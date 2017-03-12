15:13, 12 Mart 2017 Pazar

Tunus'ta gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine saldÄ±rÄ±





SilahlÄ± kiÅŸilerce dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da bir polis Ã¶ldÃ¼, 2 saldÄ±rgan etkisiz hale getirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Tunus'un gÃ¼neyindeki Kibilli vilayetinde devriye gezen polis aracÄ±na dÃ¼zenlenen silahlÄ± saldÄ±rÄ±da 1 polisin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 2 saldÄ±rganÄ±n da Ã¶lÃ¼ ele geÃ§irildiÄŸi bildirildi. Yerel kaynaklardan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Kibilli vilayetine baÄŸlÄ± Cenura bÃ¶lgesinde devriye gezen polis aracÄ±na bir grup silahlÄ± kiÅŸi saldÄ±rÄ± dÃ¼zenledi. SaldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada bir polis hayatÄ±nÄ± kaybederken, 2 saldÄ±rganÄ±n Ã¶lÃ¼, birinin yaralÄ± ele geÃ§irildiÄŸi diÄŸerinin ise kaÃ§tÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Konuya iliÅŸkin resmi makamlardan henÃ¼z aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±. Tunus'ta son olarak bir yÄ±l Ã¶nce Libya sÄ±nÄ±rÄ±na yakÄ±n Bingirdan vilayetinde gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri hedef alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Ã‡atÄ±ÅŸmalarÄ±n uzun sÃ¼redir yalnÄ±zca kÄ±rsalda gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi Ã¼lkede, ilk kez ÅŸehir iÃ§inde bÃ¶yle bir olayÄ±n yaÅŸanmasÄ± ise dikkati Ã§ekti.

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