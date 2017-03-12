14:04, 12 Mart 2017 Pazar

Azerbaycan, Ermenistan'a ait mevzileri top atÄ±ÅŸÄ±yla vurdu





Azerbaycan ordusu, cephe hattÄ±ndaki Ermenistan ordusuna ait mevzilere top atÄ±ÅŸÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Azerbaycan Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ermenistan ordusunun mevzilerine yÃ¶nelik top atÄ±ÅŸlarÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 5 Ermeni askerin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi. BakanlÄ±k, mevzilerin isabet aldÄ±ÄŸÄ± anlarÄ±n gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerini yayÄ±mladÄ±.

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