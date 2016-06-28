14:53, 12 Mart 2017 Pazar

2017 YGS sorularÄ± ve cevaplarÄ± aÃ§Ä±klandÄ±





Milyonlarca adayÄ±n merakla beklediÄŸi 2017 YGS soru kitapÃ§Ä±klarÄ± ve cevap anahtarlarÄ± yayÄ±mlandÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ãœniversiteye giriÅŸte birinci basamak olan YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretime GeÃ§iÅŸ SÄ±navÄ± (YGS), bugÃ¼n tek oturumda tamamlandÄ±. 2 milyon 265 bin 902 kiÅŸinin baÅŸvurduÄŸu sÄ±navda adaylar, TÃ¼rkÃ§e, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri olmak Ã¼zere 4 farklÄ± dersten 40â€™ar soru, toplamda ise 160 soruyu yanÄ±tladÄ±. Soru kitapÃ§Ä±ÄŸÄ±na ulaÅŸmak iÃ§in http://www.osym.gov.tr/TR,13018/2017-ygs-temel-soru-kitapcigi-ve-cevap-anahtari.html Â baÄŸlantÄ±sÄ±na tÄ±layabilirsiniz.

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