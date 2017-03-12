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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
16:35, 12 Mart 2017 Pazar
Filistin
13:37, 12 Mart 2017 Pazar

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Ä°sraillileri Ã¶ldÃ¼ren ÃœrdÃ¼n askerine 20 yÄ±l sonra tahliye
Ä°sraillileri Ã¶ldÃ¼ren ÃœrdÃ¼n askerine 20 yÄ±l sonra tahliye

Namaz kÄ±larken kendisini taciz eden 7 Ä°srail vatandaÅŸÄ±nÄ± Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§in 20 yÄ±l hapis yatan ÃœrdÃ¼n askeri tahliye edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ÃœrdÃ¼n-Ä°srail sÄ±nÄ±rÄ±nda 7 Ä°srail vatandaÅŸÄ±nÄ± Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ gerekÃ§esiyle 20 yÄ±lÄ±nÄ± hapiste geÃ§iren ÃœrdÃ¼n askeri Ahmed ed-Dekamise'nin cezasÄ±nÄ± tamamlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan tahliye edildiÄŸi bildirildi.

ÃœrdÃ¼n medyasÄ±, 1997 yÄ±lÄ±nda Ä°srailli 7 genÃ§ kÄ±zÄ± Ã¶ldÃ¼ren Dekamise'nin serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, oÄŸlu Seyf'in "Babam tahliye edildi. Åžimdi aramÄ±zda." ifadeleriyle duyurdu.

Medar es-Saat haber sitesinin haberine gÃ¶re de Dekamise, gece yarÄ±sÄ±ndan sonra Ä°rbid Valisi'nin telefonla aradÄ±ÄŸÄ± emekli tÃ¼mgeneral amcasÄ±na teslim edildi.

ÃœrdÃ¼nlÃ¼ asker Ahmed ed-Dekamise, 1997'de gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ± ÃœrdÃ¼n-Ä°srail sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n El-Bakura bÃ¶lgesinde namaz kÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada bir grup Ä°srailli genÃ§ kÄ±zÄ±n tacizine uÄŸramÄ±ÅŸ, olaydan rahatsÄ±zlÄ±k duyarak ateÅŸ aÃ§masÄ± sonucu kÄ±zlardan 7'si hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ, bazÄ±larÄ± da yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.

GÃ¶zaltÄ±na alÄ±narak mahkeme karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±karÄ±lan Dekamise hakkÄ±nda mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± (25 yÄ±l) verilmiÅŸti.

ÃœrdÃ¼n'de hapiste geÃ§irilen bir yÄ±lÄ±n 9 ay olarak belirlenmesi nedeniyle mÃ¼ebbet cezasÄ±nÄ±n genelde 20 yÄ±la dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ ifade ediliyor



Ä°lgili Konular ÃœrdÃ¼n Ä°srail
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