Bulgaristan'a aÃ§Ä±lan sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nda tÄ±r kuyruÄŸu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmak iÃ§in bekleyen tÄ±rlar, KapÄ±kule'de 12, Hamzabeyli'de 10 kilometrelik kuyruk oluÅŸturdu.
TaÅŸÄ±dÄ±klarÄ± ihracat yÃ¼klerini, Avrupa Ã¼lkelerine hafta baÅŸÄ±nda ulaÅŸtÄ±rmak isteyen tÄ±r sÃ¼rÃ¼cÃ¼leri, Bulgaristan tarafÄ±nÄ±n tÄ±r iÅŸlemlerini yavaÅŸ sÃ¼rdÃ¼rmesi nedeniyle KapÄ±kule ve Hamzabeyli sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nda yoÄŸunluÄŸuna neden oldu.
TÄ±r kuyruklarÄ± KapÄ±kule'de 12, Hamzabeyli'de ise 10 kilometreye ulaÅŸtÄ±.
TÄ±r sÃ¼rÃ¼cÃ¼leri TÃ¼rkiye'den Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yapmak iÃ§in sÄ±ranÄ±n kendilerine gelmesini bekliyor.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Hollanda'da yaÅŸanan olaylara iliÅŸkin, "Hollanda, Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak bir seÃ§ime sen TÃ¼rkiye-Hollanda iliÅŸkilerini feda ediyorsan, bunun bedelini Ã¶deyeceksin." dedi.
CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu hÃ¼kÃ¼mete Hollanda ile iliÅŸkileri askÄ±ya alma Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu
Milyonlarca adayÄ±n merakla beklediÄŸi 2017 YGS soru kitapÃ§Ä±klarÄ± ve cevap anahtarlarÄ± yayÄ±mlandÄ±.
KapÄ±kule'de 12, Hamzabeyli'de 10 kilometrelik tÄ±r kuyruÄŸu oluÅŸtu
Ä°sveÃ§'te bulunan AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehdi Eker, Stockholm'Ã¼n TyrÃ¶se bÃ¶lgesinde dÃ¼zenlenen kahvaltÄ±da TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±yla bir araya geldi.
Maltepe Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ Hollanda ile yaÅŸanan diplomatik kriz nedeniyle Erasmus ve Exchange anlaÅŸmalarÄ±nÄ± iptal edeceklerini duyurdu
Gazi Mahallesi'ndeki olaylarÄ±n yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla sosyal medyada terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ±nÄ± yaptÄ±klarÄ± ve halkÄ± provoke etmek istedikleri iddia edilen 10 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Ardahan'da, kÄ±ÅŸÄ±n yÃ¼zeyi buz tuttuÄŸu iÃ§in yÄ±lÄ±n yaklaÅŸÄ±k 4 ayÄ± atlÄ± kÄ±zak keyfinin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Ã‡Ä±ldÄ±r GÃ¶lÃ¼'nde, havalarÄ±n hala soÄŸuk olmasÄ± sebebiyle yerli ve yabancÄ± turistlerin atlÄ± kÄ±zak keyfi devam ediyor
Ä°sveÃ§'ten Hollanda'ya ders olacak davet: TÃ¼rkiye'den gelen politikacÄ±lara kapÄ±mÄ±z aÃ§Ä±k
Hollanda BaÅŸbakanÄ± Rutte, BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'la yaptÄ±ÄŸÄ± telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde Ã¼zÃ¼ntÃ¼lerini iletti
Didim aÃ§Ä±klarÄ±nda botla Yunan adalarÄ±na geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan 32 Suriyeli uyruklu yakalandÄ±
Ä°lkbahar baÅŸlangÄ±cÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± ÅŸu gÃ¼nlerde Erzurum ve Kars'ta kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± etkili oldu
Ak Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehdi Ekerâ€™in Ä°sveÃ§â€™in baÅŸkenti Stockholmâ€™de anayasa oylamasÄ± kampanyasÄ± kapsamÄ±nda bugÃ¼n (12 Mart) yapacaÄŸÄ± toplantÄ± iÃ§in kiralanan lokalin sahibi kira sÃ¶zleÅŸmesinin iptal edildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
Ä°stanbul Valisi Vasip Åžahin, Ä°stiklal MarÅŸÄ±â€™nÄ±n kabulÃ¼ ve Mehmet Akif Ersoyâ€™u Anma GÃ¼nÃ¼ nedeniyle bir mesaj yayÄ±nladÄ±.