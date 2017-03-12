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16:36, 12 Mart 2017 Pazar
DÄ±ÅŸ Politika
14:13, 12 Mart 2017 Pazar

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Mehdi Eker Ä°sveÃ§'te TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±yla buluÅŸtu
Mehdi Eker Ä°sveÃ§'te TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±yla buluÅŸtu

Ä°sveÃ§'te bulunan AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehdi Eker, Stockholm'Ã¼n TyrÃ¶se bÃ¶lgesinde dÃ¼zenlenen kahvaltÄ±da TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±yla bir araya geldi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Anayasa oylamasÄ± kapsamÄ±nda temaslar gerÃ§ekleÅŸtirmek Ã¼zere Ä°sveÃ§'te bulunan AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehdi Eker, Stockholm'Ã¼n TyrÃ¶se bÃ¶lgesinde dÃ¼zenlenen kahvaltÄ±da TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±yla bir araya geldi.



Ä°lgili Konular Mehdi Eker isveÃ§ tÃ¼rkiye
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