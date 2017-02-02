15:15, 12 Mart 2017 Pazar

KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu: Hollanda ile iliÅŸkilerimizi askÄ±ya alÄ±n

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu yaÅŸanan son geliÅŸmelerle ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "TÃ¼rkiye'nin bakanlarÄ± Almanya'ya, Hollanda'ya giderken engelleniyorsa bunu kabul etmiyoruz. CHP olarak tepkimizi gÃ¶steriyoruz. HÃ¼kÃ¼mete Ã§aÄŸrÄ±da bulunuyorum, lafla peynir gemisi yÃ¼rÃ¼mez. TÃ¼rkiye Cumhuriyeti bakanÄ±nÄ± Hollanda'ya sokmuyorlarsa, Hollanda'yla iliÅŸkilerimizi askÄ±ya alÄ±nsÄ±n." dedi.

KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, "Diplomaside bir kural vardÄ±r. DiplomatlarÄ±n dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± vardÄ±r, bakanlarÄ±n da dokunulmazlÄ±klarÄ± vardÄ±r. BakanlarÄ±mÄ±z, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'nin bakanlarÄ±, Almanya'ya giderken engelleniyorsa, Hollanda'ya giderken engelleniyorsa bu kabul edilemez, bunu kabul etmiyoruz. Buna karÅŸÄ± her tÃ¼rlÃ¼ tepkimizi CHP olarak da gÃ¶steriyoruz ve gÃ¶stereceÄŸiz." dedi.