skandal kararlarÄ±nda belirleyici kiÅŸi oldu
Fas gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin Ã¼lkenin gÃ¼ney sÄ±nÄ±rÄ±nda durdurduÄŸu iki kamyonda 7,5 ton uyuÅŸturucu madde ele geÃ§irdiÄŸi bildirildi.
SilahlÄ± kiÅŸilerce dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da bir polis Ã¶ldÃ¼, 2 saldÄ±rgan etkisiz hale getirildi
Filistinli gÃ¼l yetiÅŸtiricileri bÃ¶lgedeki kÄ±sÄ±tlÄ± imkanlara raÄŸmen Ä°srailli Ã¼reticilerle rekabet etmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor
Azerbaycan ordusu, cephe hattÄ±ndaki Ermenistan ordusuna ait mevzilere top atÄ±ÅŸÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi.
Namaz kÄ±larken kendisini taciz eden 7 Ä°srail vatandaÅŸÄ±nÄ± Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§in 20 yÄ±l hapis yatan ÃœrdÃ¼n askeri tahliye edildi
DOST BirliÄŸi adayÄ± Ä°brahim'in parti afiÅŸlerini astÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada darp edildiÄŸi, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ve para cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi
Ã‡in'de KaÅŸgar bÃ¶lgesine baÄŸlÄ± TaÅŸkorgan Tacik Ã–zerk ilÃ§esindeki TaÅŸkorgan kalÄ±ntÄ±sÄ±nda 2 bin yÄ±l Ã¶ncesine ait toplu mezarlÄ±k bulundu
Almanya PKK sembollerinin yanÄ± sÄ±ra Ã–calan posterleri de kamuda yasakladÄ±
Makedonya Devlet BakanÄ± Ä°lyas, Hollanda'nÄ±n, Bakan Kaya'ya gÃ¶sterdiÄŸi Ä±rkÃ§Ä± ve antidemokratik yaklaÅŸÄ±mÄ± ÅŸiddetle kÄ±nadÄ± ve "Biz Hollanda'yÄ± Srebrenitsa'da tanÄ±dÄ±k." dedi.
Etiyopya'nÄ±n baÅŸkenti Addis Ababa'da bir Ã§Ã¶p toplama alanÄ±nda Ã§Ã¶p ve toprak yÄ±ÄŸÄ±nlarÄ±nÄ±n Ã§Ã¶kmesi nedeniyle 10 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Ä°ran asÄ±llÄ± TÃ¼rk iÅŸadamÄ± Reza Zarrab'Ä±n soruÅŸturmasÄ±nÄ± yÃ¼rÃ¼ten Bharara dÃ¼n akÅŸam Twitter'dan kovulduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi BaÅŸkanÄ± Agramunt, TÃ¼rkiye ve AvrupalÄ± ortaklarÄ± arasÄ±nda artan gerilimin endiÅŸe yarattÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti
UluslararasÄ± GÃ¶Ã§ Ã–rgÃ¼tÃ¼ SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Joel Millman, geÃ§en yÄ±l 1 Ocak-8 Mart arasÄ±nda deniz yoluyla Yunanistan'a 134 bin 48 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n geÃ§tiÄŸini, 2017'de ise bu sayÄ±nÄ±n sadece 2 bin 724'te kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Hollanda polisi, Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya'nÄ±n aracÄ±nÄ±n tutulduÄŸu yerde toplanan TÃ¼rk gÃ¶stericilere coplarla saldÄ±rdÄ±
Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Kaya'nÄ±n, Almanya'dan kara yoluyla Rotterdam'a gideceÄŸinin aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Rotterdam BaÅŸkonsolosluÄŸu RezidansÄ± Ã¶nÃ¼ndeki yolu trafiÄŸe kapatan Hollanda polisi, birkaÃ§ saat sonra Aile BakanÄ± Kayan'Ä±n aracÄ±nÄ±n bulunduÄŸu konvoyu ikinci defa durdurdu