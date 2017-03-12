14:48, 12 Mart 2017 Pazar

BatÄ± Åžeria'da direniÅŸin diÄŸer adÄ±: "GÃ¼l yetiÅŸtiriciliÄŸi"

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BatÄ± Åžeria'daki Filistinli gÃ¼l yetiÅŸtiricileri, Ä°srailli Ã¼reticilerle aralarÄ±ndaki haksÄ±z rekabete ve sahip olduklarÄ± kÄ±sÄ±tlÄ± imkanlara raÄŸmen gÃ¼l piyasasÄ±nda yer edinmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.

Filistin piyasasÄ±ndaki gÃ¼l talebinin karÅŸÄ±lanmasÄ± iÃ§in yaklaÅŸÄ±k 100 dÃ¶nÃ¼m tarÄ±m arazisine ihtiyaÃ§ duyulurken bÃ¶lgede sadece Tulkerem ve El-Halil kentleri ile Tubas kentinin Tammun beldesinde bulunan toplam 7 dÃ¶nÃ¼m arazide gÃ¼l tarÄ±mÄ± yapÄ±lÄ±yor.

YÄ±llÄ±k gÃ¼l ihtiyacÄ± yaklaÅŸÄ±k 4 milyon adet olan BatÄ± Åžeria'da, gÃ¼l yetiÅŸtiriciliÄŸi konusunda yeterli ekim alanÄ± ve tecrÃ¼be bulunmuyor. HalihazÄ±rda ekim yapÄ±lan bÃ¶lgelerden ancak 300 bin adet gÃ¼l elde edilebiliyor. GÃ¼l ihtiyacÄ±nÄ±n kalan kÄ±smÄ± ise Ä°srail'den saÄŸlanmak zorunda kalÄ±nÄ±yor.

Filistinli gÃ¼l yetiÅŸtiricileri piyasada daha gÃ¼Ã§lÃ¼ ÅŸekilde yer alabilmeleri iÃ§in hÃ¼kÃ¼met desteÄŸine ihtiyaÃ§ duyduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

BatÄ± Åžeria'da AyrÄ±m DuvarÄ±'na 50 metre mesafede bulunan 3 dÃ¶nÃ¼m bahÃ§esiyle bÃ¶lgedeki en Ã¶nemli gÃ¼l yetiÅŸtiricisi olan Nidal Amir, "BatÄ± Åžeria'da Ã¼retim maliyetinin artmasÄ±, pazarlamada yaÅŸanan zorluk ve yerleÅŸim birimlerinden gelen Ã¼rÃ¼nlerle yaÅŸanan rekabetten dolayÄ± gÃ¼l tarÄ±mÄ± yeterli oranda yapÄ±lamÄ±yor." dedi.

DEVLETTEN DESTEK YOK

Amir, devlet desteÄŸi olmamasÄ±na raÄŸmen gÃ¼l tarÄ±mÄ± projesine devam ettiklerini belirterek, "Resmi anlamda bu konuya gereken Ã¶nemin verilmesini ve destek gÃ¶rmeyi istiyoruz." ifadelerini kullandÄ±.

BÃ¶lgede gÃ¼l yetiÅŸtiriciliÄŸinin yeni olduÄŸunu, bu projeler iÃ§in ciddi incelemeler yapÄ±lmasÄ±, pazarlama ve ihracat imkanlarÄ±nÄ±n bilinmesi gerektiÄŸini ifade eden Amir, "Bu gibi projelerle Ä°srail Ã¼rÃ¼nlerine meydan okuyor ve rekabet ediyoruz. Ancak yeterli Ã¼retim yapÄ±lmÄ±yor. Ã‡iftÃ§iler meyve, sebze ve geleneksel tarÄ±ma yÃ¶neliyor. GÃ¼l ise lÃ¼ks olarak gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor." diye konuÅŸtu.

Ã–te yandan Tulkerem'deki TarÄ±m YardÄ±mlaÅŸma VakfÄ± MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Adih Ganim, 2009'da Tulkerem ve Tubas kentindeki Tammun beldesinde baÅŸlayan gÃ¼l tarÄ±mÄ±nÄ±n bÃ¶lgede henÃ¼z yeni olduÄŸunu belirtti.

Ganim, "Filistin piyasasÄ±nÄ±n gereksinim duyduÄŸu yÄ±lÄ±k 4 milyon adet gÃ¼l Ã¼retiminin yapÄ±labilmesi iÃ§in 100 dÃ¶nÃ¼m araziye ihtiyaÃ§ var. Åžu anda ise BatÄ± Åžeria'da sadece 200 ila 300 bin adet gÃ¼l Ã¼retimi yapÄ±labiliyor. Kalan kÄ±sÄ±m Ä°srail'den temin ediliyor. " ÅŸeklinde konuÅŸtu.

GÃ¼l Ã¼reticiliÄŸindeki yÃ¼ksek maliyete de iÅŸaret eden Ganim, "BazÄ± gÃ¼l Ã§eÅŸitlerinde bir dÃ¶nÃ¼m araziye ekim yapmanÄ±n maliyeti 30 ila 50 bin ÅŸekel arasÄ±nda deÄŸiÅŸiyor. BazÄ± gÃ¼l Ã§eÅŸitlerinin 1, bazÄ±larÄ±nÄ±n 2 yÄ±l, bazÄ±larÄ±nÄ±n ise 3 ay Ã¶mrÃ¼ bulunuyor. Bu da Ã§iftÃ§iler iÃ§in baÅŸka bir sÄ±kÄ±ntÄ± anlamÄ±na geliyor." dedi.

Ã–LÃœMÃœN KARÅžISINA HAYAT EKMEK

GÃ¼l tarÄ±mÄ±ndaki tecrÃ¼be eksikliÄŸinin de Ã¼reticiler iÃ§in sorun teÅŸkil ettiÄŸini hatÄ±rlatan Ganim, bu projelerin hÃ¼kÃ¼met ve sivil toplum kuruluÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan desteklenmesi gerektiÄŸini vurgulayarak, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Filistin'den bir alternatif bulmadan, Ä°srail Ã¼rÃ¼nlerini boykot etmek mantÄ±klÄ± deÄŸil. Filistin'deki resmi makamlarÄ±n gÃ¼l yetiÅŸtiriciliÄŸiyle ilgilenmemesi gerÃ§ekten Ã¼zÃ¼cÃ¼. Ãœreticiler bu konuda kendilerine destekÃ§i bulamÄ±yor. BatÄ± Åžeria'daki en bÃ¼yÃ¼k gÃ¼l bahÃ§esi Tulkerem'de, AyrÄ±m DuvarÄ±'na ve buradaki Yahudi yerleÅŸim birimine sadece 50 metre mesafede bulunuyor. Bu gÃ¼l bahÃ§esinde adeta Ã¶lÃ¼mÃ¼n karÅŸÄ±sÄ±na hayat ekiliyor. Ancak bu Ã¶zel durumuna raÄŸmen sÃ¶z konusu gÃ¼l bahÃ§esinin sahibi, direniÅŸini sÃ¼rdÃ¼rebilmek iÃ§in resmi makamlardan herhangi bir destek gÃ¶rmÃ¼yor. Hatta gÃ¼l bahÃ§esine giden yolun onarÄ±mÄ± dahi yapÄ±lmÄ±ÅŸ deÄŸil."