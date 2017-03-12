14:13, 12 Mart 2017 Pazar

Mehdi Eker Ä°sveÃ§'te TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±yla buluÅŸtu





Ä°sveÃ§'te bulunan AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehdi Eker, Stockholm'Ã¼n TyrÃ¶se bÃ¶lgesinde dÃ¼zenlenen kahvaltÄ±da TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±yla bir araya geldi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Anayasa oylamasÄ± kapsamÄ±nda temaslar gerÃ§ekleÅŸtirmek Ã¼zere Ä°sveÃ§'te bulunan AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehdi Eker, Stockholm'Ã¼n TyrÃ¶se bÃ¶lgesinde dÃ¼zenlenen kahvaltÄ±da TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±yla bir araya geldi.

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